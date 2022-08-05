Ağustos 2022 kitapları

Bu ay kitapseverler ile buluşan, merakla beklenen kitapları bir araya getirdik!

Yaşam
05 Ağustos 2022 14:06 Güncelleme: 05 Ağustos 2022 14:06
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  • Hayat Senin, Kuralları Sen Koy

    Yazar: Hüseyin Sayın

    Yayınevi: Olimpos

    Okuyucusunu "Kurallarını sizin koyamadığımız bir hayat size ait olmanın çok ötesindedir" anlayışıyla öz benliklerine doğru yolculuğa çıkaran yazar Hüseyin Sayın, İletişim Şah Mat'tan sonraki yeni kitabını kişisel gelişim alanında kaleme aldı. "'Hayat Senin, Kuralları Sen Koy" isimli kitabıyla Sayın, aynı zamanda bireylerin potansiyellerini keşfetmesine de ışık tutacak ve uygulamaya hızlı geçirilebilecek önerileri okuyucusuyla paylaşıyor. Yeni kitabıyla okuyucularına farklı kapılar açan ve okuyucusunu başka bir yolculuğa sürükleyen yazar Hüseyin Sayın "Yaşamımızın birçok noktasında bize ait olmayan fakat bize aitmiş gibi hissettiğimiz, doğruluğu kalabalık seslerle onanmış çeşitli kurallarla bir arada yaşıyoruz. Kültürümüzde bu seslerin gücü hiç küçümsenmeyecek bir oranda. Söz konusu bu kural setleri, farkında olalım veya olmayalım hayatımızı, ilişkilerimizi, beklentilerimizi, değerlerimizi, algılama kapasitemizi, gelecek perspektifimizi ve yaşam tarzımızı önemli biçimde yönlendiriyor. Okuyucunun kendine ait olan hayatına yeni ve farklı bir perspektif sunmayı hedefleyen kitap, uygulamaya dönmesi kolay birçok önerisi ve yaklaşım sunuyor. Herkesin kendi yolculuğuna çıkabilmesi adına farklı bakış açılarını sunan kitap, toplamda 23 bölümden oluşuyor. Yazım tekniği, anlatım tarzı ve konulara yaklaşım açısından keyifli, öğretici ve geliştirici bir akışa sahip olan Hayat Senin Kuralları Sen Koy raflarda okuyucusunu bekliyor.

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  • Onkoloji Tedavisi Gören Çocukların Beslenmesi İçin Bir Rehber: "Onkolojide Çocuk Beslenmesi Ve Yemek Tarifleri"

    Yayınevi: Remzi Kitabevi

    İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayatta kalması ve devamlılığını sürdürebilmesi için beslenme önemlidir. Özellikle beslenmenin yeterliliği, hastalıklardan korunma ve iyileşme sürecini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Onkoloji tedavisi gören çocuklar için doğru ve yeterli beslenme tedavi sürecinde çok önem taşıyor. Doğru beslenme ile hastalar, ilaçların yan etkilerini daha az hissederek tedavide önemli bir başarı yakalıyor. Bu doğru beslenmeye rehber olacak bilgilerin yer aldığı kitap , "Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri" Remzi Kitabevi etiketiyle tüm raflarda ve kitap satış noktalarda yerini aldı. Yazar Sibel Güngör, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji uzmanı Prof. Dr Fatih Erbey ve Elif Soydamal bilgileriyle çocuklara ve ebeveynlere önemli bir rehber oluyor. Kitap, onkoloji tedavisi gören çocuklar için ebeveynlere yol göstermeyi ve destek olmayı amaçlayan bilgilerle birlikte tedavilere ve yan etkilerine göre uygulanabilir yemek tariflerini de bir arada sunuyor.

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  • Ateşpare 1 - Özel Baskı

    Yazar: Ceren Melek

    Yayınevi: Ephesus Yayınları

    Adalet peşinde koşarken kendi kimliğini kaybeden bir seri katil: Aşkın. Üstün zekâsı ve kan dondurucu oyunlarıyla yıllardır yakalanmayan, kimliği bilinmeyen, tüm dünyanın aradığı bu seri katil ona gelen her işi içindeki vahşetle başarıyla tamamlamıştır. Ancak bir gün karşısına yeni bir kurban çıkar. Bu kurban Cebonayan adlı gizli bir örgütün lideri Ateş Alanguva'dır. Aşkın her işinde başarılı olduğu gibi bu işte de başarılı olacağını düşünür ve kibrine yenik düşerek Ateş'in peşine düşer. Ancak Aşkın'ın bilmediği bir şey vardır: Ateş de en az Aşkın kadar zeki ve tehlikelidir çünkü Ateş mafyatik gücü ve akıllara durgunluk veren teknolojik donanımıyla karanlık dünyaların efsanevi ismidir...

