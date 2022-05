İyi karmanın 12 faydası

İyi bir insan mısınız? Çabalarınızın karşılığını evren tarafından kesinlikle alacaksınız. Karma'nın Budizm ve Hinduizm'de derin kökleri vardır, bu hayattaki onurlu işlerinizin toplamının bir sonrakinde sizi etkileyeceğini öğretir. Tazmin etmedikçe tüm kötülüklerinin toplamı seni sonsuza kadar takip edebilir.

İyi karma yaratmanın 12 faydası...

Hiç lanetlenmiş ya da hayatınızın sadece mutsuzlukla dolu olduğunu hissettiniz mi? İyi haber şu ki, bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. Evrenin karmik borcunuza dayalı olarak sizin için planları olsa bile, bir şeyleri değiştirme gücünüz var.

Kaderini kontrol ediyorsun ve bu hayatta nasıl davrandığın şüphesiz bir sonrakinde seni etkileyecek. İşte iyi karmanın bu kadar önemli olmasının bazı nedenleri.

1. İyi karmanın faydalarından yararlandığınızda olumlu bir aura sizi takip eder

Bir kişinin çehresi karanlık olabileceği gibi aydınlık ve havadar da olabilir. İyi karmaya odaklandığınızda, sizi takip eden pozitif bir auranız olacak. İnsanlar, iyiliğin sizden yayıldığını görecek ve tanımlayacaktır. Olumluluk herkesin görebileceği bir ışıktır ve olumsuzluk da oldukça belirgin olabilir. İnsanlar kendilerini daha iyi hissettirdiği için pozitif insanlara çekilir ve bu tür insanlarla etkileşime girmeyi severler.

2. Ölçünün ötesinde kutsanmışsınız

Her zaman tüm şansla doğmuş gibi görünenler vardır. Görünüşe göre işleri yolunda gidiyor ve Evren bolluğunu onlara açtı. Ancak, iyi karmanın tadını çıkardığınızda ödülleri alacaksınız. İyi karmanın etrafından dolaştığınızda, karşılığında size harika şeyler olacak. Almayı beklemek, asla başkalarına iyilik yapmak için bir sebep değildir. Cömert kalpleri, evrenin onları daha da fazla kutsamasına izin verir. İyi karması olan herkes zengin değildir, çünkü nimetleriniz finansaldan daha büyük olabilir.

3. İyi karmanın en şaşırtıcı faydalarından biri: Sağlık

Zamanın ve şansın herkesin başına geldiğini ve genetiğinizin de sağlığınızda büyük bir rol oynadığını unutmayın. Bununla birlikte, birçok insan, kendilerine çektikleri olumsuz karma nedeniyle sağlıksız olabilirler. Yüreğin şükretmeyle dolduğunda ve başkalarına yardım edersen, sağlığın fayda görür.

4. Aydınlanırsınız

Manevi bir uyanış sizi aydınlatabilir, ancak doğru yolda olmakla da ilham alabilirsiniz. Ruh rehberlerinizle kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Başkalarının göremediği şeyleri görmek ve duymak için üçüncü gözünüzü açabilirsiniz. Ruh, bu armağanları akıllıca kullanacak ve başkalarına yardım edecek kişilerle iletişim kurmak ister.

5. Bilgelik, iyi karmanın bir diğer şaşırtıcı faydasıdır

Karma ile ilgili büyüleyici şeylerden biri, tıpkı yerçekimi gibi, oluyor ama siz bunu fark etmiyorsunuz. Bu yeni ve pozitif yaşam tarzını benimserken, asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz şeyler hakkında bilgelik geliştirmeye başlayacaksınız. Ne kadar küçük olursa olsun, eylemlerinizin size geri döneceğini öğrenirsiniz. Böylece daha dikkatli yürür ve seçimleriniz konusunda daha akıllı olursunuz.

6. Konsantrasyonu artırır

Olumsuzluk zihinsel engeller getirir. Kin besleyenlerin af dilemesi gerekir ve materyalizme saplananlar konsantre olmakta daha fazla güçlük çekerler. Bu işe yaramaz karamsar şeyler zihninizi tüketirken, temel şeylere nasıl odaklanabilirsiniz? Ancak, af dileyerek, anda bulunarak ve sahip olduklarınız için şükrederek zihninizi temizlediğinizde, daha iyi konsantrasyon için yollar açılır.

