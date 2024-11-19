2025 yılı gelinlik modellerinde neler trend?

Düşük bel gelinlikler

Elbisenizin bel kısmının kendi bel hizanızdan birkaç santim aşağıda olduğunu hayal edin. Bu, gövdelerine biraz uzunluk eklemek isteyen gelinler için oldukça hoş bir görünüm katarken uzun ve inceltici bir etki yaratır. Düşük bel tasarımı eteğe zarifçe akar ve hem modern hem de sofistike olan kusursuz ve zarif bir görünüm sunar.