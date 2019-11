İkizlerim 8 aylık!

8 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

İkizleriniz 8 aylık oldular. Daha hareketli ve daha gürültücüler. Etrafta olan bitene tepki veriyorlar, hatta tepkileriyle ortalığı birbirine katıyorlar. Gülüşmeler, çığlıklar birbirine karışıyor, birbirlerine karşı daha ilgililer. Büyüdüklerini izlemek ve bu hızlı değişimi takip etmek büyük bir keyif ama artık sadece izlemek için vaktiniz yok çünkü yerlerinde durmuyorlar.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebekleriniz 8 aylık olduklarında herhangi bir sağlık sorunları yoksa doktor kontrolüne götürmeniz gerekmez. Siz yine de ertelenmiş bir aşınız veya kontrol edilecek bir husus olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşebilirsiniz.

8 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Dik pozisyonda tutulduklarında ayaklarının üzerine basabilirler.

Bir ek gıdayı elinde tutar, ağzına götürür ve yerler.

Bir oyuncağı elleri arasında oynatabilir, birinden diğerine geçirebilirler.

Bir nesneyi avuç içlerinde tutabilirler.

işittikleri sese dönebilir, tepki verebilirler.

Mobilyalara ya da bir kişiye tutunup ayakta durabilirler.

Bir oyuncağı vermemek için direnç gösterebilirler.

Ce-e oynayabilir, elleriyle yüzlerini kapatabilirler.

Küçük nesneleri parmaklarının arasında tutabilirler.

Size seslendiğini bilerek anne baba diyebilirler.

8 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş yada düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

8 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz ortalama 13-15 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bunun 10-12 saatini gece uykusuyla geçirirler, gündüz 2 uyku uyurlar ve gündüz uykusu toplamda 3 saati bulur. Eğer hala bir uyku düzeniniz yoksa gecikmiş değilsiniz. Akşamları uyku rutini yaparak gece uykusuna güvenli geçiş yapmak geceleri daha uzun uyumalarına yardımcı olur. Bu ayda bebekler gece uyanmalarını azaltmış olmalılar. Eğer hala geceleri çok sık uyanıyorlarsa ve enfeksiyon gibi bir durumları yoksa kararlı bir duruşla, yönteminizi belirleyerek uykuya kendi başlarına dönmeleri için gayret sarf etmeniz iyi olur. Uyuyan bebek kolay öğrenir, dinlenir ve sağlıklı olur.

8 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz yiyecekleri sıkı sıkıya ellerinde tutabilecek ve ağızlarına götürebilecek durumdalar. Aylarına uygun gıdaları bir aydır tadıyorlar. Herhangi bir alerji tespit etmediyseniz denettiğiniz yiyeceklerin karışımıyla tamamen homojen olmayan çorbalar yapmanız mümkün. Eğer ellerine uygun bir kaşık verirseniz kaşığı ağızlarına götürmeye gayret edeceklerdir. Bu hem motor hareketlerin gelişimi için hem de sağlıklı bir beslenme ritmi için iyi bir yol olabilir. Hala temel gıdalarının anne sütü ve yokluğunda formül mama olduğunu unutmamakta fayda var.

8 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebekler ebeveynleriyle vakit geçirmeyi, oynayarak öğrenmeyi ve hayata katılmayı severler. Ne kadar çok konuda teşvik edilirlerse o kadar hevesli olurlar ve kabiliyetleri gelişir.

Onlarla konuşmanız ve onlara kitap okumanız sesleri ve heceleri idrak etmelerini hızlandıracaktır. Ne kadar çok ses duyarlarsa o kadar hızlı ses çıkarmayı öğrenirler. Üstelik iletişim halinde olmak bebeklerin duygusal gelişimi açısından en önemli unsurdur.

Ceee-e oynayın; bu basit oyun bebekleri hem çok eğlendirir hem de gördükleri kişinin bir şeyin arkasına gizlendiğinde kaybolmadığını idrak ederler. Bu zihinsel anlamda önemli bir basamaktır.

Ellerine birer kaşık verin; böylece hem karınlarını doyurma sorumluluğunu paylaşmış olacaksınız, hem motor kabiliyetlerinin gelişmesi için destek olmuş olacaksınız, hem de onları çok eğlendirecek bir oyun kurgulamış olacaksınız.

8 aylık bir bebeğin eğlenmesi için çok para dökmenize gerek yok, günlük kullandığınız araç gereçlerin güvenilirliğini kontrol ettikten sonra oynamalarına müsade ederseniz bu onları çok eğlendirecektir. Eğer bu araç gereçleri daha önce sizin kullandığınıza şahit oldularsa sizi taklit edeceklerdir.



*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.