Aşırı düşünmenin önüne geçin

Dikkatinizi dağıtacak bir şey bulun

Bu yöntem, kendinizi zevk aldığınız bir aktivite içinde adeta kaybolmaktır. Böylece fazla düşünmeyi bırakmanız kendiliğinden mümkün hale gelir. Örneğin yeni bir yemek tarifi deneyebilir, gelişigüzel resim yapabilir veya bitkilerinize bakım verebilirsiniz.

Derin bir nefes alın

Nefes almakla ilgili tavsiyeleri yüzlerce kez duymuş olabilirsiniz. Ancak nefes alış verişiniz üzerine dikkatinizi getirmeniz ve nefes egzersizleri yapmanızın faydaları ne kadar vurgulansa az! Kendinizi düşünceler içinde savrulurken bulduğunuzda yapacağınız en kolay ve pratik şeylerden biri, dikkatinizi burnunuzun ucuna getirmektir. Ağzınız açıksa yavaşça kapatın, dişlerinizi sıkmayın, burnunuzdan girip çıkan havayı takip edin. Gözlemci olun. Bu bile dinginleşmeniz için iyi bir başlangıçtır.

Büyük resme bakın

Aklınızda dönüp duran onca konu bundan 5-10 yıl sonra sizi nasıl etkileyecek? Hakkında sürekli düşündüğünüz şeyler kimin için önemli? Sizi nasıl etkiliyor? Evet, detaylar bazen çok önemlidir ancak düşündüğünüz şeylerin bir sonuca varmadığını fark ederseniz orada durun. Aşırı düşünme girdabına kapılmış olabilirsiniz.

Başkası için güzel bir şey yapın

Zihinsel yükünüz fazla olabilir. Belki de fiziksel yükünüz yüzünden zihniniz darmadağınık. “Çivi çiviyi söker” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Kendiniz için düşünüp durduğunuz meseleler yerine bir günlüğüne de olsa başka birinin yükünü hafifletecek bir yardım konusu üstlenin. Başka birinin derdi hakkında akıl yürütmek, kendi işlerinizi bir perspektife koymanıza yardımcı olabilir. Zor bir dönemden geçen birine nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. Boşanma sürecinde olan arkadaşınızın birkaç saatlik çocuk bakımına mı ihtiyacı var? Hasta olan komşunuz için markete gidebilir misiniz? Birinin gününü daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunuzu fark etmek, olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesini engelleyebilir. Ayrıca, hiç bitmeyen düşünce akışınız yerine, odaklanmanız için size başka bir şey verir.

Otomatikleşmiş düşünceleri fark edin

Genellikle korku ve öfke gibi duygular içeren, ani gelişen olumsuz düşünceler otomatik hale geldiğinde, siz onları fark etmeden onlar sizin hayatınızı yönetmeye başlayabilir. İçinde bulunduğunuz duruma gerçekçi şekilde bakmak için tepkiniz üzerinde çalışmanız oldukça faydalıdır. Bir olay karşısındaki tepkiniz üzerinde durmak ve tepkiyi değerlendirmek sizi doğal olarak yavaşlatır. Oluşan tepkinize bir adım geride durup baktığınız zaman, gösterdiğiniz reaksiyonun peşi sıra gelen düşüncelerin önüne bir engel koyarsınız. Böylece zihniniz daha dingin bir hale gelir ve üst üste gelen düşünce seline kapılmadan olayları serinkanlılıkla değerlendirebilirsiniz.

Başarılarınızı kaydedin

Aşırı düşünme halinin tam ortasındayken bunu fark ettiğinizde durun ve not almaya başlayın. Peki, neyi mi not alacaksınız? Kulağa alakasız gelse de önceki hafta içinde olup biten beş şeyi ve bu olaylardaki rolünüzü not alın. Bunların çok büyük başarılar olması gerekmez. Belki bu hafta alışveriş için ayırdığınız bütçenize sadık kaldınız veya arabanızı kendiniz yıkadınız. Kâğıt üzerinde veya ekranda baktığınızda, bu küçük şeylerin nasıl bir araya geldiğine şaşırabilirsiniz. Yararlı geliyorsa, düşüncelerinizin sarmal hareket ettiğini fark ettiğiniz zamanlarda bu listeye geri dönün ve moral depolayın.

Diğer bakış açılarını değerlendirin

Bazen düşüncelerinizi susturmak, her zamanki bakış açınızın dışına çıkmayı gerektirir. Dünyayı nasıl gördüğünüz; yaşam deneyimleriniz, değerleriniz ve varsayımlarınız tarafından şekillendirilir. Olayları farklı bir bakış açısıyla hayal etmek, kafanızın içindeki gürültünün bir kısmını çözmenize yardımcı olabilir. Kafanızda dönüp duran bazı düşünceleri not alın. Her birinin ne kadar geçerli olduğunu araştırmaya çalışın. “Bu gerçek mi?” sorusu rehberiniz olsun. Örneğin, belki de bir felaket olacağını düşündüğünüz için yaklaşan bir seyahatin stresini yaşıyorsunuzdur. Ama gerçekten olacak olan bu mu? Bunu desteklemek için ne tür bir kanıtınız var?

Harekete geçin

Bazen, belirli bir durum hakkında somut bir eylemde bulunmadığınız için aynı düşünceleri tekrar tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yani tek sebep, bu konuda eyleme geçmemeniz olabilir. Örneğin, kıskandığınız birini düşünmeden yapamıyorsanız bu duygunun gününüzü mahvetmesine izin vermek yerine, duygularınızın daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olmasına izin verin. Başka bir deyişle duygunuzun farkına varın, onu kabul edin ve onun ötesine geçmeye niyet edin. Kıskandığınız unsura yönelik olarak kendinize gerçekçi hedefler belirleyin ve dikkatinizi bunlara verin. Hedefler üzerinde düşünmek, enerjinizi harekete geçirilebilir adımlar atmaya yönlendirecektir. Bu da sizi aşırı düşünme hali yerine eylem haline getirecektir.

Korkularınızı kucaklayın

Bazı şeyler her zaman kontrolünüz dışında olacaktır. Bunu nasıl kabul edeceğinizi öğrenmek, aşırı düşünmeyi dizginlemek için uzun bir yol kat edebilir. Elbette bunu söylemek yapmaktan daha kolay ve bir gecede olmayacak. Ancak sık sık endişelendiğiniz durumlarla yüzleşebileceğiniz küçük fırsatlar arayın. Belki otoriter bir iş arkadaşınıza karşı çıkmak ya da hayalini kurduğunuz tek kişilik seyahate günübirlik çıkmak olabilir, deneyin. Kazanacağınız şey, kaybetmekten korktuğunuz şeyden daha büyük olabilir.