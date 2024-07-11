Arkadaşlarımla nasıl iyi iletişim kurabilirim?

Yoğun hayatlarımıza rağmen arkadaşlıkları sürdürmek zor olabilir ancak, bilimsel çalışmalar sosyal sağlığımızı korumak ve geliştirmek için arkadaşlıklara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. İşte arkadaşlıkları oto-pilota alarak sosyal bağlarımızı nasıl güçlendirebileceğimiz hakkında bazı ipuçları.

Arkadaşlarımla nasıl iyi iletişim kurabilirim?
İlişki
Giriş: 11 Temmuz 2024 17:28
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Arkadaşlarla iyi ilişki kurmanın en önemli koşullarından biri, ilişkiyi sağlıklı ve canlı bir şekilde sürdürebilmek. Ancak hayatın koşturmacası içinde her zaman arkadaşlarımıza istediğimiz kadar vakit ayıramıyor olabiliriz. Uzmanlar, arkadaşlıklarda bazı alışkanlıkları “oto-pilot” moduna almanın ilişkiyi sürdürmek için önemli olduğunun altını çiziyor.


Sosyal bilimci ve "The Art and Science of Connection" (Bağlanmanın Sanatı ve Bilimi) kitabının yazarı Kasley Killam, arkadaşlıkların lojistik yönlerini otomatik hale getirmenin insanların birlikte geçirilen anlarda daha fazla var olmasını sağladığını belirtiyor.


Killiam, “Tutarlı temas noktaları, arkadaşlıkların gelişmesi ve derinleşmesi için gerekli olan duygusal yatırımı kolaylaştırır” diyor. Günümüzün hızlı tempolu yaşam tarzında, arkadaşlıkları düzenli hale getirmek, bu ilişkilerin ihmal edilmemesini sağlayabilir.


Birçok kişi, yoğun programları nedeniyle arkadaşlarıyla buluşmayı zor bulur. Ancak, arkadaşlıkların lojistik yönlerini otomatik hale getirmek, bu sorunu büyük ölçüde hafifletebilir. Killam'a göre, düzenli ve planlanmış buluşmalar, arkadaşlıkların sürekliliğini sağlar ve ilişkilerin derinleşmesine yardımcı olur. Bu, sadece sosyal sağlığımız için değil, aynı zamanda duygusal refahımız için de önemli görülüyor. Yapılan araştırmaların da doğruladığı üzere, arkadaşlıkların düzenli olarak yenilenmesi stresin azalmasına, mutluluğun artmasına ve genel yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunuyor.


Tutarlı temas noktaları, sadece arkadaşlıkların güçlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar. Killam, "Arkadaşlıklar, düzenli ve öngörülebilir temaslarla daha sağlıklı ve tatmin edici hale gelir" diyor. Örneğin, her ayın belirli bir günü düzenlenen bir akşam yemeği buluşması, arkadaşlar arasında güçlü ve sürekli bir bağ kurar. Bu tür rutinler, ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan istikrarı sağlar ve arkadaşlıkların hayatımızda sabit bir yer edinmesine yardımcı olur.


Uzmanlar, arkadaşlarla daha iyi iletişim kurmak için bu alışkanlıkları edinmenin faydalı olduğunu belirtiyor:


1. Planlanmış düzenli buluşmalar

Her ayın belirli bir gününde arkadaşlarınızı evinize kolay bir yemek için davet edin. Bu tarihleri takviminize ekleyin ve her ay tekrarlanacak şekilde ayarlayın. Bu yöntem, arkadaşlar arasında güçlü ve sürekli bir bağ kurar. Yapılan araştırmalara göre, sık sık yüz yüze görüşmek daha iyi mental ve fiziksel sağlık ile ilişkili. Dr. Eric Kim, düzenli yüz yüze temasların mental sağlığımıza katkı sağladığını vurguluyor.


Ayda bir akşam yemeği için buluşmak da size uymuyorsa, arkadaşlığınıza en uygun aylık buluşmayı belirlemek sizin elinizde. Örneğin, her ay bir parkta yürüyüş yapabilir, birlikte bir kahve içebilir veya online buluşmalar düzenleyebilirsiniz. Bu tür etkinlikler, hem esnek hem de pratik çözümler sunar ve her yaştan insanın katılımını kolaylaştırır. Ayrıca, belirli bir etkinlik veya buluşma yerine, rotasyonlu olarak arkadaşlarınızla farklı aktiviteler planlayabilirsiniz. Önemli olan, bu temas noktalarını düzenli ve öngörülebilir hale getirmek.


2. Haftalık aramalar veya mesajlar

Yüz yüze görüşmeler en iyisi olsa da, düzenli telefon görüşmeleri veya mesajlaşmalar da anlamlı olabilir. Her hafta aynı kişiye ulaşmak veya farklı arkadaşlarla temas kurmak için bir takvim hatırlatıcısı ayarlayın.


Kasley Killam, bu tür düzenli temasların ilişkilerin derinleşmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu basit adım, arkadaşlıkların sürdürülebilir olmasını sağlar ve duygusal refahımızı artırır.


3. Hatırlatıcılar

Düşük teknoloji bir seçenek olarak, arkadaşlarınıza ulaşmanızı hatırlatacak notları banyo aynası gibi görebileceğiniz yerlere yapıştırın. Ya da haftalık görev listenizi yazarken bir "sevgi listesi" oluşturun ve bu listeye arkadaşlarınızı ekleyin.


