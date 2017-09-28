Hangi burcu nasıl güldürürsünüz?

Oğlak

Onlara zor zamanlarında, daha önce de böylesi bir zorluğu yaşadığını, o zaman çok güçlü olarak o güçlü yendiğini ve yine yenebileceğini hatırlatın. Böylece kendisini güçlü hissedecek ve devam etmek için enerji toplayacaktır.