Koronavirüs mutasyonu pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?

İngiltere'de ortaya çıkan Koronavirüs mutasyonu hakkında bilmemiz gerekenler neler? Mutasyonun bulunan aşılar üzerinde negatif bir etkisi var mı? gibi soruların hepsinin cevabı haberimizde.

Koronavirüs mutasyonu pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?
Yaşam
25 Aralık 2020 Cuma

COVID-19’un İngiltere’de tespit edilen yeni bir türünün daha hızlı bir şekilde yayılabileceği belirtilirken, uzmanlar bu durumun daha büyük tehlikeye neden olmak zorunda olmadığının da altını çiziyor.

İngiltere’de çok daha bulaşıcı olan yeni tür Koronavirüs’ün tespitinin ardından, Türkiye de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi İngiltere başta olmak üzere mutasyonun tespit edildiği ülkelere seyahat kısıtlamaları uyguladı. İngiliz yetkililere göre yeni tür virüs yüzde 70 daha bulaşıcı. Şu anda Koronavirüs mutasyonu hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da uzmanlar virüsün daha hızlı yayılmasının daha tehlikeli bir ortam oluşacağı anlamına gelmediğini belirtiyor.


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Virüsün mutasyona uğraması normal

Virüslerin mutasyona uğraması alışılmadık bir durum değil. 2019 yılının sonlarında pandeminin başladığı Çin’de Koronavirüs patojeninin yeni türü 6 ay önce ortaya çıkmıştı. Yaz aylarında ise başka bir türü İspanya’dan Avrupa’nın yarısına yayılmaya başlamıştı. Virüsler her zaman mutasyon geçiriyor ve çoğu durumda bu mutasyonların etkisi ya hiç görülmüyor ya da en az düzeyde deneyimleniyor.

Berlin Charite Hastanesi Virologlarından Christian Drosten, Koronavirüs mutasyonunun Eylül sonundan beri İngiltere’de bulunduğunu ve İtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve hatta Avustralya’ya da yayıldığını belirtiyor.

Yüzde 70 daha bulaşıcı

İlk olarak Eylül ayında tespit edilmesinin ardından Londra’daki Kasım ayı vakalarının neredeyse dörtte birinin yeni tür Koronavirüs olduğu fark edildi. Yeni tür virüs, Aralık ayının ortalarında vakaların yarısından fazlasını oluşturuyordu.

Başbakan Borish Johnson, vakaların açıklanmasının ardından mutasyona uğramış virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olabileceği belirtti. Aynı zamanda temel çoğalma sayısı adı verilen, bir popülasyonda bir vaka tarafından oluşturulması beklenen vaka sayısının, yani bir salgın hastalığın yayıldığını ya da azaldığını gösteren sayının 0,4’e kadar artabileceğinin öngörüldüğüne dair bir açıklama da yaptı.

Buna rağmen bu mutasyonun daha fazla bulaşıcılığa neden olup olmayacağı konusunda hâlâ sorular bulunuyor. Nottingham Üniversitesi Virologlarından Jonathan Ball, bu konuda kesin konuşmak için kanıtların şu anda yetersiz kaldığını vurguluyor.

Mutasyonun aşılar üzerinde bir etkisi yok

Virüsün mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından çoğu insanda aşıların etkisini yitirebileceğine dair korkular oluşmaya başladı fakat böyle bir durum söz konusu değil. Virolog Christian Drosten, bu aşıların mutasyona rağmen etkili olacak şekilde üretildiğini ve bağışıklık sistemini uyaracak güce sahip olduklarını söyledi.

Seattle'da bulunan Kanser Araştırma Merkezi Evrim Biyoloğu Jesse Bloom ise "Bir mutasyonun tüm antikorları ve bağışıklığı bir anda yok edip felaket yaratacağına dair endişelenilmesine gerek yok" diyerek, aşıların mutasyona uğramış virüs üzerinde geçersiz olacağına dair oluşan korkuların giderilmesini sağladı.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru


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Referanslar: DW. Coronavirus mutation no reason to panic: virologist. Şuradan alışmıştır: https://www.dw.com/en/coronavirus-mutation-no-reason-to-panic-virologist/a-56008220

BBC. New coronavirus variant: What do we know?. Şuradan alınmıştır: https://www.bbc.com/news/health-55388846

NY Times. Coronavirus is mutating. What that mean for us?. Şuradan alınmıştır: https://www.nytimes.com/2020/12/20/health/coronavirus-britain-variant.html

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