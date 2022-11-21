2023’ün en iyi gezi rotaları

En iyi yolculuk rotalar\u0131\n\u0130stanbul, T\u00fcrkiye - Sofya, Bulgaristan. Nova Scotia, Kanada. Butan, G\u00fcney Asya. Zambia, Afrika. Bat\u0131 Avustralya. Parque Nacional Naturales, Kolombiya. Lonely Planet'\u0131n di\u011fer \u00f6nerileri:\nEn iyi dinlenme rotalar\u0131\nHalkidiki, Yunanistan\nJamaika\nDominik\nRaja Ampat, Endonezya\nMalta\n\u00dcrd\u00fcn. En iyi yeme i\u00e7me rotalar\u0131\nUmbria, \u0130talya\nKuala Lumpur, Malezya\nFukuoka, Japonya\nLima, Peru\nG\u00fcney Afrika\nMontevideo, Uruguay. En iyi duygusal ba\u011f kurduran rotalar\nAlaska\nArnavutluk\nAccra, Gana\nSidney, Avustralya\nGuyana\nBoise, Amerika. En iyi dil \u00f6\u011frenilen rotalar\nManchester, \u0130ngiltere\nNew Mexico, ABD\nDresden, Almanya\nEl Salvador\nG\u00fcney \u0130sko\u00e7ya\nMarsilya, Fransa.
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