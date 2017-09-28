Hangi burcu nasıl güldürürsünüz?

Eğer bir Koç burcunu güldürmek istiyorsanız, problemlerine hiç konsantre olmayın. Mümkünse sorunlardan hiç bahsetmeyin, bir süre sonra sorunlarını unutmaya başlayacak ve gülümseyecektir.
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Boğa
Yanında olun, sorunun ne olduğundan bahsetmeyi hiç istemeyebilirler. Birlikte uzun uzun susun, yeter ki yanında olun. Sizden istediği tek şey budur.
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İkizler
Konuyu değiştirin ve mümkünse problemin yönünü değiştirin. Mesela, sizin başınıza gelen bir şeyle ilgili fikrini alın. Yeni bir şeylerden konuşmaya başlamak onu rahatlatacaktır.
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Yengeç
Nasıl hissettiklerini sorun, kendilerini iyi hissettikleri o an gelene kadar size ne olup ne bittiyse anlatacaklardır.
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Aslan
Bir sorunla yüzleşiyorlarsa eğer, o esnada sorunu büyütmek yerine ona komplimanlarda bulunun. Onun ne kadar benzersiz olduğunu anlatın.
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Başak
Sorunun ne olduğunu bilmek istediğinizi söyledikten sonra onlar konuşmaya karar verene dek bekleyin. Konuşmaya başladıklarında ise sözlerini kesmeyin. Bırakın istedikleri kadar konuşsunlar.
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Terazi
Birlikte bir şeyler için, problemden uzaklaşın, tamamen başka konulara odaklanın. Böyle şeyler onun havasını da tamamen değiştirecektir.
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Akrep
Problemlerinden bahsederken mutlaka kendi fikirlerinizi de söyleyin. Onlara iyi tavsiyelerde bulunursanız, bundan memnun olacaklardır.
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Yay
Gezin, tozun, eğlenin. Eninde sonunda yüzü gülecektir.
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Oğlak
Onlara zor zamanlarında, daha önce de böylesi bir zorluğu yaşadığını, o zaman çok güçlü olarak o güçlü yendiğini ve yine yenebileceğini hatırlatın. Böylece kendisini güçlü hissedecek ve devam etmek için enerji toplayacaktır.
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Kova
Sizinle konuşmalarına izin verin. Arkadaş ve onu anlayan biri olarak yanında olduğunuzu ifade edin. Böylelikle hem onunla aranızda daha kuvvetli bir bağ oluşturacak hem de neşesini arttırmış olacaksınız.
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Balık
Onun hassas kalbine dokunmanın yolu onu dinlemekten geçer. Sonsuz bir şekilde onu dinleyin. Yanınızda mutlaka mendil de bulunsun.
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