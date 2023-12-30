2024 yılı genel astrolojik etkileri

İsteklerimizi, hayallerimizi, planlarımızı, neşemizi 2024’e saklarken, beklenen yeni yıl sonunda geldi. Üzücü ve yorucu bir yılı geride bıraktık… Son yıllar hem çok hızlı, hem çok değişken, hem çok yorucu geçti.

Yaşam tarzlarımız, neşemiz eskisi gibi değil, yeni bir çağ geçişi gibi aslında içinde bulunduğumuz dönem, muhtemelen tarihsel sıralamada adı da sonra konacak. Bizler de bu geçişin içerisinde aslında tarihe tanıklık ediyoruz. Değişimleri, hemen her şeyi 1 günde bekliyoruz. Tüm değişimler 1 Ocak sabahı olmasa da tüm yılın gündemleri uzun ve yoğun. Hepsi nelermiş gelin tek tek konuşalım.

Bu yılı tek kelimeyle anlat deseniz sanırım "yüzleşmelerin" yılı olacak derdim. Geçtiğimiz yıllarda aldığımız kararların, attığımız imzaların, kullandığımız ürünlerin, tedavilerin, yatırımların, yanlış hamlelerin, kapitalin stresleri tokat gibi bu yıl yüzümüze çarpabilir.

Kulağınıza ilk etapta ürkütücü gelse de bu yıl ve sonraki yıllarda hiç bir şeyden korkmamanızı tavsiye ederim. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik ve cebinizde tutmanız gereken en önemli bilginin bu olduğunu düşünüyorum.

Korku duygusu sistem tarafından hackleneceğiniz kısımdır. O yüzden dünyevi düzlemde olacaklardan korkmayın. Korkmazsanız size dayatılan duyguların, kararların, bakış açılarının üstüne çıkabilirsiniz. Böylece hayatlarınızda daha doğru kararlar verebilirsiniz.

Zaman, bilgi, teknoloji, yalnızlık gelecek yılların esas konuları!

Plüton Kova burcuna geçiyor! 2044 yılına kadar!

Her şeyden önce Plüton artık Kova burcuna keskin bir geçiş yapıyor. Fragmanını 2023’de aldık ancak Retro hareketiyle Oğlak burcunun son derecelerine 2023 sonu geri döndü. 21 Ocak itibari ile Kova’ya tam giriş yapacak olan Plüton, bu geçiş ile birlikte eskiye dair hayatlarımızda hiçbir şey bırakmayacak.

Plüton Oğlak burcunun son derecelerindeyken, Oğlak burcunun temsil ettiği konular olan; sistem, düzen, bankacılık, kapital sistem, kurumlar, patronlar, yüksek mevkide olan kişileri, yöneticileri temsil eder ki, işte bu konularla alakalı her şey değişime uğrayacak. Özellikle 2024 senesinin başından itibaren önemli kurumların iflas haberlerine, yoğun işten çıkarılmalara, tanınmış uluslararası bankaların batış örneklerine, tanınmış liderlerin, CEO’ların değişimlerine yoğun bir şekilde rastlayabiliriz.

Bu geçiş sancılı bir geçiş olacak. Bir devir kapanıyor gibi düşünürsek, uzun vadede paraya bakış açımız bile değişecek aslında. Ancak akşamdan sabaha olmayan bu geçiş sürecinde ekonomik bir zorluk hem ülkemizi hem dünyayı genel olarak bekliyor.

Son yıllarda tüm dünyada kapital sıkıştı, yaşanılan ekonomik krizler büyük krizin başlangıcı gibi duruyor. Ekonomik kriz artarak devam edebilir. Ekonomik koşullarınızı korumaya, riskli yatırımlar yapamamaya, gereksiz harcamalarda bulunmamaya bu yıl özen gösterin.

Ekonomik açıdan stresli tarihler!

Özellikle Jüpiter’in Uranüs ile Boğa kavuşacağı, Güneş’in Plüto ile kare açısının olduğunun özellikle 21 Nisan civarı, para piyasalarında ani gelişmelere, dalgalanmalara dikkat etmekte fayda var. Jüpiter Satürn karelerinin aktif olduğu 20 Ağustos, 25 Aralık ve tutulmaların tetikleyeceği Mart-Nisan ayları diğer önemli tarihler…

Daha önce Jüpiter ve Uranüs’ün Boğa burcunda kavuştuğu tarihler, 1181, 1858, 1941 ve şimdi 21 Nisan 2024. Bu yıllara ait ekonomik, politik ve sosyolojik olayları araştırın lütfen. Tarihe baktığımızda, 1858 yılında "ABD ve Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekilmiş." ABD ve Avrupa arasında bilgi ve iletişim hızını arttıran tüm küresel veri trafiğini sağlayan bu hatla alakalı yeni gelişimeler ve olası gündemler bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl beklenebilir.

