49. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali konserleri, İstanbul’un en keyifli açık hava mekânlarında gerçekleştirilecek. Festival, teması, repertuvarı ve yan etkinlikleriyle, “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna müziğin diliyle yanıt arayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.

49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek 21 konserde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim dinlenebilecek.

Festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleri altında düzenlenecek.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine tüm İstanbullular davetli. Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam ediyor. Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast olarak da dinlenebilecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 22 Haziran Salı günü saat 10.30’da indirimli olarak satışa çıkıyor. Lale Kart üyelerinin ardından, 25 Haziran Cuma günü saat 10.30’da ise genel satışlar başlayacak.

49. İstanbul Müzik Festivali programı

Festival, programındaki konserlerle “Başka Bir Dünya Mümkün” diyecek

49. İstanbul Müzik Festivali bu yılki temasını, sevgi, umut ve dayanışma ile başlayacak yeni bir dönemin arayışını temsil etmek amacıyla “Başka Bir Dünya Mümkün” olarak belirledi. Yaşadığımız gezegende varlığımızı sürdürebilmek için temel değişiklikler yapma ihtiyacını her geçen gün daha derinden hissettiğimiz bu dönemde festival, müzik ve sanat aracılığıyla, birbirimize, doğaya ve evrene saygı duymanın gerekliliğini ifade etmenin yollarını arayacak. Klasik müziğin gücüyle ortak bir duyguda buluşmayı hedefleyen İstanbul Müzik Festivali, hem repertuvarında yer alacak eserler hem de yan etkinlikleriyle, “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusunu müziğin diliyle yanıtlayacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası Açılış Konseri’nde piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek

49. İstanbul Müzik Festivali, 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. 18 Ağustos Çarşamba, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Tekfen Vakfı.

İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2020 yılı sahibi, 29 yaşındaki keman sanatçısı Alican Süner’e ödülü, Süner’e ödülü ilerleyen günlerde takdim edilecek. Ödülün 2019 yılı kazananı, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ise ödülünü festivalin Açılış Töreni’nde alacak.

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl Cihat Aşkın ve Pēteris Vasks’a sunulacak

49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Letonyalı besteci Pēteris Vasks’a sunulacak. Cihat Aşkın’a ödülü 18 Ağustos’ta gerçekleşecek açılış töreninde; Pēteris Vasks’a ise ödülü, 6 Eylül’de, besteciye 48. İstanbul Müzik Festivali siparişi olan son eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks” konseri öncesinde takdim edilecek. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleştirilecek konser, Berrin Erengül, Elvan Tuğsuz Güven ve Eva Barlas’ın gösteri eş sponsorluğunda düzenlenecek.

Festival, dört eserin dünya prömiyerlerine ev sahipliği yapacak

Pēteris Vasks’ın son eserinin Türkiye prömiyerinin yanı sıra festival dört eserin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak.

İstanbul Müzik Festivali, tüm yaşamını müziğe, yeniliğe ve “başka” olanın sesine adayan, bestelerindeki yenilikçi tavırla Türkiye müziğine çağdaş özellikler kazandıran İlhan Usmanbaş’ın 100. yaşını kutluyor. Sanatçının yorumu incelik isteyen eserlerini, her biri Türkiye’nin en iyi orkestralarıyla çalışan, solist olarak da başarılı kariyerlerine devam eden üyeleriyle Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu seslendirecek. İlhan Usmanbaş’ın 1960 tarihli Sekizil adlı yapıtı ve solo çalgı müziklerinden seçmelerle birlikte öğrencileri Ahmet Altınel, Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu’nun bu özel konser için besteledikleri eserlerin dünya prömiyerleri de 26 Ağustos Perşembe, ARTER Arka Bahçe’de, Aromsa’nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek konserin programında yer alıyor.