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  • Bayel Ağıtçıları

    Yazar: Gulam Hüseyin Saedi

    Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

    Gulam Hüseyin Sâedi, modern İran edebiyatında öncüsü olduğu büyülü gerçekçilik akımının ilk örneklerini Bayel Ağıtçıları'nda verir. 1964'te yayımlanan eser kısa sürede büyük bir başarıya imza atar. Bu kitapta yer alan "Dördüncü Hikâye" ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui tarafından 1969'da Gav (İnek) adıyla beyazperdeye aktarılır. Senaryosunu Sâedi ve Mehrcui'nin yazdığı film, kazandığı ödüllerle İran sinemasının adını dünyaya duyururken, ülkenin sinema tarihinde bir dönüm noktası olur. Gerçekle gerçeküstü arasında gidip gelen, birbiriyle bağlantılı sekiz hikâye anlatılır Bayel Ağıtçıları'nda.

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  • Olasılıklar Arasında

    Yazar: Maia Ece Ergönenç

    Yayınevi: Destek Yayınları

    İnsanın âlemlerdeki yeri, bir şeyleri istemek ve arzulamaktan çok daha büyüktür. Bu kitapta yazılan hayal ilmi de isteklerin ya da arzuların gerçeğe dönüşmesi ile ilgili değildir. Çok daha yüksek bir plana ışık tutmaktadır. Hayal ilmi, insanın mutlak gerçekliğini hatırlatmak ve bunun da ötesinde, insanın aslında evrenin temel yapıcı parçası olduğunu anlatmaktadır. Yaratılış bilgisiyle doğan insan, bu gerçeği nasıl ve ne zaman unutur? Hangi durum ve yaşta perdeler kalınlaşır, bizi yolumuzu bulmakta zorlandığımız bir karanlığa sürükler?

    Özgür irade var mıdır?

    Duygusal tepkilerimiz bir yazılım mı? Değiştirebilir miyiz?

    Hem gözlemci hem de gözlemcinin gözlemleyicisi olmak ne demektir? İki katmanlı şuura nasıl ulaşılır?

    Hayal ilmi, insan olma ilmidir.

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  • Bu Kadar da Çok Sevilmez ki Geceler

    Yazar: Yaşar Yeşilyurt

    Yayınevi: Armageddon

    Ben zamanı unuttum gecelerin karanlığında

    bu gece kaçıncı doğuşu Ay'ın?

    Yüreğimden kayan hangi yıldız?

    Unuttum döndüğünü Dünya'nın.

    Sevgiyi ararken gece karanlıklarında

    çakan her şimşek ya da

    doğan her yıldız düşlerim oldu.

    İşte o geceler var ya o geceler/onları anlatamadım

    ama her anını doyasıya yaşadım.

    Ben zamanı unuttum gecelerin karanlığında

    yoğunlaşırken duygularım baktım ki kaçıp gitmiş uykularım.

    Kimi zaman zirvesine ulaşılamayan dağ

    kimi zaman kıvrılarak akan ırmak

    kimi zaman çelik misali sert

    kimi zaman pamuk gibi yumuşak

    Arguvanlar açıyor nasıl da çarçabuk geçiyor mevsimler bak.

    Ben zamanı unuttum gecelerin karanlığında dolaştım

    düşlerim de ellerimle tuttum bulutları

    sakladım yıldızları göğsüm de

    gözyaşlarım oldu yağmurlar ve toprakta çırpındı yüreğim.

    Ben zamanı unuttum gecelerin karanlığında

    akasyalar akşamsefaları açtı dallarımda döküldü yapraklarım birer birer

    kar kapladı yollarımı dur dedi seher/ hiç ummadığım bir an da

    Dünya dönüyor bu kadar düş yeter bu kadar da çok sevilmez ki geceler.

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  • Karmaşık Bir Nezaket

    Yazar: Miriam Toews

    Yayınevi: Kafka Kitap

    Ödüllü yazar Miriam Toews, bu çarpıcı ergenlik romanında üzüntü ve umudu, son derece tutucu bir inanç nedeniyle dağılan ailesini anlatan bir gencin sesiyle vücuda getiriyor. Başkahramanımız Nomi Nickel, Karmaşık Bir Nezaket'teki anlatısına "Ailemizin yarısı, güzel görünen yarısı kayıp," diyerek başlıyor... Annesi ve ablası kadrajdan çıkınca üzgün ve tuhaf babasıyla yalnız kalan Nomi, günlerini ailesinin nasıl bölündüğünü anlamaya çalışarak ve East Village'ın eteklerinde yer alan tavuk kesimhanesi Mutlu Aile Çiftliği'ndeki kaçınılmaz kariyerini düşünerek geçiriyor. Aynı anda hem kasvetli hem de eğlenceli bir dile sahip olan bu roman, nefes aldırmayan, baskıcı bir din tarafından yönetilen kasabada, yok olmaya yüz tutmuş ailesinin kalıntıları arasında kapana kısılmış Nomi'ye göre dünyayı ele alıyor. Onun gülünç ve eşsiz sesi, bildikleri tek toplulukla çatışmaya girdikçe dağılan tuhaf ve sevgi dolu bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

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