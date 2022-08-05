Ağustos 2022 kitapları

Olasılıklar Arasında

Yazar: Maia Ece Ergönenç

Yayınevi: Destek Yayınları

İnsanın âlemlerdeki yeri, bir şeyleri istemek ve arzulamaktan çok daha büyüktür. Bu kitapta yazılan hayal ilmi de isteklerin ya da arzuların gerçeğe dönüşmesi ile ilgili değildir. Çok daha yüksek bir plana ışık tutmaktadır. Hayal ilmi, insanın mutlak gerçekliğini hatırlatmak ve bunun da ötesinde, insanın aslında evrenin temel yapıcı parçası olduğunu anlatmaktadır. Yaratılış bilgisiyle doğan insan, bu gerçeği nasıl ve ne zaman unutur? Hangi durum ve yaşta perdeler kalınlaşır, bizi yolumuzu bulmakta zorlandığımız bir karanlığa sürükler?

Özgür irade var mıdır?

Duygusal tepkilerimiz bir yazılım mı? Değiştirebilir miyiz?

Hem gözlemci hem de gözlemcinin gözlemleyicisi olmak ne demektir? İki katmanlı şuura nasıl ulaşılır?

Hayal ilmi, insan olma ilmidir.