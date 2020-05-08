Headset kulaklık ve bluetooth kulaklık
Bilgisayardan veya telefondan bir şeyler dinlerken başa iyi şekilde oturan bir kulaklığın konforu çok başkadır. Kaliteli bir kulaklık, dış sesleri azaltarak en net dinleme deneyimini sağlar. Günün çoğunda bir şeyler izleyen, dinleyen ve telefon konuşmaları yapanlar için kaliteli bir kulaklık kullanmak önemli hale gelir. Kablolarla uğraşmak istemeyen, telefonla konuşurken iş yapan veya tablet sabitken kendisi hareket halinde olan kişiler içinse kablosuz bluetooth kulaklıklar en uygun seçenek.