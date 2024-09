Ağız bandı nedir? Ağız bandı ne işe yarar?

Ağız bandı, uyku sırasında burundan nefes almayı teşvik etmek için kullanılan popüler bir trend haline geldi. Geceleri ağızlarını kapatarak bantlayan kişiler, horlama ve kötü nefes gibi sorunları çözmek amacıyla bu yöntemi kullanabilirler. Uyku için ağız bantlama, şimdiye kadar sadece birkaç küçük bilimsel deneyde incelenmiştir, bu yüzden öne sürülen faydalar şu anda büyük ölçüde anekdot niteliğindedir.

Ağız bandı nedir?

Gece uyumadan önce ağzı bantlayarak kapatma uygulamasına denir. Ağza yerleştirilen cerrahi bant ile ağızdan nefes almak önlenir. İnsanlar, burundan nefes almayı zorlayarak, ağızdan nefes almanın neden olabileceği olumsuz etkilerden kaçınabileceklerine inandıkları için bu yöntemi denemektedir.

Ağzı bantlamak, gözenekli ya da cerrahin bir bant ile, üst ve alt dudakların üzerini yapıştırmayı içerir, böylece kişi ağzını kolayca açamaz. Yatmadan önce ağzı kapatmak, kişinin uyurken burundan nefes almasını teşvik edebilir.

Bir içerik üreticisi olan Olivia Tennison, ağız bandı kullanarak, bu uyku hijyeni yöntemi hakkındaki deneyimini sosyal medyada paylaştı. Olivia Tennison: "Ağzım açık uyuyordum ve rahatsızlık hissediyordum. Bant ile uyuduktan sonra, bunun uyku rutinimin kalıcı bir parçası olacağını hemen anladım. Bant, sadece ağzımı kapalı tutup daha önce yaşadığım ağız kuruluğunu önlemekle kalmıyor, aynı zamanda gece boyunca uykuda kalmamı da sağlıyor" açıklamasında bulundu.

2023 yılında 2.005 yetişkin ile yapılan bir ankete göre; son zamanlarda uyku trendlerini deneyenlerin %10'undan fazlası ağız bantlamayı denemişti. İnsanlar bu trendi horlamayı durdurmak, ağızdan nefes almayı azaltmak ve bazıları için de yüz kırışıklıklıklarını önlemek amacıyla denediklerini söylüyorlar. Sosyal medyada bazı videolar, ağız bantlamanın çene hattını iyileştirdiğini ve gıdı görünümünü azalttığını iddia ediyor.

Pennsylvania Üniversitesi, Perelman Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan Indira Gurubhagavatula: "Uyku trendinin popülaritesine rağmen, bu uygulamayı destekleyen tıbbi kanıtlar yetersizdir. Aksine, ağız bantlama sağlık sorunlarına yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Ağız bandı ile uyumanın riskleri nelerdir?

Uzmanlar, özellikle mevcut akciğer hastalıklarının ya da uyku apnesi olanların ağız bantlamada dikkatli olmasını öneriyor. Obstrüktif uyku apnesi, yani havayolunun kısmen veya tamamen çökmesi, en yaygın uyku bozukluklarından biridir ve dünya genelinde 30 - 69 yaş arasındaki bir milyar kişiyi etkiler. 2022 yılında yapılan küçük bir çalışmada, hafif obstrüktif uyku apnesi olan 20 hastaya ağız bantlaması uygulanmış ve 13'ünün ağız bantlaması sırasında daha az horladığı görülmüştür. Ancak, ağız bantlamanın uyku apnesini tedavi edip edemeyeceği veya horlamayı önleyip önleyemeyeceği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Uyku sağlığı eğitimi veren bir kuruluş olan Sleep Foundation'a göre, ağız bantlamanın bildirilmiş yan etkileri arasında uyku bozukluğu veya burundan nefes almakta zorlanma yer alıyor. Ayrıca ağız bantları dudakları tahriş edebilir ve çıkarılması acı verici olabilir. Ancak, ağız bantlama burun nefes almayı destekleyebilir, bu da havayı filtrelemeye, sıcaklığı düzenlemeye ve yüz yapısındaki değişiklikleri önlemeye yardımcı olabilir.

Burundan nefes almanın faydaları nelerdir?

Bazı araştırmalar, ağız bandı kullanan yetişkinlerde çene şeklini değiştirdiğine dair herhangi bir çalışma olmadığını söylüyor. Ancak, ağızdan nefes almak ergenlik döneminde ve erken yetişkinlikte yüz şeklini değiştirebilir. 2022 yılında yapılan bir araştırma, burundan nefes alan çocukların doğru konumlanmış bir damak ve dile sahip olduğunu, ağızdan nefes alanların ise yüz kaslarında, dudaklarda, dilde ve çene kemiğinde değişiklikler yarattığını buldu.

Uzmanlar, yetişkinler için ağızdan nefes almanın uzun vadede yüz yapısı üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ağızdan nefes almanın olumsuz etkileri arasında ise diş çürükleri, diş eti hastalıkları, ağız kuruluğu ve kötü nefes sayılabilir. Bazı insanlar ağızdan nefes aldıklarında boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu ile uyanabilirler. Bazen bu semptomlar o kadar rahatsız edici olabilir ki, uykuya müdahale edebilir.

Ağızdan nefes almanın aksine, burundan nefes almak soluduğunuz havanın sıcaklığını düzenlemeye ve alerjenleri akciğerlere ulaşmadan önce filtrelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, üst solunum yollarında daha az direnç olabilir. Uyku sırasında burun nefesi ile ağız nefesine göre daha az direnç vardır. Başka bir deyişle, burun nefesi daha kaliteli bir uyku sağlar.

Burundan nefes almayı iyileştirmek için ne yapmalısınız?

Bir kişi ağızdan nefes alma ihtiyacı hissediyorsa, bantlamak yerine, alerjiler, viral enfeksiyonlar, polipler, sapmış bir burun septumu veya diğer yapısal farklar nedeniyle burun pasajlarındaki tıkanıklığın kontrol edilmesi faydalı olabilir.

Uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en iyi şeyin iyi uyku hijyeni uygulamak olduğunu söylüyor. Düzenli bir programa bağlı kalın, yatmadan önce ekranlardan kaçının ve karanlık bir odada uyuyun. Ancak, ağız bandı kullanmayı düşünüyorsanız tıbbi bantları kullanmak önemlidir.

