2025 yılı gelinlik modellerinde neler trend?

Korse gelinlikler
Son olarak 2025 yılının kesinlikle en önemli trendi: Korse gelinlikler. Korse stili sadece hoş olmakla kalmaz, aynı zamanda zamansız romantik bir çekicilik de yayar. Hem seksi hem de zarif hissetmek isteyen gelinler için mükemmel olan korse gelinlikler, bağcıklı sırt kısımları sayesinde vintage cazibesine ekstra bir dokunuş katar ve istediğiniz kadar süslü veya sade olabilir.
Referanslar
"Top 2025 Wedding Dress Trends". Şuradan alındı: https://www.bridalateliermontclair.com/blog/top-2025-wedding-dress-trends
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