Festival, bir başka projesi “Sarı Çiçek”te ise, UNESCO'nun Yunus Emre’yi anma yılı ilan ettiği 2021'de halk ozanına odaklanıyor. Konserde tümü yeni ve festivale özel olarak Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından kaleme alınıp Yunus Emre'nin dizeleriyle birleşen besteler ilk kez seslendiriliyor. Klasik müzik geleneğiyle yetişmesine rağmen Türkiye müziği, doğaçlama, tango ve öncü türlerdeki çalışmalarıyla övgüler alan; özgün projelerle yeni müzik tarzlarına her daim kapılarını açık tutan arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun, çeşitli biçim ve türlerde 800’den fazla bestesi bulunan İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solisti Bora Uymaz ile birlikte sahnede olacağı konser, 13 Eylül Pazartesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta, Işıklar Holding’in gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Konser, yakın zamanda kaybettiğimi yapımcı ve kültür insanı Hasan Saltık’a ithaf edilecek.

Fazıl Say “Doğanın Sesi” başlıklı konserle festivalin konuklarından

Fazıl Say, festivalin Başka Bir Dünya Mümkün temasını tamamıyla yansıtan Kaz Dağları ve Yürüyen Köşk başlıklı eserlerini seslendireceği bir konserle festivalde... Gidon Kremer ve Yuri Bashmet gibi sanatçılarla oda müziği alanında birbirinden parlak işbirlikleri bulunan keman sanatçısı Friedemann Eichhorn da konserde Say ile birlikte sahnede olacak. İzleyicisiyle kurduğu yoğun duygusal bağla benzerlerinden farklılaşan, üç ECHO Klassik, Diapason d’Or ve birçok prestijli ödülü kucaklayan casalQuartett de Say ile birlikte verdiği sayısız konsere bir yenisini daha ekleyecek. 19 Ağustos Perşembe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konser, Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin desteğiyle düzenlenecek.

Yıldızlarla Oda Müziği: Altun, Rudin ve Şentürker bir arada

Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden, dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin, ülkemiz müzisyenleri ve müzikseverleriyle kurduğu sağlam bağı daha da pekiştirmek için bir kez daha festivale konuk oluyor. 20 Ağustos Cuma, Rahmi M. Koç Müzesi’nde, Nobel İlaç’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde, Rudin, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile bir araya gelecek. Ülkesinde Moskova Hükümet Ödülü, Rus Halkı Sanatçısı ve Devlet Ödülü’nün de sahibi olan Alexander Rudin’e geçtiğimiz yıl küresel salgın koşullarından dolayı sunulamayan İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü de bu konserde takdim edilecek.

İdil Biret 80. yaşını festivalde kutluyor: Biret ve genç kuşak müzisyenlerden oluşan Festival Orkestrası aynı sahnede

Müzik yolculuğunu dünyanın en seçkin orkestraları eşliğinde çalarak taçlandıran, kariyeri boyunca üç bine yakın konser veren, gerçekleştirdiği kayıtlarla üç milyon müziksevere ulaşan piyanist İdil Biret, 80. yaşını İstanbul Müzik Festivali’nde kutluyor! Biret, bu özel konserde, Stockholm Royal College of Music’de orkestra şefliği yüksek lisansının ardından İsveç’te birçok senfoni orkestrasıyla eserler yöneten Can Okan yönetimindeki Festival Orkestrası ile buluşuyor.

Tamamı devlet opera ve senfoni orkestralarında kadrosuz olarak çalışan, ülkemizin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşan Festival Orkestrası, geçtiğimiz yıl İstanbul Müzik Festivali kapsamında müziğin birleştirici gücüne inançla kurulan bir topluluk. Konserde müzikseverler Bach’ın Orkestra Suiti’nin ve 5. Brandenburg Konçertosu’nun heyecan verici bir yorumuna şahit olacak; ardından da Chopin’i, yorumculuğuyla eleştirmenlerin haklı övgülerini kazanan İdil Biret’ten dinleyecek. Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş.’nin desteğiyle gerçekleştirilecek konser, 24 Ağustos Salı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

“BİFO Özel” bölümünde yıldız piyanist Khatia Buniatishvili sahnede

İstanbul Müzik Festivali’nin, Borusan Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek “BİFO Özel” bölümü üç konserden oluşuyor. Serinin 25 Ağustos Çarşamba Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta gerçekleşecek ilk konserlerinde Borusan Quartet ve klarnet sanatçısı Paul Meyer sahnede olacak. 2 Eylül Perşembe UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek “Piazzolla 100 Yaşında” başlıklı ikinci konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik ve çağdaş repertuvardaki virtüözitesiyle tanınan; müzikalitesi, sahne karizması ve dinamik performanslarıyla izleyicilerini büyüleyen akordeon sanatçısı Martynas Levickis’e eşlik edecek. BİFO’yu bu konserde, Avrupa’nın en heyecan verici ve yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Norveçli şef Tabita Berglund yönetecek.

