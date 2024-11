Kasım ayının da sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, iklimsel değişiklikler ve dolayısıyla kış da kendini hissettirmeye başladı. Sabah okula giden çocukların, işe giden yetişkinlerin karanlıkta uyandığı ve hatta karanlıkta yollara düştüğü, günün erkenden sona erdiği, kimileri için depresyon nedeni, kimileri için bir tutku, kimileri içinse sadece sevimsiz gri bir alan. Özellikle mevsimle alakalı içerisinde negatif hisler taşıyanlar için, kışın varlıklarını daha kolay sürdürebilmeleri için bir öneri: Dopamin menüsü!

Dopamin menüsü nedir?

Dopamin menüsü, size dopamin patlaması sağlayacak sağlıklı aktivitelerin bir listesidir. Dopamin, genellikle “iyi hissetme hormonu” olarak bilinen bir nörotransmitterdir. Kendinize iyi gelen veya zevk aldığınız bir şey yaptığınızda, örneğin yapılacaklar listenizden bir şeyi bitirdiğinizde ya da egzersiz yaptığınızda salgılanır. Dopamin menüleri ise dopamin seviyelerinin düşük olduğuna inanılan ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) olan kişiler için, dopamini artırabilecek erişilebilir aktivitelerden oluşan bir liste olarak ortaya çıkmıştır. Dopamin menüsünün adının bu şekilde olmasının nedeni, her bir aktivitenin gerektirdiği zaman, enerji ve kaynaklara göre farklı kategorilerde düzenlenmiş olmasıdır.

Dopamin menüsündeki bileşenleri çoğu restoran deneyiminizden tanıyabilirsiniz. Her kategoriyi şu şekilde düşünebilirsiniz:

Aperatifler

Bunlar, genellikle 5-15 dakika süren hızlı bir dopamin artışı sağlamak için yapabileceğiniz küçük şeylerdir. Örnekler arasında dans molası vermek, kedinizi okşamak, küçük bir atıştırmalık yemek ve bir fincan çay yapmak sayılabilir.

Ana yemekler

Ana yemek aktiviteleri biraz daha uzun sürer ve gerçek bir ara vermeniz gerektiğinde iyidir. Örnekler arasında okumak, banyo yapmak, favori yemeğinizi pişirmek, yoga yapmak veya bir kafeye gitmek sayılabilir.

Yan yemekler

Yan yemekleri, başka bir aktiviteyle aynı anda yapabileceğiniz şeyler olarak düşünebilirsiniz. Belki çalışırken bir müzik listesi dinlemek, rahat kıyafetler giymek, ağır battaniye kullanmak veya çamaşır katlarken sesli kitap dinlemek.

Tatlılar

Bu, menünüzdeki, yalnızca ölçülü olarak yapabileceğiniz aktiviteler içindir. Bunlar, sosyal medyada gezinmek, bir dizi TV şovu izlemek veya online alışveriş yapmak gibi şeylerdir. Buraya, sadece kendinizi iyi hissettiren ve kendini yatıştıran şeyleri koymalısınız.

Özel şeyler

Özel şeyler, adı üstünde, özel günler için planladığınız aktivitelerdir. Örneğin, tatil yapmak veya bir konsere gitmek gibi...

Gelecek soğuk ve karanlık günlerde, ihtiyacınız olan dopamini hızla elde etmenin listesi böyle. Kıştan sonraki baharı bekleyebilme gücünün anahtarı burada...

