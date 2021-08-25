Yüzünüzü musluk suyuyla yıkamayın çünkü...

İçtiğiniz suyun olduğu kadar, cildinize değen suyun da güzelliğinize etkisi var. Arıtılmamış musluk suyunun cildinize verebileceği zararları biliyor musunuz?

Yüzünüzü musluk suyuyla yıkamayın çünkü...
Güzellik
25 Ağustos 2021 Çarşamba

Cildinize bakım yaparken kullandığınız ürünlerin içeriğine dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz fakat cildinize temas eden suyla ilgili hiç düşündünüz mü? Her gün yüzünüzü yıkadığınız suyun cildinizi etkilemesi kaçınılmaz fakat bu etkinin derecesi cildinizin hassasiyetine ve suyun içeriğine bağlı.


Musluk suyu cilde zarar verir mi?

Yaşadığınız şehrin suyunun içeriği cildinizi etkiler. Her suyun içerdiği mineraller çeşitlilik gösterir ve cilde zarar veren asıl şey de bu minerallerdir. Suyun içerdiği kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko gibi mineraller ne kadar fazla su o kadar sertleşir ve cildinize zararlı bir hale gelir.


Kalsiyum ve magnezyumla sertleşen suyun sabun gibi temizleyici maddeleri çözme yeteneği azalır, demir gibi maddeler de serbest radikaller oluşturarak hücrelerinize zarar verebilir. Hasara yol açabilecek ağır metaller ve yüksek düzeylerde mineral içermeyen daha yumuşak sular, cildinize daha iyi gelir.


Sürekli olarak sert sularla temas eden cilt, tahrişe, kuruluğa ve sedef hastalığı gibi bazı cilt hastalıklarına yatkın bir hale gelir. Bir cilt rahatsızlığınız varsa şebeke suları muhtemelen bu durumu tetikleyecektir.


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Yüzünüzü hangi suyla yıkamalısınız?

Cilt için özel üretilmiş sular olsa da daha sürdürülebilir bir rutin için musluğunuza arıtıcı taktırmayı düşünebilirsiniz. Suyun içerisindeki mineralleri tutarak suyu yumuşatmayı amaçlayan filtreler bu konuda yeterli olacaktır. Duş sonrası cildinizi nemlendirmek ve duş başlığınızı arıtıcı özellikte bir başlıkla değiştirmek de yine cilt sağlığınıza yapabileceğiniz bir yatırım.


Referanslar:

Tanya Ghahremani. “How Much Damage Tap Water Can Really Do To Your Skin, According to Dermatologists” Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/can-tap-water-damage-your-skin-4843576 (05.08.2021).


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