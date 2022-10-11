2022'de evlenen ünlü isimler

2022'de birçok ünlü isim dünyaevine girerek sevenlerini şaşırttı ve mutlu etti. Peki bu sene evlenen ünlü isimler kimler?

Yaşam
11 Ekim 2022 11:03 Güncelleme: 11 Ekim 2022 11:07
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  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç

    Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti 28 Ağustos günü Sarıyer'de bulunan bir otelde evlendi.

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  • Umut Kurt-Melisa İnci

    Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Umurt Kurt ve sanat yönetmeni Melisa İnci, 12 Eylül'de evlendiler.

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  • Hacı Sabancı-Nazlı Kayı

    Geçtiğimiz yılın ekim ayında Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikahları yapılan çiftin 25 Haziran gününde Çırağan Sarayı'nda düğünleri gerçekleşti.

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  • Seda Sayan-Çağlar Ökten

    Seda Sayan ve Çağlar Ökten 24 Nisan günü Beşiktaş'ta bir otelde evlendiler.

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  • Selahattin Paşalı-Lara Tümer

    Ünlü oyuncu ve içerik üreticisi Lara Tümer, güzel birlikteliklerinin ardından 16 Nisan günü Bodrum'da evlendiler.

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  • Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy

    Oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerinin ardından 10 Eylül'de dünyaevine girdiler.

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  • Özge Gürel-Serkan Çayoğlu

    Yaklaşık 7 yıllık birlikteliklerinin ardından 15 Temmuz tarihinde evlenen çiftin nikahları Almanya'da gerçekleşti.

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  • Mustafa Sandal-Melis Sütşurup

    Roma'da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup 11 Haziran'da ise mutluluklarını Marmaris'te sevdikleriyle paylaştılar.

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  • Petek Dinçöz-Nida Büyükbayraktar

    16 Ağustos'ta gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, Beşiktaş'ta bir otelde evlendi.

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  • Gökçe Bahadır-Emir Ersoy

    İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine giren çift, 25 Şubat'ta evlendiler.

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  • Merve Boluğur-Mert Aydın

    3 Ekim'de oyuncu Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın, Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.

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  • Orhan Pamuk-Aslı Akyavaş

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, uzun süredir birlikte olduğu sağlık turizmi alanında çalışan Aslı Akyavaş ile 6 Nisan tarihinde Beyoğlu Belediyesi Nikah Dairesi'nde evlendiler.

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  • Dila Tarkan-Dağhan Doğruer

    İçerik üreticisi Dila Tarkan, 25 Mart tarihinde iş insanı Dağhan Doğruer ile Atina'da evlendiler.

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  • Ebru Şahin-Cedi Osman

    Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, Kuzey Makedonya'da 1 Temmuz tarihinde evlendiler.

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  • Demet Evgar-Levent Babataş

    Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 17 Mart'ta aile arasında sade bir törenle evlendiler.

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