21. yüzyılın en başarılı sanatçısı: Billie Eilish

ABD'de yay\u0131mlanan haftal\u0131k m\u00fczik dergisi Billboard, 21. y\u00fczy\u0131lda do\u011fan sanat\u00e7\u0131lar aras\u0131nda Billie Eilish'i en \u00f6ne \u00e7\u0131kan isimlerden biri olarak g\u00f6sterdi.\n \n . Gen\u00e7 ya\u015fta m\u00fczik kariyerine ad\u0131m atan ve k\u0131sa s\u00fcrede geni\u015f bir dinleyici kitlesine ula\u015fan Eilish, Billboard taraf\u0131ndan 21. y\u00fczy\u0131l\u0131n en etkili sanat\u00e7\u0131lar\u0131ndan biri olarak de\u011ferlendirildi. Kazand\u0131\u011f\u0131 say\u0131s\u0131z \u00f6d\u00fclle m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131ndaki yerini sa\u011flamla\u015ft\u0131ran sanat\u00e7\u0131, ba\u015far\u0131lar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmeye devam ediyor.\n \n . Eilish, kariyerinde dokuz Grammy, iki Amerikan M\u00fczik \u00d6d\u00fcl\u00fc, \u00fc\u00e7 MTV Video M\u00fczik \u00d6d\u00fcl\u00fc, \u00fc\u00e7 Brit \u00d6d\u00fcl\u00fc, bir Alt\u0131n K\u00fcre ve bir Akademi \u00d6d\u00fcl\u00fc dahil olmak \u00fczere pek \u00e7ok prestijli \u00f6d\u00fcl kazand\u0131.\n \n . Ayr\u0131ca Grammy tarihinde d\u00f6rt b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fc (Y\u0131l\u0131n Kayd\u0131, Y\u0131l\u0131n Alb\u00fcm\u00fc, Y\u0131l\u0131n \u015eark\u0131s\u0131 ve En \u0130yi Yeni Sanat\u00e7\u0131) ayn\u0131 y\u0131l kazanan ilk kad\u0131n ve en gen\u00e7 sanat\u00e7\u0131 olma ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 elde etti. . Bunun yan\u0131 s\u0131ra, 21. y\u00fczy\u0131lda do\u011fup Akademi \u00d6d\u00fcl\u00fc'ne lay\u0131k g\u00f6r\u00fclen ilk ki\u015fi olarak da tarihe ge\u00e7ti.\n \n*Haberin foto\u011fraflar\u0131 Shutterstock taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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