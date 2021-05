Almanya'da salgınla ilişkili binden fazla yeni kelime türetildi

Koronavirüs pandemisiyle birlikte günlük rutinlerimiz, selamlaşma tarzımız ve çalışma koşullarımız gibi birçok alışkanlığımız da değişti. Tam olarak bilincinde olmadan değiştirdiğimiz alışkanlıklarımızdan bir diğeri ise dil kullanımımızdı. Daha önceleri çok nadir ya da hiç kullanmadığımız 'pandemi', 'karantina' ve 'sosyal mesafe' gibi birçok kelime de dilimize yerleşti. Benzer durumlar diğer diller için de geçerliydi. Almanya'da ise Leibniz Alman Dil Enstitüsü sözlükbilimcileri Koronavirüs ile ilişkili 1,200'den fazla yeni Almanca kelime türetildiğini ortaya çıkardı.

Freie Universität profesörlerinden dilbilimci Anatol Stefanowitch Almanca'da yeni kelimelerin 2 ya da 3 ismin bir araya gelmesiyle türetildiğini belirtiyor. Uzun ve birleşik kelimeler türetmeye yatkın olan Almanca için Koronavirüs ile ilgili bu kadar çok yeni kelimenin ortaya çıkması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Ancak bu kadar çok kelimenin sadece belirli bir kısmı resmi olarak sözlüğe girmeyi başarabilecek.

Koronavirüs ile birlikte Almanca diline giren yeni kelimelerden bazıları ise şu şekilde:

Coronamutationsgebiet: Koronavirüs mutasyonlarının yaygın olduğu yer

Coronamüde: Koronavirüs yorgunluğu

Impfneid: Aşı kıskançlığı

Impfzwang: Zorunlu aşı

Coronafrisur: Korona saç stili

Alltagsmaske: Her gün takılan maske

Mundschutzmode: Mund (ağız) Schutz (Koruma) birebir çevrildiğinde ağız koruma modası anlamına gelen kelime maske modası olarak da düşünülebilir.

Spuckschutzschirm: Tükürükten koruma şemsiyesi (maske için kullanılıyor)

Maskentrottel: Maskesini burnunu açık bırakacak şekilde giyen ahmak

Mindestabstandsregelung: Azami mesafe uygulaması

Hamsterkauf: Panik halinde bir hamster gibi yiyecek depolamak

Ausgabgssperre: Sokağa çıkma yasağı

Coronadiktatur: COVID-19 diktatörlüğü

Derleyen: Dilara Koru

