E-kitap okuyucu

Kâğıt kokusunun ve sayfaları çevirmenin verdiği keyif hiçbir şeye değişilmez. Ancak e-kitap okuyucu cihazların sağladığı avantajlar da iştah kabartıyor. Sık sık dışarı çıkıp kitapçıları dolaşamayan anne ve babalar için e-kitap okuyucu sahibi olmak iyi bir çözüme benziyor. Işığı ayarlama, elleri serbest bırakarak okuma gibi fonksiyonları olan bu ürünler kitap okuma keyfini yeni bir boyuta taşıyor. Bu ürünlerin şarjı, tabletlerden farklı olarak çok uzun süre dayanıyor. Kablosuz bağlantı ile binlerce kitabı indirip depolama imkânı sayesinde e-kitap okuyucu cihazlar kütüphane edinmenin alternatif bir yolu olarak kullanılıyor.