Bir ekonomi parantezinden sonra Plüton’un Kova transitine devam edecek olursak; Tarihsel döngüsüne baktığımızda bir önceki Plüton’un Kova burcuna geçişi Fransız ihtilali ve sanayi devrimi zamanlarına denk geliyor. Bu önemli tarihi olaylar örneğin, Fransız ihtilali 10 yıl gibi bir sürece yayılmış, akşamdan sabaha gerçekleşmemiş. Plüton’un çağımız teknolojisinde Kova burcuna geçişi bizlere yeni bir devrime, yeni bir çağa işaret ediyor.

Teknolojik yenilikler!

Evet son yıllarda teknoloji ilerlemiş olabilir. Ama Plüton’un Kova burcuna geçişi hayallerimizden de öte gelişmelere sebep olacak bir teknolojiyi beraberinde getirecek. Hatta her şey sanallaşacak, her şey dijitalleşecek.

Ekranlarla yaşanacak bu yeniçağ, diller arası engel bırakmayacak. Sanal bir dünya ile birlikte elde para kavramı git gide önemini yitirecek. Devletler dijital para planlarını bu yıl hızlandırabilir.

Hangi meslekten, hangi yaştan olursanız olun, teknolojiyi iyi takip edin.

Mesleğinizde muhakkak dijital kısma yatırım yapın.

Okumaktan ziyade, dinlemek izlemek tercih edilecek.

Bilgi ve data çağı olan bu yeni çağda kendinize yapacağınız en önemli iyiliklerden biri bir alanda uzmanlaşmak. Kendinize bir alan seçin ve o alanda uzmanlaşın.

Zaman kavramı!

Teknoloji kolaylıkları beraberinde getirirken, her şey çok hızlanırken zaman kavramı en önemli konu olacak. Garip bir şekilde sanki hayatlarımızda gün 24 saat yaşanmıyor gibi değil mi? Enteresan bir şekilde zaman hızlanacak. Zaman kavramı üzerine, boyutluluk kavramı üzerine insanlığı başka bir dönem bekliyor gibi duruyor.

Dolasıyla zamanınızı neye harcadığınız, kime vakit ayırdığınız çok önemli ve paha biçilmez olacak. Zaman kavramı önem kazanırken yalnızlık teması çok artacak.

Robotlaşacak olan insanlar olabilir!

Kova arketipi yalnızlıkla ve bireysellikle çok alakalıdır. Teknolojiyle birlikte gelen yalnızlık hissiyatı çok artacak. Bireysellik önem kazanacak. Duyarsızlaşma başlayacak. Hisler azalacak. Özetle yapay zekâlardan, robotlardan çok insanların artan dijitalle birlikte robotlaşması çok mümkün.

Samimiyet, duygusal paylaşımlar dostluk duygusu insan yaradılışında çok önemli. Bu duyguları kaybetmemek için ailenizle, partnerizle, sevdiklerinizle vakit geçirirken sohbeti, göz kontağını unutmayın. Dijitalden uzak kalacağınız detox zamanlar yaratmaya çalışın.

Teknoloji kuşkusuz ki hayatlarımıza yepyeni kolaylıklar ve eğlenceler getirirken, yeniçağ bazı insanı değerlerimizi de götürebilir. Bu yüzden duygulara dikkat etmekte, sosyal bağları kuvvetlendirmekte fayda var.

İnsan Hakları!

Tarihte isyanlar ve devrimlerle gelen özgürlük teması çağımızda yine insan hareketliliğine, çeşitli protestolara işaret edebilir. Dünyada mutlak monarşi ve otokrasinin prim yapmayacağı, hümanizmin, insan haklarının, eşitliğin önem kazanacağı yeni bir döneme giriş yapıyoruz.

Tutulmalar - Koç - Terazi aksında!

Tutulma aksı bizlere yılın ana temasından bahseder. Sembolikte neyi ifade ediyorsa o konular gündem olur.

2024 yılında hatta 2025 bahar aylarına kadar Koç ve Terazi aksında olacak tutulmalar.

Savaş ve Barış aksı burası.

Tüm dünyada siyasi gerginlikler, ülkeler arası restleşmeler ve anlaşmazlıklar çok olası.

Koç burcunun savaşkan bir enerjisi vardır. Agresyon, mücadele, dünya üzerinde savaş, orduların hareketliliğini, askeri olayları, savunma sistemini, savaş malzemelerini, bombaları, patlamaları, terör saldırılarını, suikast girişimlerini ifade eder.

Bireysel yönden ise Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda. Koç burcu, girişimcilik, risk almak, bireysel olmak, cesur olmakla alakalı.

Kuzey Ay Düğümü, Koç tarafında olduğundan önce ben diyenlerin, bireysel olanların, kazanacağı, empati, şefkatin aşırı duygusallığın bizi hırpalayacağı bir yıla işaret ediyor.

Koç burcu zodyağında ilk burcudur, sperm enerjisi taşır, hayata tutunma enerjisidir.

Maddi manevi her yönden herkesin hayata karşı tutunmaya çalışacağı bir yıl.

