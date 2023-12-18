Akşam 9'dan sonra yemek yemeyin!

Akşam geç saatlerde yemek yeme alışkanlıklarınız var ise, bu haberi mutlaka okuyun! Yeni bir araştırmaya göre akşam saat 9'dan sonra yemek yemek, kalp krizi ve felç riskini önemli oranda artırıyor.

Akşam 9'dan sonra yemek yemeyin!
Sağlık
Giriş: 18 Aralık 2023 15:02 Güncelleme: 18 Aralık 2023 15:04
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, akşam yemeğini saat 21.00'den sonra yiyen kişilerin felç ya da mini felç geçirme riskine yakalanıdığını ortaya koymuştur.


Nature Communications dergisinde yayınlanan ve 100.000 kişi üzerinde yapılan araştırma tam yedi yıl sürdü. Katılımcıların, hafta içi ve hafta sonu yemek saatleri takip edildi. Araştırmacılar kardiyovasküler hastalık risklerini izledi. 7 yıl boyunca, katılımcıların üçte biri akşam yemeğini saat 8'den önce, diğer üçte biri de saat 9'dan sonra yedi. Bu zaman diliminde, 2.000 kişi kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık komplikasyonlarına maruz kaldı.


Akşam 9'dan sonra yemek yiyenlerin felç geçirme olasılığı %28 daha fazlaydı. Aslında, akşam yemeğini saat 8'den sonra yiyenlerin felç geçirme ya da beyne giden kan akışının sadece kısa bir süre kesintiye uğradığı geçici iskemik atak geçirme olasılığı (TIA) %8 artmıştır. TIA, insanların inmeye benzer semptomlar gösterdiği birkaç dakikalık bir dönemdir, ancak kalıcı hasara neden olmaz.


Araştırmacılar, geç saatlerde yemek yemenin risk yarattığını, çünkü yiyecekleri daha geç sindirmenin hem kan şekerini hem de kan basıncını yükselttiğini açıkladı. Yüksek akşam tansiyonu zaman içinde kan damarlarına zarar verebilir ve kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Bununla birlikte, akşam yemeğini saat 21.00'den sonra yiyen kişilerde inme ile aynı koroner kalp riski görülmemiştir.


Araştırmacılar, kadınların geç yemek saatlerinden erkeklere göre daha fazla etkilendiğini tespit etmiş ve çalışma kohortunun %80'ini kadınların oluşturduğunu belirtmiştir.


Çalışmanın kıdemli yazarı Bernard Dour: "Artık 7/24 yaşayan bir toplum olduğumuz ve insanların asla yeterli zamanı olmadığını düşündükleri için çoğumuz geç saatlerde yemek yiyoruz. Ancak akşam yemeğini geç saatlerde yiyen insanlar sağlık sorunları riskini artırabilir, ancak bu durum kadınlarda daha fazla görülüyor ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.


Öte yandan, erkeklerin sağlığının sabahla daha yakından bağlantılı olduğu görülmüştür. Bir erkeğin kahvaltısını geç yaptığı her saat için koroner kalp hastalığı riski %11 artarken, tüm cinsiyetler için bu oran %6 olmuştur.


Çalışma ayrıca gece boyunca oruç tutmanın, özellikle akşam yemeğini erken yiyenler arasında sağlık açısından faydaları olduğunu ortaya koymuştur. Akşamları fazladan oruç tutulan her bir saat için inme veya TIA riski %7 oranında azalmıştır.


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Peki yemek yemek için mükemmel bir zaman var mı?

"Bütünleştirici Tıp Uzmanı ve "Quench" kitabının ortak yazarı Dr. Dana Cohen: "Son öğününüzü, akşam 5 ila 7 arasında yemek ideal olacaktır. Ancak, saat ne kadar geç olursa o kadar az yiyecek tüketmelisiniz" açıklamasında bulundu.


Geçen yıl yayımlanan bir çalışmada, akşam yemeğini saat 5'te yiyenlerin, daha geç saatlerde yiyenlere kıyasla daha fazla kalori yaktığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, insanların akşam yemeği ile uyku arasında bıraktıkları sürenin uzunluğu önemli bir faktör gibi görünmektedir. Bir uzmana göre, insanların ne yedikleri de ne zaman yedikleri kadar önemli.


Cleveland Clinic İnsan Beslenmesi Merkezi'nde bir diyetisyen olan Kayla Kopp: "Asit reflüsü veya mide ekşimesine yatkın veya tip 2 diyabet hastası olan kişilerin akşam yemeğini daha erken yemek isteyebileceğini dile getirdi. Genel bir kural olarak, insanlar uyumadan dört saat önce yemek yemeli ve gün içinde yemek yemeden üç veya dört saatten fazla zaman geçirmemelidir. Vücudumuzun gıdayı nasıl kullanacağını ya da depolayacağını saat belirlemez. Gıdanın vücudun sirkadiyen ritmini ve uykuyu etkilediğini ve optimum uykunun sağlık için önemli olduğunu söyledi.


Sirkadiyen ritminiz, açlık ipuçları söz konusu olduğunda büyük bir rol oynar. Bu nedenle, öğün atlamadan her gün tutarlı ve düzenli bir şekilde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği tüketmeye çalışmak en iyisidir.



Kaynak: Alexandra Klausner. "Don’t eat dinner after 8 p.m.: Study reveals best and worst time for supper". Şuradan alındı: https://nypost.com/2023/12/15/lifestyle/eating-dinner-late-could-kill-you-study/. (15.12.2023).




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