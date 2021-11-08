Aramızda uçurum var

Sevgilimle hayatlarımız çok farklı...

Aramızda uçurum var
İlişki
08 Kasım 2021 Pazartesi

Merhabalar, ben 35 yaşında bir kadınım. 2 yıl önce eski eşimden boşandım ve şu aralar çok sevdiğim bir sevgilim var. Onla sosyal medya üzerinden tanıştık fakat ilk başta birkaç ortak arkadaşımız bizi tanıştırdı. Aslında onlar da çok yakın olmadığım insanlar fakat bana çok uygun biri olduğunu söylediklerinden onları kırmadım ve sevgilimle tanışmaya karar verdim.


Gel zaman git zaman biz birbirimize iyice alışmaya başladık ve ilişkimiz başladı. Huyu suyuyla her kadının arayacağı biri kendisi. Bana kalırsa ya karakteri çok kuvvetli ya da benim aradığım özelliklerin hepsini karşılayan biri olduğundan bana öyle geliyor.


Bizi tanıştıran tanıdıklarım dışında birçok insan bizim birbirimize uygun olmadığımızı söyledi fakat ben hep sevgilimin karakterine güvenerek onlara karşı çıkarak birlikte olmaya devam ettim. Bunun sebebini ise zevklerimizin ve yakın çevremizin durumunun farklı olmasına bağladılar. Bu kavramlar dışarıdan objektif bir gözle bakılınca oldukça önemli kıstaslarmış gibi görünüyorlar fakat benim için bunların neredeyse hiçbir önemi yok. "Neredeyse" diyorum çünkü ilerisi için kaygılarım var tabii ki.


Bir insanın karakterinin sizinkiyle uyuşması mutlu olmanız için yeterli değil midir? Yaşam biçimlerimiz ve etrafımızdaki kişilerin birbirimizden farklı olması bizi neden etkilesin ki? Sonuçta ileride aynı evde yaşayacak olanlar bizleriz...


Bu durum şu an beni hiç endişelendirmese de ilerisi için endişelerimin olmadığını söyleyemem. Bunu yakın çevreme veya sevgilime kesinlikle doğrudan ifade etmiyorum ama endişelendiğim doğru. Çok üstü kapalı anlatmış olabileceğimden bir örnek vermek istedim: Pandemiden sonra konserlere, tiyatrolara ve sinemalara gitmek için can atıyordum ve yavaş yavaş bu etkinliklere katılmaya başladım artık. Fakat sevgilim bu tür etkinliklerden pek hoşlanmıyor. Daha çok evcimen bir yapısı var. "Peki nasıl oluyor da birbirinize uygunsunuz?" diyebilirsiniz. İnsan gerçekten göz göze geldiğinde bile o sevgiyi anlıyor. Bana duygusal olarak yaklaşımı çok hoşuma gidiyor ve bu beni mutlu etmeye yetiyor. Sizce bu sevgimiz çevremin ifade ettiği biçimde aramızdaki "uçurumu" yok saymaya değmez mi?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.