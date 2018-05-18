Boğa burcunun takıntıları

Toprak grubu mensubu Boğa burçlarının ayakları yere sağlam basar fakat böyle olmaları birtakım takıntıları olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Boğa burcunun takıntıları

Varlığı bir dert, yokluğu yara: Para

Hırslarının en yoğunlaştığı yer paradır. Paraya önem vermiyor gibi görünürler ama onlar için hayat damarlarından biri paradır. Zengin olmak ve rahat yaşamak en büyük takıntısıdır. Bu arzularına ulaşamazsa hayatı zorlaşır. Böyle anlatınca çıkarcı gibi algılansa da parayı sevmelerinin sebebi sadece kaygısız ve rahat yaşamaktır. Paranın getireceği güç ile çok ilgisi yoktur.

 

Kilitli kapılar

Evde yalnız kalmakla ilgili ciddi problemleri vardır. Girdikleri odada ve hatta uyudukları odada kapı mutlaka kilitli olmalıdır. Ev kapısını içerdeyken defalarca kontrol ederler. Bu takıntıları onların yaşamını biraz zorlayabilir fakat kendilerini güvende hissetmek için bu takıntılarından vazgeçmeleri oldukça zorlayıcıdır.

 

Yeni şeyler öğrenme

Boğalar yeni şeyler öğrenmeye bayılır. Yani hatta yeni şeyler öğrenmeye takıntılıdırlar. Onları sürekli kurslarda, atölyelerde, yeni bir okula başlarken görebilirsiniz. Fakat bu takıntıları bazen hayatlarını kurmalarını geciktirip, harekete geçmelerini engelliyor.

 

Arkadaş çevreleri

Arkadaşlarına saplantılı bir bağımlılık geliştrmeye müsait burçlardır. Çok sahiplenici ve kıskanç olabilirler. Arkadaşlarının başkalarının yanında onunla olduğundan daha fazla eğlenmesine tahammülleri yoktur. O nedenle siz siz olun bir Boğa’yı kızdırmayın

 

2018 YILINDA BOĞA BURCUNU NELER BEKLİYOR?

 

Burçların can sıkıcı özellikleri
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Koç: Eğer hayatınıza bir Koç Burcu girdiyse dünyanın nasıl da onun etrafında döndüğünü çok iyi bilirsiniz.Öyle ki her şey onlarla alakalıdır. Bakın şu alçak dağları görüyor musunuz? İşte onları Koçlar yarattı. Bu ben merkezcilik bazen öyle ciddi boyutlara ulaşır ki sizi doğduğunuza pişman edebilir. Koç burcunun en can sıkıcı özelliği Egoistlik.

 

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