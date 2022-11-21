2023’ün en iyi gezi rotaları

Seyahat rehberi Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını belirledi. Açıklanan listede beş kategori bulunuyor. İşte dünyanın en iyi gezi rotaları...

Yaşam
Giriş: 21 Kasım 2022 12:43
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  • En iyi yolculuk rotaları

    İstanbul, Türkiye - Sofya, Bulgaristan

    1 / 10

  • Nova Scotia, Kanada

    2 / 10

  • Butan, Güney Asya

    3 / 10

  • Zambia, Afrika

    4 / 10

  • Batı Avustralya

    5 / 10

  • Parque Nacional Naturales, Kolombiya

    6 / 10

  • Lonely Planet'ın diğer önerileri:

    En iyi dinlenme rotaları

    Halkidiki, Yunanistan

    Jamaika

    Dominik

    Raja Ampat, Endonezya

    Malta

    Ürdün

    7 / 10

  • En iyi yeme içme rotaları

    Umbria, İtalya

    Kuala Lumpur, Malezya

    Fukuoka, Japonya

    Lima, Peru

    Güney Afrika

    Montevideo, Uruguay

    8 / 10

  • En iyi duygusal bağ kurduran rotalar

    Alaska

    Arnavutluk

    Accra, Gana

    Sidney, Avustralya

    Guyana

    Boise, Amerika

    9 / 10

  • En iyi dil öğrenilen rotalar

    Manchester, İngiltere

    New Mexico, ABD

    Dresden, Almanya

    El Salvador

    Güney İskoçya

    Marsilya, Fransa

    10 / 10

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