İlişkilerde denge kurmak, alma verme dengesini oturtmak önemli olacak.

Şimdiye kadar yaptığınız fedakarlıkları çok sorgulayabilirsiniz.

Bu yıl en çok anlayışlı, uyumlu, empatisi yüksek, fedakar olanları yorabilir.

Eğer hep fedakarlık yapan taraf iseniz bu yıl talep etmeyi de öğreneceğiniz bir yıl olacak.

Sınır çizmek, hayır demek önemli. Eskiden tahammül ettiğiniz anlayış gösterip, görmezden geldiğiniz şeylere artık tahammül etmeme olasılığınızın yüksek olduğu bir yıl.

Kurban psikolojisinde olmak, mağdur edebiyatı, yalnızlık korkusu bu yılın en büyük engelleri.

Bireysel olmaktan, hak talep etmekten yana korkmayın. Sizi mutsuz eden, değer vermeyen insanları, mümkünse koşulları hayatınızda elemekten çekinmeyin. Bu yolculuk gerekirse tek, gerekirse yalnız ama huzurlu olacaktır.

2024 Tutulma Tarihleri; 25 Mart, 8 Nisan, 18 Eylül, 2 Ekim

Bu tarihler yukarıda bahsetmiş olduğum kollektif konuları tetikleyen tarihler olacaktır. Birseysel yaşantılarınızda ise özellikle tutulma zamanı kader çarkı yoğun bir şekilde çalışır.Hayatın iyi kötü sürprizleriyle tutulma zamanları tanışırız genelde. Tutulmalardan bireysel olarak nasıl etki alacağınız bireysel doğum haritanızdaki açılara bağlıdır.

Şans yüzümüze hangi alanlardan gülecek?

Şans bolluk bereket gezegenimiz yılın ilk yarısında Boğa burcunda transit edecek. Toprak, ev, arsa, mülk yatırımları önem kazanıyor.26 Mayıs’a kadar imkânınız var ise fiziksel kaynaklara yatırım yapmanızı tavsiye ederim.*Olan varlıklarınızı korumaya gayret gösterin. 26 Mayıs sonrası Jüpiter İkizler burcuna geçiş yapacak. Yaklaşık bir yıl İkizler burcunda olacak olan Jüpiter, eğitim, bilgi, iletişim, seyahat ve ticaret alanlarını önemli ölçüde etkileyecek.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Bilgi güçtür!

Tutulmalar pandemi döneminde İkizler Yay hattındaydı. Eğitim ve çalışma modelleri online’a dönmüştü. Teknolojiyle birlikte eğitim sistemleriyle alakalı farklı yöntemler Jüpiter’in İkizler burcuna geçişi ile birlikte yaygınlaşabilir. Daha önce ifade ettiğim gibi bir alanda uzmanlaşmaya çalışın. Eğitim sektörü çok önemli olacak. İkizler iletişim demek ülkeler ve insanlar arası dil bariyerlerinin azalmasına ilişkin ilk sinyaller gelebilir. Özellikle Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi 2026 yılı ile birlikte dil alanında bir devrim olma olasılığı çok yüksek.

Temiz hava önemli olacak!

21 Ocak sonrası, Plüton’un Kova burcuna, 26 Mayıs sonrasında da Jüpiter’in İkizler burcuna geçişi bile birlikte hava elementi vurgusu gökyüzünde önem kazanacak. Temiz hava, ciğerlerimiz, oksijen kaynakları önemli olacak.

Satürn Balık burcunda!

Satürn 2024 yılında da Balık burcunda transit etmeye devam edecek. Balık burcu sınırsızlıkla alakalıdır, Satürn’de sınır çizmekle alakalı. Dolasıyla iki zıt kavram birleştiğinde biraz yönetilemeyen koşullara işaret ediyor. Su, su kaynakları, sudan gelebilecek mikroplar hastalıklar önemli olacak. 29 Nisan civarı deniz kazalarına, sulardan gelebilecek sıkıntılara, deniz yollarına dikkat etmekte fayda var.

Son olarak birkaç tavsiye ve iyi niyetlerim; 2024 ve gelecek yıllar için;

Yönetebildiğimiz şeyler var, yönetemediğimiz şeyler var her şeyi içselleştirmeyin, asla bencil bir insan olmayın, sadece kendinizi düşünmeyin ancak bireyselliğinizi ve çizginizi korumayı ihmal etmeyin. Kollektifte olan negatif temalara karşı akıl ve ruh sağlığınızı korumaya çalışın. Her şeyden önce soğukkanlı olun. Ve yazımın başında belirttiğim gibi asla yaşanacak hiçbir şeyden korkmayın. Kalp frekansınızı pozitifte tutun, neşeyle etrafınıza ışık yaymaya devam edin.

Hepinize neşe, sağlık, huzur, bolluk, bereket, şefkat ve sevgi dolu bir yıl diliyorum. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın.

Sevgilerimle,

Instagram: busra.efe_

Buşra Efe