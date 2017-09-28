Hangi burcu nasıl güldürürsünüz?

Burçları güldürmenin yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 1
    12

    Koç

    Eğer bir Koç burcunu güldürmek istiyorsanız, problemlerine hiç konsantre olmayın. Mümkünse sorunlardan hiç bahsetmeyin, bir süre sonra sorunlarını unutmaya başlayacak ve gülümseyecektir.

  • 2
    12

    Boğa

    Yanında olun, sorunun ne olduğundan bahsetmeyi hiç istemeyebilirler. Birlikte uzun uzun susun, yeter ki yanında olun. Sizden istediği tek şey budur.

  • 3
    12

    İkizler

    Konuyu değiştirin ve mümkünse problemin yönünü değiştirin. Mesela, sizin başınıza gelen bir şeyle ilgili fikrini alın. Yeni bir şeylerden konuşmaya başlamak onu rahatlatacaktır.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Çin burcunuzu biliyor musunuz?

Çin burcunuzu biliyor musunuz?

Yıldızlar evcil dostlarınızı nasıl etkiliyor?

Yıldızlar evcil dostlarınızı nasıl etkiliyor?

Ünlü astrologlardan 10 Ocak Ay tutulması yorumu

Ünlü astrologlardan 10 Ocak Ay tutulması yorumu

Bana ne giydiğini söyle sana burcunu söyleyeyim!

Bana ne giydiğini söyle sana burcunu söyleyeyim!

Başak burcunun garip takıntıları

Başak burcunun garip takıntıları

Ünlü astrologlardan İkizler Dolunay'ı yorumu

Ünlü astrologlardan İkizler Dolunay'ı yorumu

Bana arkadaşını söyle sana burcunu söyleyeyim!

Bana arkadaşını söyle sana burcunu söyleyeyim!

Kedili zodyak takvimi

Kedili zodyak takvimi

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X