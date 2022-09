Astımın evreleri nelerdir?

Astım hastalığı kişinin solunum yollarını etkileyen, alerji tabanlı, oldukça sık rastlanan bir rahatsızlıktır. En yaygın belirtisi solunum güçlüğüdür. Kronik astım ya da aralıklı astım şeklinde görülebilir. Semptomların ara sıra ortaya çıktığı vakaları aralıklı astım olarak tanımlayabiliriz. Kronik astımda belirtiler sürekli devam etmektedir.

Astımın evrelerini dört aşamada sınıflandırabiliriz. Bunlar: Aralıklı astım, hafif kalıcı astım, orta derecede kalıcı astım, kronik astım şeklindedir. Astım semptomları her aşamada aynıdır, ancak sıklığı ve şiddeti farklıdır. Bu semptomlardan en bilineni nefes alma güçlüğü olmakla birlikte öksürük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi de astımın semptomları arasında yer alır. Aralıklı astım en az şiddetli astım tipidir. Semptomlar haftada iki ya da daha az sıklıkla görülür. Gece uyandıran nefes darlığı şikâyeti ise ayda bir iki kez yaşanır. Akciğer kapasitesi testinin sonucu genellikle normal değerlerin yüzde 80'i ve üzerindedir. Hastanın yaşadığı semptomlar henüz yaşamını sekteye uğratacak şiddette değildir. İkinci aşama olan hafif kalıcı astımda semptomlar her gün olmasa da haftada birkaç kere görülmeye başlanır ve bu aşama itibariyle semptomlar kişinin yaşam kalite ve konforunu olumsuz yönde etkilemeye başlar. Astımın en şiddetli ikinci aşamaları olan ve hastalığın kronik hal aldığı üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise günlük yaşam aktiviteleri giderek kısıtlanmaya başlamıştır. Akciğer kapasitesi testi normal değerlerin yarısına kadar inebilir. Kronik astımı olan kişilerin hemen her gün inhaler kullandığını görebilirsiniz.

İnhaler kullanımı esasen semptomları baskılamaya ve solunum yollarını rahatlatmaya yöneliktir. Biorezonans tedavisi de astım tedavisinde etkili seçeneklerden biridir. Her aşamada uygulanabilir ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Çoğu vakada astıma eşlik eden gizli alerjileri de ortadan kaldırarak kalıcı tedavi imkânı sağlar. Öte yandan sigara kullanımı astımın en büyük tetikleyicilerindendir ve mutlaka sigarayı bırakmak gereklidir. Biorezonans metodu ile gerek sigaranın oluşturduğu harabiyeti giderme gerekse sigarayı bırakma yönünde de etkin bir şekilde destek alınabilir.