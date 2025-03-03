97. Oscar Ödülleri'nin kazananları

97. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

97. Oscar Ödülleri'nin kazananları
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2025 11:00
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97. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu ilk kez Conan O’Brien üstlendi.


Ödüller 23 kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Los Angeles’ta meydana gelen son yangınların kahramanları ve mağdurları anıldı. Gösteri, Wicked filmiyle Oscar’a aday olan Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun açılış performansıyla başladı.


Oscar'ın enleri
Oscar'ın enleri

İşte Oscar Ödülleri'nin kazananları...


En İyi Film: Anora

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña - Emilia Pérez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin - A Real Pain

En İyi Yönetmen: Sean Baker - Anora

En İyi Uluslararası Film: I'm Still Here - Brezilya

En İyi Animasyon Filmi: Flow

En İyi Özgün Senaryo: Anora - Sean Baker

En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave - Peter Straughan

En İyi Özgün Şarkı: "El Mal" - Emilia Pérez

En İyi Özgün Müzik: The Brutalist

En İyi Belgesel Film: No Other Land

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: The Substance

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Ses: Dune: Part Two

En İyi Kurgu: Anora

En İyi Görüntü Yönetimi: The Brutalist

En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon): I'm Not a Robot

En İyi Kısa Animasyon Filmi: In the Shadow of the Cypress

En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra


* Haberin fotoğrafları 2025 Invision tarafından servis edişmiştir.


Kırmızı halı: 97. Oscar Ödülleri

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen 97. Oscar Ödül Töreni, sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ilk kez Conan O'Brien'ın üstlendiği gece, kırmızı halıdaki göz alıcı anlarla da dikkat çekti. Hollywood'un en prestijli etkinliklerinden biri olan törende, yıldızlar şıklıklarıyla büyüledi.

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Ariana Grande
Demi Moore
Elle Fanning
Emma Stone
Felicity Jones
Gal Gadot
Lily-Rose Depp
Lupita Nyong'o
Margaret Qualley
Meg Ryan
Michelle Yeoh
Mikey Madison
Miley Cyrus
Penelope Cruz
Scarlett Johansson
Selena Gomez
Zoe Saldana





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