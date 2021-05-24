Almanya'da salgınla ilişkili binden fazla yeni kelime türetildi

Leibniz Alman Dil Enstitüsü, pandemiyle ilişki 1200'den fazla yeni Almanca kelimenin türetildiğini belirtti.

Almanya'da salgınla ilişkili binden fazla yeni kelime türetildi
Yaşam
24 Mayıs 2021 Pazartesi

Koronavirüs pandemisiyle birlikte günlük rutinlerimiz, selamlaşma tarzımız ve çalışma koşullarımız gibi birçok alışkanlığımız da değişti. Tam olarak bilincinde olmadan değiştirdiğimiz alışkanlıklarımızdan bir diğeri ise dil kullanımımızdı. Daha önceleri çok nadir ya da hiç kullanmadığımız 'pandemi', 'karantina' ve 'sosyal mesafe' gibi birçok kelime de dilimize yerleşti. Benzer durumlar diğer diller için de geçerliydi. Almanya'da ise Leibniz Alman Dil Enstitüsü sözlükbilimcileri Koronavirüs ile ilişkili 1,200'den fazla yeni Almanca kelime türetildiğini ortaya çıkardı.


Freie Universität profesörlerinden dilbilimci Anatol Stefanowitch Almanca'da yeni kelimelerin 2 ya da 3 ismin bir araya gelmesiyle türetildiğini belirtiyor. Uzun ve birleşik kelimeler türetmeye yatkın olan Almanca için Koronavirüs ile ilgili bu kadar çok yeni kelimenin ortaya çıkması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Ancak bu kadar çok kelimenin sadece belirli bir kısmı resmi olarak sözlüğe girmeyi başarabilecek.


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Koronavirüs ile birlikte Almanca diline giren yeni kelimelerden bazıları ise şu şekilde:

Coronamutationsgebiet: Koronavirüs mutasyonlarının yaygın olduğu yer

Coronamüde: Koronavirüs yorgunluğu

Impfneid: Aşı kıskançlığı

Impfzwang: Zorunlu aşı

Coronafrisur: Korona saç stili

Alltagsmaske: Her gün takılan maske

Mundschutzmode: Mund (ağız) Schutz (Koruma) birebir çevrildiğinde ağız koruma modası anlamına gelen kelime maske modası olarak da düşünülebilir.

Spuckschutzschirm: Tükürükten koruma şemsiyesi (maske için kullanılıyor)

Maskentrottel: Maskesini burnunu açık bırakacak şekilde giyen ahmak

Mindestabstandsregelung: Azami mesafe uygulaması

Hamsterkauf: Panik halinde bir hamster gibi yiyecek depolamak

Ausgabgssperre: Sokağa çıkma yasağı

Coronadiktatur: COVID-19 diktatörlüğü


Derleyen: Dilara Koru


Referanslar: DW. 1,200 new German terms coined during COVID pandemic. Şuradan alınmıştır: https://www.dw.com/en/1200-new-german-terms-coined-during-covid-pandemic/a-56703789

Fox News. In Germany, more than 1,200 new words have been created in age of COVID-19. Şuradan alınmıştır: https://www.foxnews.com/world/germany-new-words-created-covid-19

NPR. Pandemic Inspires More Than 1,200 New German Words. Şuradan alınmıştır: https://www.npr.org/2021/03/06/974179580/pandemic-inspires-more-than-1-200-new-german-words




Markalardan maske modelleri

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan maskeler de modaya uyum sağladı ve markalar yeni modeller üretmeye başladı. Markaların tasarladığı maskeler haberimizde.

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Defacto 12,99 TL
Lacoste 99 TL
Mavi 29,99 TL
Desa 39 TL
Tory Burch 5'li set $35
Koton 11,99 TL
Nautica 49 TL
Love My Body 29,90 TL
Rag&Bone $30
Lc Waikiki 4,99 TL
Off White $105
Puma 2'li set 79,90 TL
Adidas 3'lü set $16
Madewell 162,63 TL
Erdem €55
Love My Body 2'li set 29,90 TL
Koton 11,99 TL
Off White $105
Limon 19,90 TL

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