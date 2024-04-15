2024'ün trend gelinlik aksesuarları

İnci detaylar

Gelinlik ve inci kolye zaten gelinlerin vazgeçilmez parçaları ancak bu yıl, inci çok daha modern bir şekilde kullanılıyor. Örneği duvakta... İncilerin serpiştirildiği bir duvak, incili bir gelinlik eldiveni, incili ayakkabı harika birer alternatif olabilir. Bu aksesuarlar" zamansız bir gelin" görünümüne genç ve taze hissettiren bir şekilde gönderme yapıyor.