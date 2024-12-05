Astım için yeni tedavi

Astım tedavisinde yeni gelişme... Astım ve KOAH gibi kronik akciğer rahatsızlıkları için yeni tedavi yolları araştırılıyor. İngiltere'de yapılan yeni bir deney, mevcut bir ilacın kullanım şeklinin tedaviyi değiştirebileceğini gösterdi.

Astım için yeni tedavi
Sağlık
Giriş: 05 Aralık 2024 15:18 Güncelleme: 05 Aralık 2024 15:51
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The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmanın bulguları “dünya çapında astım ve KOAH hastası milyonlarca insan için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte” şeklinde yorumlandı.


The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan ve Oxford Üniversitesi sponsorluğunda King's College London'dan bilim adamları tarafından yürütülen araştırmanın 2. aşama klinik deneyine ait sonuçlar açıklandı. Bulgular, hâlihazırda mevcut olan bir ilacın, daha ileri tedavi ve hastaneye yatış ihtiyacını azaltmak için acil durumlarda yeniden kullanılabileceğini gösteriyor.


Astım atakları ve KOAH belirtilerine nasıl tedavi uygulanır?

Astım atakları ve KOAH alevlenmeleri (alevlenme olarak da adlandırılır) ölümcül olabilir. Enjeksiyonun tedavi ettiği semptom alevlenmesi türüne 'eozinofilik alevlenmeler' denir ve yüksek miktarda eozinofilden (bir tür beyaz kan hücresi) kaynaklanan iltihaplanma nedeniyle hırıltı, öksürük ve göğüste sıkışma gibi belirtileri kapsar. Eozinofilik alevlenmeler KOAH alevlenmelerinin %30'unu ve astım ataklarının neredeyse %50'sini oluşturur. Hastalık ilerledikçe ataklar daha sık hale gelebilir ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan akciğer hasarına yol açabilir. Bu tip astımın alevlenme noktasındaki tedavisi elli yılı aşkın bir süredir pek değişmemiştir; steroid ilaçlar tedavinin temelini oluşturmaktadır. Prednizolon gibi steroidler akciğerlerdeki iltihabı azaltabilir ancak diyabet ve osteoporoz gibi ciddi yan etkileri söz konusudur.


Astım tedavisinde yenilik

Yapılan çalışma, şiddetli astımın tedavisinde kullanılan Benralizamab adlı maddenin alevlenme noktasında hastaya enjekte edildiğinde tek bir dozun steroid tabletlere kıyasla daha etkili olabileceğini buldu.


Araştırmacılar, astım veya KOAH atağı riski yüksek olan kişileri üç gruba ayırarak çalışma yaptı. Yapılan kontrollü çalışmaya, plasebo tedavisi de dahil edildi. 28 gün sonra benralizumab ile öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve balgam gibi solunum rahatsızlığı belirtilerinin daha iyi olduğu görüldü. Benralizumab enjeksiyonu, diğer tedavilere göre daha uzun süre etkili oldu. Bu da doktora veya hastaneye başvurma sayısında azalma anlamına geliyordu. Astım ve KOAH hastalarının yaşam kalitesinde de iyileşme görüldü.


King's Akciğer Sağlığı Merkezi'nden Profesör Mona Bafadhel çalışmanın baş araştırmacısı olarak açıklama yaptı ve “Bu, astım ve KOAH hastaları için oyunun kurallarını değiştirebilir. Astım ve KOAH alevlenmelerinin tedavisi, dünya çapında yılda 3,8 milyon ölüme neden olmasına rağmen elli yıldır değişmedi.” diye konuştu. Araştırmacı, şöyle ekledi: "Benralizumab, ciddi astımı tedavi etmek için halihazırda kullanılan güvenli ve etkili bir ilaçtır. İlacı farklı bir şekilde - alevlenme noktasında - tek tedavi olan steroid tabletlerden daha etkili olduğunu göstermek için kullandık. ABRA çalışmasındaki en büyük ilerleme, hedefe yönelik tedavinin astım ve KOAH ataklarında işe yaradığının bulunmasıdır. Herkese aynı tedaviyi vermek yerine, doğru düzeyde inflamasyonla en yüksek riskli hastaları hedeflemeyi bulduk.”


Dr. Samantha Walker ise tedaviyi "Astım ataklarını ve kronik obstrüktif akciğer hastalığını (KOAH) tedavi etmek için steroid tablet vermeye potansiyel bir alternatif” olarak nitelendirdi.


Referans: "First new treatment for asthma attacks in 50 years" (2024) Şuradan alındı: https://www.kcl.ac.uk/news/first-new-treatment-asthma-attacks-in-50-years


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