Killam, bu tür hatırlatıcıların ve ritüellerin arkadaşlıkları otomatikleştirerek daha güçlü hale getirdiğini belirtiyor. Bu alışkanlıklar, ilişkilerinizin ihmal edilmemesini ve sürekli olarak gelişmesini sağlar.


Arkadaşlıkları oto-pilota almak, sosyal sağlığınızı önemli ölçüde artırabilir. Düzenli buluşmalar, aramalar veya hatırlatıcı notlar gibi basit stratejiler, arkadaşlıkları sürdürmeyi kolay ve keyifli hale getirir. Bu alışkanlıklar, sadece sosyal sağlığımızı korumakla kalmaz, aynı zamanda genel yaşam kalitemizi de iyileştirir.


Gerçek arkadaşların asla yapmayacağı 10 şey

Başarıyı yakalarken olumlu bir sosyal çevre oluşturduğunuzdan emin olmak için, güvendiğiniz insanların bu on şeyden uzak durduklarından emin olun.

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1. Arkanızdan konuşmazlar.

Gerçek arkadaşlar gereksiz dramlardan uzak durur. Eğer yakın bir arkadaşınız ona söylediklerinizi yayıyor ya da özel olduğunu belirttiğiniz sırlarınızı paylaşıyorsa, güveninizi hak eden gerçek arkadaşlarınızdan biri değildir.
2. Kişiliğinize saldırmazlar.

Gerçek arkadaşların görevi, kendinizi kötü hissetmenizi sağlamak değildir. Gerçek arkadaşlar kaba sözcükler yerine incelikli kelimeleri seçerler. Farklılıklarınıza değil, ortak noktalarınıza odaklanırlar. Kusurlarınızdan değil, yeteneklerinizden bahsederler.
3. Anlamsız tartışmalar başlatmazlar.

Gerçek arkadaşlar kazanılmayacak bir kavga başlatmaktan daha anlamsız bir şey olmadığını bilirler. Gerçek bir arkadaş, aynı fikirde olsa da olmasa da, bir insanı olduğu gibi kabul etmeye hazır olmalıdır. Bu, farklı görüşlerde arkadaşlarınız olamayacağı anlamına gelmez. Aksine, bu bakış açınızı genişletecektir. Ancak tartışacaksanız, bunu karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştirmelisiniz.
4. Her lafınızı bölmezler.

Gerçek arkadaşlar kendilerini sizin nasıl hissedeceğinizi unutacak kadar saplantı haline getirmezler. Bir tarafın sürekli konuşarak hiç dinlemediği bir durumda, adil ve dengeli bir arkadaşlık söz konusu olamaz.
5. Hedeflerinize giden yolda cesaretinizi kırmazlar.

Kişisel gelişiminiz için gerekli olduğunu hissederlerse, gerçek arkadaşlarınız sözlerini esirgemeden size konu hakkındaki düşüncelerini belirtmek isteyecektir. Ancak bunu nefretle ya da küçümseyerek yapmazlar. Aksine, kendinizi daha iyi konuma getirirken size ilham kaynağı olacak yapıcı, destekleyici tavsiyelerde bulunurlar.
6. Geçmişiniz için sizi aşağılamazlar.

Ne kadar renkli ve karmaşık olursa olsun, gerçek arkadaşlar geçmişinizle ilgilenmez. Zihninizin derinliklerinde kalmış bazı anılarınızı paylaşacak cesareti gösterdiğinizde, gerçek bir arkadaş sizi küçümsemez; aksine, içinizi açma isteğinizi takdir ederek sizi rahatlatır ve destek olur.
7. Sosyal ortamlarda sizi yüzüstü bırakmazlar.

Gerçek arkadaşların duygusal zekaları, birini hiç kimseyi tanımadığı bir partiye götürerek onu orada tek başına bırakmanın oldukça uygunsuz bir davranış olduğunu bilecek kadar gelişmiştir.
8. Başarınızı kıskanmazlar.

Gerçek arkadaşlar bir başkasının hayatında olumlu bir gelişme olduğunda kıskançlığa kapılarak vakit harcamazlar. "Neden ben değil de o?" açmazına girmektense diğerinin başarısıyla mutlu olmanın çok daha verimli sonuçlar doğuracağını bilirler.
9. Sizi yargılamaya ya da düzeltmeye çalışmazlar

Gerçek arkadaşlar, insanın kendi iç dünyası düzensizken bir diğerini "düzeltmek"e çalışmanın anlamsız olduğunu bilirler. Onlar, kendilerinin de mükemmel olmaktan uzak olduklarını, bu nedenle bir diğerinden daha fazlasını beklemenin biraz tuhaf kaçacağını kendilerine itiraf edebilir. Mükemmel olmayabilirsiniz, ancak yeterince iyisiniz ve kimsenin size bunun aksini söylemesine izin vermeyin.
10. Sizi çantada keklik olarak görmezler

Gerçek arkadaşlar bir ilişkiyi zahmetli olmaya başladığında bir kenara atılacak kısa vadeli bir girişim olarak değil; çok önemli, uzun vadeli bir bağlılık olarak görürler. Sahip olmaya değer bir arkadaş sadece içmek, golf oynamak, internette eğlenceli videolar izlemekle değil, aynı zamanda aileden birinin vefatında size destek olmak gibi zor zamanlarda yanınızda olmakla da ilgilenir.


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