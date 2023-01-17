2023 yılının saç trendleri

2023'te temel olarak saçlar 2022'ye göre daha kısa. Uzun saçtan vazgeçmeyenler için ise katlar ve hareketler artmış vaziyette...

Bu kesimlerden ilki:

2023'te göreceğimiz en yaygın saç kesimi, birkaç saç modelinin bir araya gelmesinden oluşan kesimler olacak. Özellikle 70'ler ve 90'ların pek çok stilinin bir araya getirilerek her iki dönemin de en iyilerini yeniden göreceğimiz bir yıla giriş yaptık. Saç kesimleri, her kesimden en iyi parçaları alarak ve hibrit bir versiyon oluşturarak gelişmeye ve değişmeye devam edecek.