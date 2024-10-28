29 Ekim'de İstanbul'da 30 müze ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. İşte 29 Ekim günü ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceğiniz 30 müze..

Yaşam
Giriş: 28 Ekim 2024 00:40
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  • Taksim Cumhuriyet Müzesi

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  • Anadolu Hisarı Müzesi

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  • Tekfur Sarayı Müzesi

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  • Kemal Sunal Müzesi

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  • Aşiyan Müzesi

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  • Şişli Atatürk Müzesi

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  • İtfaiye Müzesi

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  • Karikatür ve Mizah Müzesi

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  • Çocuk Bilim Merkezi

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  • Müze Gazhane L Binası

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  • Gazhane İklim Müzesi

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  • Bebek Sarnıcı Galerisi

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  • Mecidiyeköy Sanat

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  • Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

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  • Haliç Sanat: Fener Evleri 1

    Haliç Sanat: Fener Evleri 2

    Haliç Sanat: Fener Evleri 3

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  • Habitat Sanat

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  • Gülhane Sarnıcı

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  • Casa Botter

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  • Büyükada Taş Mektep

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  • Artİstanbul Feshane

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  • Baruthane Müze

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  • İstanbul Tasarım Müzesi

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  • Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

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  • Bulgur Palas

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  • İstanbul Sanat Müzesi

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  • Bakırköy Sanat

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  • Kağıthane Sanat

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  • Metrohan

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