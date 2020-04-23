Çocuklarınızla birlikte dikiş dikmeye var mısınız?

Çocuğunuzla beraber dikiş dikmeyi hiç düşündünüz mü? Zannettiğinizden daha becerikli olduklarını görmek için onlara fırsat tanıyın!

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    1. Gerçek ve kaliteli eşyalar kullanın! Gerçek iğne, gerçek iplik!

    Genelde çocuklar için kullanılan malzemeler ucuz. Evet, belki çocuklar için çok güvenliler ama ucuzlar. Peki böyle olunca ne oluyor? Çocuklar için tatlı sonuçlar çıkmıyor. Aktivitenin gerçekliğini anlamamış oluyorlar ve daha da önemlisi, yarattıkları şey pek de güzel olmuyor.

     

    Çocuk bu süreçte sizin gözetiminizde olacak, neticede bu aktiviteyi birlikte yapacaksınız ve aslında risk faktörlerini güzelce azaltabileceksiniz. Bu yüzden, sözün özü, gerçek iğne kullanın! 

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    2. Çocuklara dikişi öğretmek için hiçbir zaman çok erken değildir

    Burada korkunuzdan dolayı olsa gerek, ufacık çocuğun elinde ne işi var iğnenin, ipliğin diye düşünebilirsiniz. Ama şunu söylemekte fayda var ki, 2 yaşında bile bu aktiviteyi yapmaya başlayabilirsiniz. Mühim olan, bunu öğretmeye başladığınızda ilgi göstermesi. Eğer ilgisi varsa, hangi yaşta olursa olsun, devam edin! Şunu unutmamak lazım, bu bir “birlikte yap” aktivitesi, yani aslında aktivitenin başından sonuna kadar onunla birlikte olmak ve her şeyi gözlemlemek zorundasınız. Ona ufak tefek şeyler gösterin ve bırakın, çılgınlar gibi dikişler atsın, sevdiği gibi dokusun elindeki işi! 

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    Başladığınızda, 2, 3 yaşında çocukların bile ne işler çıkarabileceğini asla tahmin edemezsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde ilerlerse ve bütün aşamalarda onlara yardımcı ve destek olursanız, sabrın sonu selamet, göreceksiniz! 

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