Kadir İnanır'ın hayatı ve filmleri

Kadir \u0130nan\u0131r, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa il\u00e7esinde do\u011fdu. . Liseyi \u0130stanbul'da Haydarpa\u015fa Lisesi'nde yat\u0131l\u0131 okudu. Marmara \u00dcniversitesi \u0130leti\u015fim Fak\u00fcltesi, Radyo-Televizyon B\u00f6l\u00fcm\u00fc'n\u00fc bitirdi.. Kadir \u0130nan\u0131r'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 ilk film, 1968 yap\u0131m\u0131 Dertli G\u00f6n\u00fcl oldu. \u0130lk olarak At\u0131f Y\u0131lmaz'\u0131n y\u00f6netti\u011fi 1970 yap\u0131ml\u0131 Kara G\u00f6zl\u00fcm filminde T\u00fcrkan \u015eoray ile ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131.. \u0130lyas "Selvi Boylum Al Yazmal\u0131m" (1977). Karada\u011fl\u0131 R\u0131za "Dila Han\u0131m" (1977) . Ali Duran "Silahlara Veda" (1978). Davut "Y\u00fcrek Yaras\u0131" (1982). Tatar Ramazan "Tatar Ramazan" (1992). Yakup "Kap\u0131" (2019).
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