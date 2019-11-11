İkizlerim 5 aylık!

5 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Beş aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Beş aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Beş aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" Beş aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 5 aylık oldular. Evin içindeki varlıkları her geçen gün daha büyük bir yer kaplıyor. Artık oyun oynamak istiyorlar. Oyuncaklar ilgilerini çekiyor. Oyun halılarının üzerinde yatmayı ve elleri ayaklarıyla oyuncaklara dokunup ses çıkartmayı seviyorlar. Sadece uyuyan, beslenen ve bakım verilen bebeklik dönemleri gittikçe değişiyor. Siz de buna yavaş yavaş uyumlanıyorsunuz. Bu dönemde kendi kendilerine zaman geçirmelerini teşvik etmek, başlarında durduğunuz ama oyunun öznesi olmadığınız oyunlar kurmak hem size hem onlara iyi gelebilir. Bunun için bir yer yatağı ya da oyun halısı hem risksiz hem de eğlenceli olabilir. Bebekleriniz henüz birbirleriyle ilgilenmiyorlar ama dönebildikleri için birbirlerine zarar verme ihtimaline karşın aralarına bir yastık koymak iyi bir fikir olabilir. Bu ay doktorunuz sizden rutin bir kontrole gelmenizi beklemez. Eğer her şey yolundaysa, özellikle bir sonraki ayı beklemeyecek bir sorun yoksa doktora gitmenize gerek yoktur.

5 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Dik oturtulduklarında başlarını düz tutabilirler. Karınlarının üstünde yatarken kollarından destek alarak göğüslerini yerden kaldırabilirler.

Bir taraftan bir tarafa yuvarlanabilirler.

Bir zeytin kadar küçük nesnelere dikkat edebilir, tutmaya çalışabilirler.

Bir nesneye doğru uzanabilir, tutup bırakabilirler.

Parmaklarının uçlarına değdirilen bir çıngırağı uzanıp ellerine alabilirler.

Bacaklarının üzerine bir miktar ağırlık verebilirler.

Ellerinden çekilerek oturtulduklarında başlarını gövdeleri ile aynı seviyede tutabilirler.

İnsan sesine doğru dönebilirler.

Bebekleriniz belki yardımsız olarak oturmayı da başarabilirler.

Agu ve benzeri sesli ve sessiz kombinasyonları çıkartabilirler. Seslenmek için birkaç hece çıkarabilirler.

5 aylık bebeklerinizin aşı takvimi

Eğer rotavirüsü aşınız 3 dozluk ve 3.-5.-7. aylarda uygulanan bir aşı değilse, bu aşı takviminizde hiçbir aşı bulunmaz.

5 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

5 aylık bebeklerinizin uyku düzeni artık oturmuş ya da oturmak üzeredir. Eğer bir düzenden oldukça uzaktaysanız bir uyku düzeni kurarak tutarlı bir şekilde devam ettirmenin tam vaktidir. Geceleri daha uzun ve düzenli uyuyan bebeklerinizin gündüz uykularında bir karmaşa yaşanmaya başlamış olabilir. Motor ve sosyal gelişimleri arttığı için artık gündüzü uyuyarak değil, oynayarak ve sosyalleşerek geçirmek isterler. Bu ayda üç gündüz uykusu saati belirleyip bu saatler konusunda tutarlı olursanız daha sakin, uyumlu ve neşeli bebekleriniz olduğuna şahit olacaksınız. Gece uykularında ise beslemek için uyandırmamalı, uyandıklarında da hemen müdahale etmemelisiniz. Kendi kendilerine yeniden uykuya dönmeleri için teşvik edici olmalısınız.

5 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebekleriniz etrafı keşfettikleri için beslenmeye olan ilgileri azalabilir ya da ilgileri sizin yediklerinize doğru kayabilir. Ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmek isteyen bu bebekler için “canı istiyor” demek pek mantıklı olmaz. Ek gıda için 6. ayın dolmasını beklemeli, bebeğinizin sindirim sisteminin ek gıdaları sindirmek için hazır olduğundan emin olmalısınız.

5 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebeklerinizi bir yer yatağı ya da oyun halısı üzerine bırakın, önlerine ilgi çekici oyuncaklar bırakın. Uzanmaya ve oyuncakları almaya teşvik edin.

Bebeklerinizi bacaklarını v biçiminde açarak ve etraflarını minderlerle destekleyerek oturtup önlerine ilgi çekici oyuncaklar bırakın. Bu oturma egzersizi onları hem eğlendirecek hem de kas gelişimine destek olacak.

Ayağa kalkmak için çok erken ama onları koltuk altlarından tutup yere basmaları için teşvik etmek hem eğlenceli hem de öğretici olacaktır.

Bebeklerinize kitap okursanız sizin sesinizden bir şeyler duymak onları mutlu edecektir ve dilsel gelişimleri için çok kıymetli olacaktır.

Bebekleriniz bu ayda müzik dinlemeyi, müzikli kitapları çok sevebilirler.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

BEBEĞİM YABANCILARA AĞLIYOR Bebeğiniz 6 aylık olduğunda yeni... BEBEĞİNİZİ SİNİRLENDİREN 7 NEDEN Sakinleştirmek için “nedenini” ö...