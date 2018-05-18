Boğa burcunun takıntıları

Hırslarının en yoğunlaştığı yer paradır. Paraya önem vermiyor gibi görünürler ama onlar için hayat damarlarından biri paradır. Zengin olmak ve rahat yaşamak en büyük takıntısıdır. Bu arzularına ulaşamazsa hayatı zorlaşır. Böyle anlatınca çıkarcı gibi algılansa da parayı sevmelerinin sebebi sadece kaygısız ve rahat yaşamaktır. Paranın getireceği güç ile çok ilgisi yoktur.
Evde yalnız kalmakla ilgili ciddi problemleri vardır. Girdikleri odada ve hatta uyudukları odada kapı mutlaka kilitli olmalıdır. Ev kapısını içerdeyken defalarca kontrol ederler. Bu takıntıları onların yaşamını biraz zorlayabilir fakat kendilerini güvende hissetmek için bu takıntılarından vazgeçmeleri oldukça zorlayıcıdır.
Boğalar yeni şeyler öğrenmeye bayılır. Yani hatta yeni şeyler öğrenmeye takıntılıdırlar. Onları sürekli kurslarda, atölyelerde, yeni bir okula başlarken görebilirsiniz. Fakat bu takıntıları bazen hayatlarını kurmalarını geciktirip, harekete geçmelerini engelliyor.
Arkadaşlarına saplantılı bir bağımlılık geliştrmeye müsait burçlardır. Çok sahiplenici ve kıskanç olabilirler. Arkadaşlarının başkalarının yanında onunla olduğundan daha fazla eğlenmesine tahammülleri yoktur. O nedenle siz siz olun bir Boğa’yı kızdırmayın