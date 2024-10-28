29 Ekim'de İstanbul'da 30 müze ücretsiz!

Taksim Cumhuriyet M\u00fczesi. Anadolu Hisar\u0131 M\u00fczesi. Tekfur Saray\u0131 M\u00fczesi. Kemal Sunal M\u00fczesi. A\u015fiyan M\u00fczesi. \u015ei\u015fli Atat\u00fcrk M\u00fczesi. \u0130tfaiye M\u00fczesi. Karikat\u00fcr ve Mizah M\u00fczesi. \u00c7ocuk Bilim Merkezi. M\u00fcze Gazhane L Binas\u0131. Gazhane \u0130klim M\u00fczesi. Bebek Sarn\u0131c\u0131 Galerisi. Mecidiyek\u00f6y Sanat. Mevlanakap\u0131 Karakolu Ziyaret\u00e7i Merkezi. Hali\u00e7 Sanat: Fener Evleri 1\nHali\u00e7 Sanat: Fener Evleri 2\nHali\u00e7 Sanat: Fener Evleri 3. Habitat Sanat. G\u00fclhane Sarn\u0131c\u0131. Casa Botter. B\u00fcy\u00fckada Ta\u015f Mektep. Art\u0130stanbul Feshane\n . Baruthane M\u00fcze. \u0130stanbul Tasar\u0131m M\u00fczesi. Belgradkap\u0131 Ziyaret\u00e7i Merkezi. Bulgur Palas\n . \u0130stanbul Sanat M\u00fczesi\n . Bak\u0131rk\u00f6y Sanat\n . Ka\u011f\u0131thane Sanat\n . Metrohan.
YORUMLAR