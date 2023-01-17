2023 yılının saç trendleri

V kesimi duymuştuk ama C ve U kesimi ilk defa öğreniyoruz...

Güzellik
Giriş: 17 Ocak 2023 11:33 Güncelleme: 17 Ocak 2023 11:33
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  • 2023'te temel olarak saçlar 2022'ye göre daha kısa. Uzun saçtan vazgeçmeyenler için ise katlar ve hareketler artmış vaziyette...

    Bu kesimlerden ilki:

    Hibrit

    2023'te göreceğimiz en yaygın saç kesimi, birkaç saç modelinin bir araya gelmesinden oluşan kesimler olacak. Özellikle 70'ler ve 90'ların pek çok stilinin bir araya getirilerek her iki dönemin de en iyilerini yeniden göreceğimiz bir yıla giriş yaptık. Saç kesimleri, her kesimden en iyi parçaları alarak ve hibrit bir versiyon oluşturarak gelişmeye ve değişmeye devam edecek.

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  • Perde kâkül

    Geçen seneden bu seneye devrolan en göz çarpan saç kesimlerinden biri perde kâküller. Yüzünüzü eğildiğinizde tıpkı bir perde gibi kapatan bu kesimde saçınız salık da olsa toplanmış da olsa çok hoş görünecek. Kaşlarınız ve burun köprüsünün ortasından başlatılması gereken bu kesimle kısa saç riskini almak istemiyorsanız orta boy veya uzun saçlarda da oldukça hoş duran bir model olduğunu söyleyebiliriz.

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  • C kesim

    Görüntüsünden de anlaşıldığı üzere verilen katlar ve saç şekillendirmesi bu modeli C harfi gibi durmaya itiyor. Bu kesim, 70'li ve 90'lı yılların bir uzantısı olduğunu hissettiriyor. Üstelik şekillendirmeseniz bile V kesim gibi keskin hatları olmayan bir model olduğundan saçınızı duştan sonra kendi kendine kurumaya bıraktığınızda dahi güzel duracaktır.

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  • Kısa saç

    İlk başta da söylediğimiz gibi 2023'te eskiye nazaran daha kısa veya gerçekten kısa saçları daha sık göreceğiz. Sıfırlama düğmesine basmak isteyenler için kısa saç çok iyi bir başlangıç olacak. İster düz isterseniz de 2023'ün hakim trendlerinden katlı kesimleri dahil edebilirsiniz.

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  • Kısa/orta boy kıvırcık saçlar

    Saçınızın doğal dokusu zaten kıvırcıksa çok şanslısınız. Saçınızın yapısıyla uyumlu olacak bir kesimle karşınızdayız. Bu kesimde saç kuruyken bir kesim gerçekleştirilir ve bukleleriniz toplu olarak değil de saçlarınız bölümlere ayrılarak kesilir. Böylece istediğiniz sonuca yavaş yavaş ulaşacaksınız.

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  • Kat ve hareket

    Kelebek kesim, wolf cut kesim... Bunlar tabii ki de 2023'te de hakimiyetini korumaya devam edecek. Katlı ve hareketli kesimlerin saçları olduğundan daha hacimli ve canlı gösterdiği kesin. Siz de belki 2023'te bu ve karışımlarının oluşturduğu saç kesimlerine bir şans verebilirsiniz.

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  • U kesim

    Tıpkı C kesimde olduğu gibi bu saç modelinde de keskin hatlar yok. Özellikle uzun saç modellerinde varlığını hissettiren bu kesimi orta boy saçlarda da rahatça uygulayabilirsiniz. Fakat U kesim saçın kullanımı kısa saçta biraz zor olabilir.

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