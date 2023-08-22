Aşırı düşünmenin önüne geçin

Aşırı düşünmeyi bırakmak için ne yapmalı? Aşırı düşünmenin önüne nasıl geçilir? Korkularınızı kucaklayın, başarılarınızı kaydedin ve büyük resme bakın!

Aşırı düşünmenin önüne geçin
Sağlık
Giriş: 22 Ağustos 2023 00:07
ABONE OL

Dikkatinizi dağıtacak bir şey bulun

Bu yöntem, kendinizi zevk aldığınız bir aktivite içinde adeta kaybolmaktır. Böylece fazla düşünmeyi bırakmanız kendiliğinden mümkün hale gelir. Örneğin yeni bir yemek tarifi deneyebilir, gelişigüzel resim yapabilir veya bitkilerinize bakım verebilirsiniz.


Derin bir nefes alın

Nefes almakla ilgili tavsiyeleri yüzlerce kez duymuş olabilirsiniz. Ancak nefes alış verişiniz üzerine dikkatinizi getirmeniz ve nefes egzersizleri yapmanızın faydaları ne kadar vurgulansa az! Kendinizi düşünceler içinde savrulurken bulduğunuzda yapacağınız en kolay ve pratik şeylerden biri, dikkatinizi burnunuzun ucuna getirmektir. Ağzınız açıksa yavaşça kapatın, dişlerinizi sıkmayın, burnunuzdan girip çıkan havayı takip edin. Gözlemci olun. Bu bile dinginleşmeniz için iyi bir başlangıçtır.


Büyük resme bakın

Aklınızda dönüp duran onca konu bundan 5-10 yıl sonra sizi nasıl etkileyecek? Hakkında sürekli düşündüğünüz şeyler kimin için önemli? Sizi nasıl etkiliyor? Evet, detaylar bazen çok önemlidir ancak düşündüğünüz şeylerin bir sonuca varmadığını fark ederseniz orada durun. Aşırı düşünme girdabına kapılmış olabilirsiniz.


Başkası için güzel bir şey yapın

Zihinsel yükünüz fazla olabilir. Belki de fiziksel yükünüz yüzünden zihniniz darmadağınık. “Çivi çiviyi söker” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Kendiniz için düşünüp durduğunuz meseleler yerine bir günlüğüne de olsa başka birinin yükünü hafifletecek bir yardım konusu üstlenin. Başka birinin derdi hakkında akıl yürütmek, kendi işlerinizi bir perspektife koymanıza yardımcı olabilir. Zor bir dönemden geçen birine nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. Boşanma sürecinde olan arkadaşınızın birkaç saatlik çocuk bakımına mı ihtiyacı var? Hasta olan komşunuz için markete gidebilir misiniz? Birinin gününü daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunuzu fark etmek, olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesini engelleyebilir. Ayrıca, hiç bitmeyen düşünce akışınız yerine, odaklanmanız için size başka bir şey verir.


Otomatikleşmiş düşünceleri fark edin

Genellikle korku ve öfke gibi duygular içeren, ani gelişen olumsuz düşünceler otomatik hale geldiğinde, siz onları fark etmeden onlar sizin hayatınızı yönetmeye başlayabilir. İçinde bulunduğunuz duruma gerçekçi şekilde bakmak için tepkiniz üzerinde çalışmanız oldukça faydalıdır. Bir olay karşısındaki tepkiniz üzerinde durmak ve tepkiyi değerlendirmek sizi doğal olarak yavaşlatır. Oluşan tepkinize bir adım geride durup baktığınız zaman, gösterdiğiniz reaksiyonun peşi sıra gelen düşüncelerin önüne bir engel koyarsınız. Böylece zihniniz daha dingin bir hale gelir ve üst üste gelen düşünce seline kapılmadan olayları serinkanlılıkla değerlendirebilirsiniz.


Başarılarınızı kaydedin

Aşırı düşünme halinin tam ortasındayken bunu fark ettiğinizde durun ve not almaya başlayın. Peki, neyi mi not alacaksınız? Kulağa alakasız gelse de önceki hafta içinde olup biten beş şeyi ve bu olaylardaki rolünüzü not alın. Bunların çok büyük başarılar olması gerekmez. Belki bu hafta alışveriş için ayırdığınız bütçenize sadık kaldınız veya arabanızı kendiniz yıkadınız. Kâğıt üzerinde veya ekranda baktığınızda, bu küçük şeylerin nasıl bir araya geldiğine şaşırabilirsiniz. Yararlı geliyorsa, düşüncelerinizin sarmal hareket ettiğini fark ettiğiniz zamanlarda bu listeye geri dönün ve moral depolayın.


Diğer bakış açılarını değerlendirin

Bazen düşüncelerinizi susturmak, her zamanki bakış açınızın dışına çıkmayı gerektirir. Dünyayı nasıl gördüğünüz; yaşam deneyimleriniz, değerleriniz ve varsayımlarınız tarafından şekillendirilir. Olayları farklı bir bakış açısıyla hayal etmek, kafanızın içindeki gürültünün bir kısmını çözmenize yardımcı olabilir. Kafanızda dönüp duran bazı düşünceleri not alın. Her birinin ne kadar geçerli olduğunu araştırmaya çalışın. “Bu gerçek mi?” sorusu rehberiniz olsun. Örneğin, belki de bir felaket olacağını düşündüğünüz için yaklaşan bir seyahatin stresini yaşıyorsunuzdur. Ama gerçekten olacak olan bu mu? Bunu desteklemek için ne tür bir kanıtınız var?


Harekete geçin

Bazen, belirli bir durum hakkında somut bir eylemde bulunmadığınız için aynı düşünceleri tekrar tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yani tek sebep, bu konuda eyleme geçmemeniz olabilir. Örneğin, kıskandığınız birini düşünmeden yapamıyorsanız bu duygunun gününüzü mahvetmesine izin vermek yerine, duygularınızın daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olmasına izin verin. Başka bir deyişle duygunuzun farkına varın, onu kabul edin ve onun ötesine geçmeye niyet edin. Kıskandığınız unsura yönelik olarak kendinize gerçekçi hedefler belirleyin ve dikkatinizi bunlara verin. Hedefler üzerinde düşünmek, enerjinizi harekete geçirilebilir adımlar atmaya yönlendirecektir. Bu da sizi aşırı düşünme hali yerine eylem haline getirecektir.


Korkularınızı kucaklayın

Bazı şeyler her zaman kontrolünüz dışında olacaktır. Bunu nasıl kabul edeceğinizi öğrenmek, aşırı düşünmeyi dizginlemek için uzun bir yol kat edebilir. Elbette bunu söylemek yapmaktan daha kolay ve bir gecede olmayacak. Ancak sık sık endişelendiğiniz durumlarla yüzleşebileceğiniz küçük fırsatlar arayın. Belki otoriter bir iş arkadaşınıza karşı çıkmak ya da hayalini kurduğunuz tek kişilik seyahate günübirlik çıkmak olabilir, deneyin. Kazanacağınız şey, kaybetmekten korktuğunuz şeyden daha büyük olabilir.






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.