Çocuklarınızla birlikte dikiş dikmeye var mısınız?

2. Çocuklara dikişi öğretmek için hiçbir zaman çok erken değildir
Burada korkunuzdan dolayı olsa gerek, ufacık çocuğun elinde ne işi var iğnenin, ipliğin diye düşünebilirsiniz. Ama şunu söylemekte fayda var ki, 2 yaşında bile bu aktiviteyi yapmaya başlayabilirsiniz. Mühim olan, bunu öğretmeye başladığınızda ilgi göstermesi. Eğer ilgisi varsa, hangi yaşta olursa olsun, devam edin! Şunu unutmamak lazım, bu bir “birlikte yap” aktivitesi, yani aslında aktivitenin başından sonuna kadar onunla birlikte olmak ve her şeyi gözlemlemek zorundasınız. Ona ufak tefek şeyler gösterin ve bırakın, çılgınlar gibi dikişler atsın, sevdiği gibi dokusun elindeki işi!