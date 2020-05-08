Anne ve babalar için hediye fikirleri

Anneler Günü’nde mutfak aleti almanın modası geçiyor! Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerde hediye fikirleri için artık teknolojik ürünler yükselişte. İşte dijital çağa uyum sağlamak isteyen anne ve babalara alınabilecek hediyeler…

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    Akıllı bileklik – Akıllı saat

    Uykusuzluk çeken anne ve babalar için uyku takibi yapan, adım sayan, kalp ritmini ölçen akıllı bileklikler son yılların en pratik teknolojik cihazları arasında dikkat çekiyor. Uzun süre hareketsiz oturanlar için hareket etme ve su içme zamanını hatırlatan, sadece spor yapanlar için değil sağlıklı yaşam için günlük rutinlerini takip etmek isteyen herkes için akıllı bileklikler iyi bir seçim olarak öne çıkıyor. 

     

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    E-kitap okuyucu

    Kâğıt kokusunun ve sayfaları çevirmenin verdiği keyif hiçbir şeye değişilmez. Ancak e-kitap okuyucu cihazların sağladığı avantajlar da iştah kabartıyor. Sık sık dışarı çıkıp kitapçıları dolaşamayan anne ve babalar için e-kitap okuyucu sahibi olmak iyi bir çözüme benziyor. Işığı ayarlama, elleri serbest bırakarak okuma gibi fonksiyonları olan bu ürünler kitap okuma keyfini yeni bir boyuta taşıyor. Bu ürünlerin şarjı, tabletlerden farklı olarak çok uzun süre dayanıyor. Kablosuz bağlantı ile binlerce kitabı indirip depolama imkânı sayesinde e-kitap okuyucu cihazlar kütüphane edinmenin alternatif bir yolu olarak kullanılıyor.    

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    Sanal gerçeklik (VR) gözlüğü

    Evde canı sıkılanlar için bambaşka bir izleme deneyimi sağlayan sanal gerçeklik gözlükleri, sıra dışı bir hediye almak isteyenler için uygun fiyatlara bulunabilecek bir seçim. Akıllı telefonlara kaydedilen üç boyutlu 3D filmleri ve videoları izlemeyi sağlayan ve bu sayede oldukça pratik şekilde kullanılabilen sanal gerçeklik gözlükleri, günlük yaşamda dijitalleşmenin zaman içinde geleceği nokta hakkında da ipuçları veriyor. Müzeleri veya tarihi yerleri dolaşmak, doktorlarla görüşmek gibi birçok konuda gerçeğe yakın deneyimlere alışmak için VR gözlükleri kullanmaya başlamak iyi bir fikir olabilir.

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