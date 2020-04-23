Çocuklarınızla birlikte dikiş dikmeye var mısınız?

1. Gerçek ve kaliteli eşyalar kullanın! Gerçek iğne, gerçek iplik!

Genelde çocuklar için kullanılan malzemeler ucuz. Evet, belki çocuklar için çok güvenliler ama ucuzlar. Peki böyle olunca ne oluyor? Çocuklar için tatlı sonuçlar çıkmıyor. Aktivitenin gerçekliğini anlamamış oluyorlar ve daha da önemlisi, yarattıkları şey pek de güzel olmuyor.

Çocuk bu süreçte sizin gözetiminizde olacak, neticede bu aktiviteyi birlikte yapacaksınız ve aslında risk faktörlerini güzelce azaltabileceksiniz. Bu yüzden, sözün özü, gerçek iğne kullanın!