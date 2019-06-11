Anneliğin kilometre taşları…

Hepiniz çocuklarınızın ilk kelimesini ya da ilk adımını heyecanla bekliyorsunuz. Peki kendi annelik gelişiminiz size ne ifade ediyor? Siz annelere, önceliklerinizden bahseden eğlenceli bir yazı hazırladık.

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Anneliğin kilometre taşları…

Bir anne olarak henüz yolun çok başındasınız. Daha birçok deneyim sizleri bekliyor. Doğumdan sonra evden dışarı attığınız ilk adımda bile, her şey biraz değişmiş olabilir. Eşinizle doğum sonrası yaşadığınız ilk seks, daha önce yaşadıklarınıza benzemeyebilir. Ama siz de bilirsiniz ki ilkler her zaman güzeldir… Okuyun, rahatlayın ve keyfinize bakın.

 

İlk zamanlar

 

Ve eşiniz işe döner

Doğum sonrası eşiniz işine geri dönerken, karmaşık duygular içinde olabilirsiniz. Kendiniz ve bebeğiniz için günlük bir yaşam biçimi oluşturmanız önemli. Böylece kendinizi güvende hissedersiniz. Örneğin; aile dostlarınız ya da büyüklerinizle görüşün. Anne ve bebekler için olan özel gruplara, etkinliklere katılın. Eşinizle düşüncelerinizi, yapmak istediklerinizi paylaşın. Bebeğinizle neler yapabilirsiniz bunlara dair eşinizden öneriler isteyin. Böylece o da hafta sonlarını size ayırmak için heveslenir.

 

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Bebeğinizle yolculuk

Elbette siz de biliyorsunuzdur, eskiden çocuğun kırkı çıkmadan dışarı çıkarılmazmış. Buna bağlı kalmayıp çocuğuyla dışarı çıkan annelerimiz o zamanlar da mevcuttur kuşkusuz. Ama genel inanış, çocuğun dış ortamlara bağışıklık sisteminin hazır olmadığı düşüncesiyle onu 40 gün dışarı çıkarmamak yönündeydi.

 

Günümüzde bu durum değişti. Bebeğiyle annelerimiz ilk gün bile dışarı çıkıyor. Onunla yapacağınız ilk yolculuklar tabii biraz fırtınalı geçebilir. Hele ki gideceğiz yol uzunsa. Bebeğinizle çıktığınız ilk yolculuğunuz sizin için duygusal bir deneyim olabilir. Her ne kadar korkunç bir trafiği bölerek önünüzdeki puseti ittiriyor olmak size garip gelse de çocuğunuzla parkın etrafında minik turlar atmak başlangıç için hiç fena sayılmaz. Gün geçtikçe kendinize olan güveniniz daha da artacak ve bebeğinizi alıp annenizi ziyarete rahat rahat gidebileceksiniz.

 

Doğumdan sonra seks

Doğum sonrası seks neden sizi ürkütüyor? Kadınsılığınızı kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ancak endişelenmeyin, o kadar bekleyişten sonra her şey eminiz daha güzel olacak.

 

Doğum sonrası seks sadece sizi değil eşinizi de endişelendirebilir. Siz canınızın yanmasından korkarken o da sizi incitmemek için panik olur. Ama her şeyin eskisi gibi olacağını aklınızdan çıkarmayın. Gerginliğiniz geçene kadar eşinizle ön sevişmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz.

 

Bebeğiniz olmadan gezmek

Bebeğinizle olan kordon bağınız doğumda kesilir. Ama siz o bağı o, büyüyüp kocaman olsa bile hissedersiniz. Bebeğiniz olmadan ilk kez dışarı çıkmak da bu yüzden cesaret ister. Biraz tedirgin olursunuz ama bunu yapabilirsiniz ve yapmalısınız da çünkü siz yalnızca bir anne değil bir bireysiniz de…

 

Yakın bir yere gitmek istediğinizde bebeğinize bakabilecek güvenilir bir kişi bulun. Böylece yavaş yavaş kendinize vakit ayırmaya başlamış olursunuz.

 

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Olumsuz yorumlar duymak

Bir anne olarak aşırı koruyucu davranmak çok normal. Zararsız bir yorum bile size hakaret gibi gelebilir. Ama eğer birisinin bebeğinize “Maşallah enine boyuna…” gibi bir yorum yapmasını “ Bebeğiniz çok şişman” olarak algılıyorsanız, bir dakika durup kendinize sorun. Acaba siz koruyucu olayım derken durumu abartıyor musunuz? Tabii olumsuz yorumlar yapanlar da olabilir. Siz yine de kendinizi tutun ve kibarca karşılık verin.

 

Özgür çocuklar

Sizinkiler tam bir afacan! Onların evdeki huysuzluklarıyla uğraşmak bir dert, dışarıda size çektirdiği eziyet ayrı bir dert. Çocukların sitemiyle uğraşmak gerçekten çok zor. Oyuncakçıda “Ben bunu is-ti-yo-rum!” diye tutturabilirler ya da alışverişe çıktığınızda onlar için hiç de uygun olmayan giysileri almak için çırpınırlar. Böyle bir şey yaşadığınızda etrafınızdaki insanları nasılsa bir daha görmeyeceğinizi düşünüp rahatlayın. Çocuğunuz sakinleşene kadar bulunduğunuz yerden uzaklaşın. Tabii şunu da aklınızdan çıkarmayın, çocuğunuzun bu tür davranışları, gelişim süreci için çok normal. Sonuçta özgürlüğünü ispatlamayı öğreniyor.

 

Çocuğunuz hastalanırsa

Bebekler ve çocuklar bir hastalıktan diğerine kolayca yakalanır. Tedbir için sağlıklarını kontrol ettirmek çok önemli. Çocuğunuzun kontrollerini yapan bir doktorunun olması gerekli. Böylece en ufak bir sıkıntıda paniklemeden onu arayabilirsiniz. O da çocuğunuzun sağlık sürecini zaten takip ettiği için size, en doğru biçimde yardımcı olur. Siz de her ateşlendiğinde “Nereyi arasak?” diye düşünüp vakit kaybetmemiş olursunuz.

 

Anneler ve 1 günlük bebekleri
+25
Karin ve Johannes

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