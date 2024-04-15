2024'ün trend gelinlik aksesuarları

Bu yıl bu gelinlik aksesuarları çok trend!

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Giriş: 15 Nisan 2024 14:38
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  • İnci detaylar

    Gelinlik ve inci kolye zaten gelinlerin vazgeçilmez parçaları ancak bu yıl, inci çok daha modern bir şekilde kullanılıyor. Örneği duvakta... İncilerin serpiştirildiği bir duvak, incili bir gelinlik eldiveni, incili ayakkabı harika birer alternatif olabilir. Bu aksesuarlar" zamansız bir gelin" görünümüne genç ve taze hissettiren bir şekilde gönderme yapıyor.

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  • Büyük fiyonklar

    Bu yılın en gözde trendlerinden biri de büyük fiyonklar... Bu fiyonk ayakkabılarınızın üzerindeki dev bir fiyonk, kurdele ile bağlanmış bir çanta ya da bir at kuyruğunun üzerinde duran nostaljik bir fiyonk olabilir. Büyük boy fiyonklar, çeşitli gelin aksesuarlarının merkezinde yer alarak cesur bir ifade sunuyor.

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  • Gelin eldivenleri

    Belki kraliyet ailesine olan ilgiden ya da vintage tutkusundan kaynaklanıyor olabilir, ancak gelinlik eldiveni trendi geri döndü! Gelinlik eldivenini after partide giyen gelinin çok olduğunu da söylemek mümkün! Şık bir şapka ve gelin eldiveni ile gelinliğinizin ardından giyeceğiniz elbisenizi süsleyebilirsiniz!

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  • Pelerin

    Son yılların trendleri arasında ufak ufak gördüğümüz pelerinler bu yıl itibariyle zirve yapıyor! Arkanızda akan peler ile sahneye doğru yürürken yaratacağınız etkiyi düşünün. Pelerinler, kuyruklu gelinlik ve uzun duvaklar için mükemmel bir alternatiftir ve daha sonrasında çıkarılabilir. Bu yönüyle de oldukça konforludur.

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  • Mary Jane

    Zamansız, retro Mary Jane'ler şu anda moda dünyasının en gözde ürünleri arasında yer alıyor ve gelinler de bu trendi gelinliklerinde kullanıyor. Metalik Mary Janes, klasik tasarımı modern bir dokunuşla birleştiriyor; bu, büyük gününde hem konfor hem de stil isteyen bir gelin için mükemmel bir alternatif olabilir.

    Referanslar:

    Heather Bien. "7 Bridal Accessory Trends for the Perfect Finishing Touch". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/bridal-accessory-trends-8622651 (31.03.2024)

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