“BİFO Özel” bölümünün son konserinde ise, 14 Eylül Salı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, yıldız piyanist Khatia Buniatishvili’yi ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanında en önemli orkestralarla ve en başarılı şeflerle çalışan, konserleri ayakta alkışlanan; BBC Proms, Salzburg, Verbier, La Roque d'Anthéron Festivalleri ile Hollywood Bowl gibi dünyaca prestijli etkinliklerin en beğenilen konukları arasında yer alan Buniatishvili bu konserde, şef Rebecca Tong yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile buluşacak. 2003-2018 yılları arasında İKSV’nin sürekli orkestrası olan ve festival açılışlarının yanı sıra önemli yapıtların dünya prömiyerini gerçekleştiren BİFO, BBC Proms’a ülkemizden davet edilen ilk orkestra.

Berlin Filarmoni Orkestrası’na Türkiye’den kabul edilen ilk keman sanatçısı Hande Küden, Festival Orkestrası ile sahnede

Keman sanatçısı Hande Küden, dünyanın en önemli topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 139 yıllık köklü tarihinde bir ilke imza atarak, topluluğa Türkiye’den kabul edilip orkestranın 1. keman grubunun asli üyesi olan ilk müzisyen oldu. Genç müzisyenlere parlak kariyeriyle umut ve heyecan aşılayan Küden festivalde, Ricordi Şeflik Ödülü sahibi Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası ile aynı sahnede buluşacak. 31 Ağustos Salı, Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru, Türkiye İş Bankası.

Ufuk & Bahar Dördüncü’den “Sahnede İsyan”

Çağdaş müzik alanında ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran Ufuk & Bahar Dördüncü, festivalin Başka Bir Dünya Mümkün temasıyla oluşturduğu programına, 10. yılına adım atan “Sahnede İsyan” projesiyle katılıyor. Debussy ve Stravinsky’nin eserlerinden oluşan bu proje, Jean-Luc Godard’ın asistanı Fabrice Aragno tarafından filmleştirildi. Sanatçının doğa, dans, Mısır ve Prag devrimlerinden esinlenerek oluşturduğu filmin adeta içine girerek, yorumlarıyla görsel ve işitsel bir türbülans yaratan Ufuk & Bahar Dördüncü’yü, Saint Benoît Fransız Lisesi’nin zamana karşı duran avlusunda izlemek, dinleyicileri müzik ile imgenin dansına davet edecek. 1 Eylül Çarşamba gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru, ENKA Vakfı.

“Piyanonun rock yıldızı” Simon Ghraichy

Kuşağının en dikkat çekici sanatçılarından, Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy, festivalde STONELINE’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek bir konserle müzikseverleri kültürlerarası bir serüvene çıkaracak. 8 Eylül Çarşamba, Fransız Sarayı’nda Liszt’in Bach, Verdi ve Mozart’tan piyanoya uyarladığı, romantik dönemin güçlü duygularını yansıtan eserleriyle başlayacak konser, Goya’ya hayranlığıyla da tanınan Granados’un ünlü ressamdan esinlenerek yazdığı Goyescas Süiti’ne; ardından Lecuona ile Küba, Nyman ile minimalizm ve Márquez ile Meksika’ya uzanacak.