7. İmkansızı mümkün görür

Zihniyetinizin, hayatınızda başardıklarınızla çok ilgisi var. Berkey Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre, kendinize inanmaya başladığınızda hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan psikolojik bir süreci başlatıyorsunuz. Yeteneklerinize olan inancınız, arabadaki motoru çalıştıran anahtar gibidir. Anahtarı kontağa soktuğunuzda, arabanın ateşleneceğini ve sizi gitmeniz gereken yere götüreceğini biliyorsunuz. Şimdi, karmayı asla mümkün olmadığını düşündüğünüz şeyleri deneyimlemenize ve yapmanıza izin veren bağlantı olarak düşünün.

8. Size yanlış yapanlarla ilgilenir

Karma düşmanlarınızı kovalayıp onlara zarar vermeyecek, ancak insanlar size karşı geldiğinde, etrafta olan şeyler ortaya çıkıyor. Karma, yolunuza ne çıkarsa çıksın, olayı geri ödemek için hiçbir şey yapmanız gerekmediğinin güvencesidir. İnsanların size ölçtüğü yargının aynısı onlara geri dönecek ve durumun öfkesini ve acısını bırakabilirsiniz.

9. İyi karma, sizi ciddi hastalıklardan uzak tutar

Negatif karmayla dolu bir hayat yaşadığınızda, hastalığın size gelmesine izin vermiş olursunuz. Ancak, sadece iyi karmanın faydalarının korunmasını uygulayarak bu gücü tersine çevirebilirsiniz. Canlı bir hayat yaşamak, hastalık ve hastalıkların üstesinden gelme yeteneğinizi artıracaktır.

İçinizdeki iyilik, vücudunuzun doğal iyileşme potansiyelini harekete geçirebilir. Böylece, sizi güvende tutmak için güçlü antikorlar ve enzimler salacaktır. Hayatınız nefret ve acılık gibi şeylerle dolu olduğunda, yolunuza çıkan diğer olumsuzluklardan sizi korumaya yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. İyi haber şu ki, iyi işler yaparak bu olumsuzluğu silebilirsiniz.

10. Yaşlanma süreci yavaşlar

Hiç zor bir hayat yaşayan birini gördünüz mü? Sigara içen ya da ağır uyuşturucu kullanan bir kişiye cildinde meydana gelen değişikliklerden bunu her zaman anlayabilirsiniz. Zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorsanız, o zaman iyi karmanın faydaları düşünülmelidir. İçeride olan her zaman dışarıya ışık saçar. Belki de görünüşünüzde önemli bir fark yarattığı için tapınağınızı iyilikle doldurmanın zamanı gelmiştir.

11. Ruh için şifa

Ağladığınızda hissettiğiniz duyguyu, içinizde ne kadar temiz ve bütün hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Gözyaşlarının tüm ezici duyguları silip süpürdüğünü ve sakinlik getirdiğini hissettin. Pozitif karma ile iyi bir hayat yaşadığınızda aynı şeyler ruhunuza da olur.

12. Olumsuzluğu uzak tutmaya yardımcı olur

İyi karmanın faydalarından biri, olumsuzlukları kendinizden uzak tutmanıza yardımcı olmasıdır. Dünya zor bir yer ve her gün yıkıcı darbeler meydana geliyor. Ancak iyilikle dolu olduğunuzda bu kötü düşünceleri bir kenara bırakmak daha kolay hale gelir. Etrafınızda kaos olabilir ama iç huzurunuz sakin kalmanıza yardımcı olur.

Bazı insanlar, karma sizin kötü işleriniz için evren tarafından verilen bir ceza olduğunu düşünür. Öyle görünse de, evrenin sizi dengede tutmak için kullandığı yöntemdir. İyi bir karmaya sahip olduğunuzda, ruhunuz ruhsal olarak büyüyebilir ve geçmişinizden şifa bulabilir. Hayatınızı iyi yönde değiştirebilirsiniz.

