İkizlerim 5 aylık!

İkizleriniz 5 aylık oldular. Evin içindeki varlıkları her geçen gün daha büyük bir yer kaplıyor. Artık oyun oynamak istiyorlar. Oyuncaklar ilgilerini çekiyor. Oyun halılarının üzerinde yatmayı ve elleri ayaklarıyla oyuncaklara dokunup ses çıkartmayı seviyorlar. Sadece uyuyan, beslenen ve bakım verilen bebeklik dönemleri gittikçe değişiyor. Siz de buna yavaş yavaş uyumlanıyorsunuz. Bu dönemde kendi kendilerine zaman geçirmelerini teşvik etmek, başlarında durduğunuz ama oyunun öznesi olmadığınız oyunlar kurmak hem size hem onlara iyi gelebilir. Bunun için bir yer yatağı ya da oyun halısı hem risksiz hem de eğlenceli olabilir. Bebekleriniz henüz birbirleriyle ilgilenmiyorlar ama dönebildikleri için birbirlerine zarar verme ihtimaline karşın aralarına bir yastık koymak iyi bir fikir olabilir. Bu ay doktorunuz sizden rutin bir kontrole gelmenizi beklemez. Eğer her şey yolundaysa, özellikle bir sonraki ayı beklemeyecek bir sorun yoksa doktora gitmenize gerek yoktur.
Eğer rotavirüsü aşınız 3 dozluk ve 3.-5.-7. aylarda uygulanan bir aşı değilse, bu aşı takviminizde hiçbir aşı bulunmaz.
5 aylık bebeklerinizin uyku düzeni artık oturmuş ya da oturmak üzeredir. Eğer bir düzenden oldukça uzaktaysanız bir uyku düzeni kurarak tutarlı bir şekilde devam ettirmenin tam vaktidir. Geceleri daha uzun ve düzenli uyuyan bebeklerinizin gündüz uykularında bir karmaşa yaşanmaya başlamış olabilir. Motor ve sosyal gelişimleri arttığı için artık gündüzü uyuyarak değil, oynayarak ve sosyalleşerek geçirmek isterler. Bu ayda üç gündüz uykusu saati belirleyip bu saatler konusunda tutarlı olursanız daha sakin, uyumlu ve neşeli bebekleriniz olduğuna şahit olacaksınız. Gece uykularında ise beslemek için uyandırmamalı, uyandıklarında da hemen müdahale etmemelisiniz. Kendi kendilerine yeniden uykuya dönmeleri için teşvik edici olmalısınız.
Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebekleriniz etrafı keşfettikleri için beslenmeye olan ilgileri azalabilir ya da ilgileri sizin yediklerinize doğru kayabilir. Ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmek isteyen bu bebekler için “canı istiyor” demek pek mantıklı olmaz. Ek gıda için 6. ayın dolmasını beklemeli, bebeğinizin sindirim sisteminin ek gıdaları sindirmek için hazır olduğundan emin olmalısınız.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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