Accademia Bizantina’dan Venedik Sarayı’nda barok şöleni

Barok müziğin icra pratiği ve estetiği konusunda uzman Accademia Bizantina, İtalyan ağırlıklı barok bir programla mükemmel bir uyum yakaladığı başkemancısı Alessandro Tampieri ve müzik dünyasının parlayan mezzosopranosu Sophie Rennert ile birlikte Venedik Sarayı’nda müzikseverlere olağanüstü bir deneyim yaşatacak. Festivalin, 16 Eylül Perşembe, Venedik Sarayı’nda gerçekleştirilecek bu son konserinin gösteri eş sponsorları BELL Şirketler Topluluğu & Organik Holding.

Festival tüm müzikseverleri Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Parkı ve Fenerbahçe Parkı’ndaki ücretsiz konserlere davet ediyor

Festival kapsamında, İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayacak Hafta Sonu Klasikleri, Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin gösteri sponsorluğunda, ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşuyor.

Hafta Sonu Klasikleri’nin ilki 28 Ağustos Cumartesi günü, Atatürk Kent Ormanı Festivali Alanı’nda gerçekleştirilecek. 2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan koro müziğinin ülkemizdeki öncülerinden Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine uzanan bir repertuvarla Atatürk Kent Ormanı ziyaretçileriyle buluşacak. Konserden sonra ise bir doğa yürüyüşü ve gözlem etkinliği düzenlenecek. Chromas’ın bir diğer konseri ise 5 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Parkı’nda, Kadıköy Belediyesi'nin değerli desteğiyle gerçekleşecek.

Hafta Sonu Klasikleri’nin 12 Eylül Pazar günü gerçekleşecek konserine ise Yıldız Parkı’nın dinginleştirici atmosferi ev sahipliği yapacak. Konserde, baroktan tangoya ve çağdaş müziğe uzanan cazibeli melodilerle saksofon repertuvarının tüm yelpazesini kucaklayan, Lukas Seifried, Viola Jank, Johannes Weichinger ve Martina Stückler’den oluşan Aureum Saksofon Dörtlüsü sahnede olacak.

Müzik Rotası bu yıl vapurda gerçekleşecek

Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, altıncı yılında farklı bir deneyim sunuyor. Bu kez şehir hatları vapurunda, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna tamamıyla müziğe adanmış bir yolculuk müzikseverleri bekliyor.

11 Eylül Cumartesi günü 11.00 ve 14.00’te, bluechip Creative Events ve Meke A.Ş.’nin gösteri eş sponsorluğunda gerçekleşecek iki turdan oluşan Müzik Rotası’nın kalkış ve varış iskelesi Kabataş İskelesi olacak. Her bir turunda üç ayrı konsere ev sahipliği yapacak etkinliğin ilk konserinde, başarılı kemancı Orest Smovhz ve kontrbasçı Nazarii Stets, klasikten çağdaşa uzanan bir programla sahnede olacak. Ardından Müzik Rotası renkli ve sıradışı repertuvarıyla dikkat çeken Aureum Saksofon Dörtlüsü ile devam edecek. Son konserde ise dört çellistten oluşan Cello Paradiso Vivaldi’den Albioni’ye, Şostakoviç’ten Fazıl Say’a uzanan bir programla Müzik Rotası’nı tamamlayacak.

Festival, geleceğin kadın yıldızlarını desteklemeyi sürdürüyor

İstanbul Müzik Festivali’nin, Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlattığı Yarının Kadın Yıldızları projesi, üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine katkı sağlamaya devam ediyor. 13 genç kadın müzisyene destek verecek projenin bu yılki kanaat önderi, deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin yolunu aydınlatacak piyanist Gülsin Onay olacak. Gülsin Onay ile Yarının Kadın Yıldızları’nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.

Festival, İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor

Festival, İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı etkinliğinde çocuklar için ücretsiz atölye ve etkinlikler düzenliyor. 4 Eylül Cumartesi Etiler Sanatçılar Parkı ve 5 Eylül Pazar Fenerbahçe Parkı’nda gerçekleşecek etkinliklerin programında Bebekler için Müzik Çemberi, Ritim ve Hareket Atölyesi, Çocuk Şarkıları ile Tarz ve Zaman Yolculuğu ve Dans Eden Boya Kalemleri başlıklı atölye ve performanslar çocuklarla buluşacak.