Annelerin zihinsel yükü nasıl hafifletilir?

Araştırmalar, ev işlerini planlama ve yürütme konusundaki zihinsel yükün %71’ini annelerin taşıdığını gösteriyor.

Annelerin zihinsel yükü nasıl hafifletilir?
Anne - Baba
Giriş: 23 Haziran 2025 11:08
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Her aile farklı olsa da, araştırmalar kadınların genellikle yemek planlaması yapan, çocuklarının öğretmenlerinin isimlerini hatırlayan ve onları her etkinliğe götüren kişi olduğunu ortaya koyuyor.


Aralık 2024’te yayımlanan bir çalışmaya göre, ev işlerinin getirdiği zihinsel yükün %71’i annelerin omuzlarında. Uzman psikiyatrist Dr. Sue Varma: “Bu oranın aslında daha da yüksek olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.


Araştırmaya göre, anneler çoğunlukla 'aile refahı ile ilgili temel günlük görevleri' üstlenirken, babalar daha çok 'finans ile ilgili dönemsel görevlerle' ilgileniyor. Dr. Varma, çiftlerle yaptığı çalışmalarda annelerden sıkça şu cümleleri duyduğunu belirtiyor: “Kadın diyor ki: ‘Sadece organize etmiyorum, planlamıyorum ve yönetmiyorum, aynı zamanda ters gidebilecek her şeyi de öngörmek zorundayım çünkü sonuçlarıyla kim yüzleşecek? Ben.’”


Dr. Varma, kadınların aynı zamanda bir 'duygusal yüklenme' yaşadığını da söylüyor. “Çocuk çoğunlukla anneden teselli bekliyor, okul çocuk hastalandığında anneyi arıyor, işe kim ara veriyor? Genellikle tüm yük yine kadının omzunda kalıyor" açıklamasında bulundu.


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Peki, annelerin zihinsel yükü nasıl hafifletilebilir? Bu, partnerlerinden başlıyor.


Babaların zihinsel yükü paylaşabilmesi için öncelikle bu yükü fark etmeleri, ev işlerini başlatmaları, düzenli ve açık iletişime katkıda bulunmaları, planlama ve karar alma süreçlerine ortak olmaları gerekiyor. Annelerle iletişim kurarken şunu sormalıyız: ‘Sana nasıl yardımcı olabilirim? Neler yaşıyorsun, bunları birlikte nasıl önleyebiliriz?’ O ‘Seninleyim, yanındayım’ hissi çok önemli. Çünkü pek çok kadın bana, ‘Bir partnerim varmış gibi hissetmiyorum’ diyor.


Partnerinizden daha fazla yardım isteyecekseniz, ona her şeyi birden yüklemeyin.


Partnerlerinize şu şekilde yaklaşabilirsiniz: “Şu an yaptığın tüm bu şeyleri çok seviyorum; nasıl hissettiğimi sorduğunda, günümün nasıl geçtiğini merak ettiğinde, kollarını sıvayıp bulaşıkları yıkadığında, ‘Bugün ben alırım çocuğu’ dediğinde gerçekten çok mutlu oluyorum” gibi cümleler kurabilirsiniz.



Kaynak: Rachel Dobkin. "Here’s how to help moms lighten mental load from household tasks". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/moms-mental-load-help-b2773518.html. (19.06.2025).


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