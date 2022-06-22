2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları

Andre Boto - Ashanti. Sakl\u0131 Bah\u00e7e. \u0130ll\u00fczyon. Umut. Siyah g\u00fczellik. Yutmak. Aram . Gregory gitti. L'istante Decisivo. Sessizce. Uskumru ve bahar \u00e7i\u00e7ekleri. Nefes. Yava\u015f\u00e7a bo\u011fulman\u0131n sanat\u0131. \u00c7i\u00e7ekler ve ku\u015flar. Ailenin kal\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131. (Not)permafrost. Marat'\u0131n \u00d6l\u00fcm\u00fc. Erhu'nun Yolu. Finlandiya'da balay\u0131. B\u00fcy\u00fcl\u00fc k\u0131z. Tam zaman\u0131nda . Arrivo Della Sposa. Beyaz kap\u0131. Uyum. Mantar okyanusu. Bal\u0131k, yapabilirsin!. M\u00fczi\u011fin g\u00fcc\u00fc. Karanl\u0131kta u\u00e7mak. Kalp \u015feklinde kanat. Cennet sar\u0131d\u0131r, bulut siyaht\u0131r.
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