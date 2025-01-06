2025 Altın Küre kazananları

2025 Altın Küre kazananları belli oldu! İşte bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazanan isimler...

Yaşam
Giriş: 06 Ocak 2025 11:00
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  • En İyi Film - Drama

    The Brutalist

    1 / 22

  • En İyi Film - Müzikal veya Komedi

    Emilia Pérez

    2 / 22

  • En İyi Animasyon Film

    Flow

    3 / 22

  • Sinema ve Gişe Başarısı

    Wicked

    4 / 22

  • En İyi Yabancı Dilde Film

    Emilia Pérez (Fransa)

    5 / 22

  • En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Drama Dalında

    Fernando Torres - I'm Still Here

    6 / 22

  • En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Drama Dalında

    Adrien Brody - The Brutalist

    7 / 22

  • En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Dalında

    Demi Moore - The Substance

    8 / 22

  • En İyi Erkek Oyuncu Performansı - Müzikal veya Komedi Dalında

    Sebastian Stan - A Different Man

    9 / 22

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı

    Zoë Saldaña - Emilia Pérez

    10 / 22

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı

    Kieran Culkin - A Real Pain

    11 / 22

  • En İyi Yönetmen

    Brady Corbet - The Brutalist

    12 / 22

  • En İyi Senaryo

    Conclave

    13 / 22

  • En İyi Orijinal Film Müziği

    Challengers

    14 / 22

  • En İyi Orijinal Şarkı

    "El Mal," Müzik ve Şarkı Sözleri: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard - Emilia Pérez

    15 / 22

  • En İyi Drama Dizisi

    Shōgun

    Televizyonda Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

    Anna Sawai - Shōgun

    Televizyonda Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

    Hiroyuki Sanada - Shōgun

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı

    Tadanobu Asano - Shōgun

    16 / 22

  • En İyi Müzikal veya Komedi Dizisi

    Hacks

    Televizyonda Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

    Jean Smart - Hacks

    17 / 22

  • En İyi Mini Dizi veya TV Filmi

    Baby Reindeer

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı

    Jessica Gunning - Baby Reindeer

    18 / 22

  • Televizyonda Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

    Jeremy Allen White - The Bear

    19 / 22

  • Televizyon için Yapılmış Mini Dizi, Antoloji Serisi veya Film Dalında En İyi Kadın Oyuncu Performansı

    Jodie Foster - True Detective: Night Country

    20 / 22

  • Televizyon için Yapılmış Mini Dizi, Antoloji Serisi veya Film Dalında En İyi Erkek Oyuncu Performansı

    Colin Farrell - The Penguin

    21 / 22

  • Televizyonda Stand-Up Komedi Dalında En İyi Performans

    Ali Wong - Ali Wong: Single Lady

    22 / 22

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