2024'ün trend gelinlik aksesuarları

Mary Jane
Zamansız, retro Mary Jane'ler şu anda moda dünyasının en gözde ürünleri arasında yer alıyor ve gelinler de bu trendi gelinliklerinde kullanıyor. Metalik Mary Janes, klasik tasarımı modern bir dokunuşla birleştiriyor; bu, büyük gününde hem konfor hem de stil isteyen bir gelin için mükemmel bir alternatif olabilir.
Referanslar:
Heather Bien. "7 Bridal Accessory Trends for the Perfect Finishing Touch". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/bridal-accessory-trends-8622651 (31.03.2024)
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