İkiz çocukların eğitimi nasıl planlanmalı?

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İkiz çocukların eğitimi nasıl planlanmalı?

Çoğullar arasında en yaygın olan “ikizler” ile ilgili en merak edilen konulardan birisi de ikizlerin eğitim planlamasının nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Çocuklar ayrı okullara gitmeli diyen de var, aynı okulda farklı sınıflarda olmaları yeterli diyen de, aynı sınıfta olmaları konusunda bir sakınca görmeyen de...

 

Tüm ikizler için tek bir şeyin doğru olabileceğini düşünmektense ikizlerin hem bireysel özelliklerini hem de kendi aralarındaki iletişim biçimini göz önünde bulundurarak karar vermek çok daha doğru olacaktır. Örneğin ikizlerinizden biri dominant diğeri çekinikse, aralarındaki bu ilişki sınıf ortamında çekinik olanın daha çok içe kapanmasına ve diğerinin aşırı bir baskınlık kurmasına neden olabilir. Ya da çekinik olan başka bir sınıfta yeni arkadaşlar edinme fırsatını, kardeşiyle aynı sınıfta ve onun gölgesinde kalarak kaçırabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Eğitim uzmanı Profesör Pat Preedy de ikizleri üç farklı kategoriye ayırarak, karar aşamasında bu kategorileri göz önünde bulundurmanın tercih yapmak konusunda fayda sağlayacağını savunuyor:

 

Olağanüstü bireysel olanlar

Kendi arkadaşları vardır ve onları paylaşmaz, genellikle yalnız oynar, ikizinin başarılı olduğu oyunları tercih etmez, davranışları iki ayrı kutupta seyreder, aşırı derecede rekabetçidir, ikiz olmaktan fazla hoşlanmaz, aynı şekilde giydirilmeyi reddeder, üstünlük kurmaya çalışır.

 

Olgun ve bağımsız olanlar

Ortak ve ayrı arkadaşları vardır, birlikte veya ayrı ayrı mutludurlar, birbirlerini desteklerler, kendi kişiliği ile ayrı bir bireydir, ikizinden ayrı veya birlikte ilgi alanları oluşturabilirler.

 

Birbirine çok yakın olanlar

Ayrıldıkları zaman çok mutsuz olurlar, sürekli birlikte olmak isterler, diğerinin ismi veya grup isimleri (ikizler vb.) söylendiğinde yanıt verirler, aynadaki görüntünün hangisine ait olduğunu ayırt edemezler, kendi aralarında, kendilerinin geliştirdiği “ikiz dili”ni kullanırlar, özellikle okulda birbirlerine yetişebilmek için hızlarını azaltır veya artırırlar, kişisel arkadaşları ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır, birlikte hareket ederler, giysileri ve davranışları birbirinin aynısıdır.

 

Bu kategorilerin hangisine dâhil olurlarsa olsunlar, önemli olanın eğitim sürecinde kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak olduğunu unutmamakta fayda var. İkizleri birbirlerine çok yakın oldukları için ayrı sınıflara verip kendi ayakları üstünde ve tek bir birey olarak kendilerini göstermelerini sağlamak da bir seçenektir, birlikte mutlu olduklarını düşünüp ayırmamak da bir seçenektir. Burada mühim olan hayatlarına ne katmalarının geleceğe yatırım olduğunu düşünüyor olduğunuz.

 

İKİZ ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNİ KISKANMALARI NASIL ÖNLENEBİLİR?

 

Tüm bunların yanı sıra İngiltere’de yayınlanan Gelişimsel Psikoloji Dergisi’ndeki araştırmaya göre, ikizleri farklı sınıflarda okutmanın aslında hiçbir güçlü gerekçesi yok. Bulgular, bazı okullarda ikiz kardeşlerin ayrı sınıflara verilmesi zorunluluğunun dayanaksız ve hatta bazı durumlarda zarar verici etkilerinin bile olabileceğini ortaya koyuyor. Çalışmada öğretmen raporları ve sınav sonuçları göz önünde bulundurularak, ikizlerin akademik başarıları ve bilişsel yetenekleri ortaya konuyor. Akademik motivasyonlarını ise “Matematiği severim” veya “Okumak benim için kolaydır” gibi sorulara verdikleri puanlarla kendilerinin değerlendirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, bu çocukların sınıflarının ayrılmasında bilişsel olarak veya motivasyon bazında ölçülmüş herhangi bir pozitif-negatif etki mevcut değil.

 

İkizlerin beraber veya ayrı sınıflarda okumaları kararının, ikizlerin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, aileler-öğretmenler tarafından tartışılarak alınması daha doğru sonuçlara ulaştırabilir. İkizlerin bireysel ihtiyaçlarını göz etmek söz konusu olduğunda Uzman Psikolog Sinem Şahin “Anne ve baba, çocuklarının farklı yetenekleri ve ilgileri olabileceğini, başarı alanlarının değişebileceğini kabul etmeli ve bunu ikizlere benimsetmelidir. Ebeveynler ve çocuklar bu konuda bilinçli olurlarsa çevrenin beklentileriyle başa çıkmaları ve kardeşlerin kendi benliklerini ortaya koymaları kolaylaşacaktır ama anne ve baba küçük yaşlardan itibaren ikiz kardeşlerden benzer başarılar ve benzer yetenekler bekler ve onları birbirleriyle kıyaslarlarsa, hem kardeşler arası kıskançlık, hem de öz güven eksiklikleri oluşacaktır. Her bir çocuğun kendine has bir gelişime sahip olduğu bilinciyle ikizlerin her biri ilgi ve yeteneğine göre desteklemeli, ayrı faaliyet alanlarına yöneltmelidir.”

 

Eğer aileler bu bilince sahip olarak, okulla iş birliği içerinde eğitim sürecini yönetmeyi başarırsa okul, sınıf ayrımı vb. konular küçük bir ayrıntıya dönüşebilir.

 

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