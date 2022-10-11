2022'de evlenen ünlü isimler

Demet \u00d6zdemir-O\u011fuzhan Ko\u00e7\nDemet \u00d6zdemir-O\u011fuzhan Ko\u00e7 \u00e7ifti 28 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc Sar\u0131yer'de bulunan bir otelde evlendi.. Umut Kurt-Melisa \u0130nci\nUzun zamand\u0131r birlikte olan oyuncu Umurt Kurt ve sanat y\u00f6netmeni Melisa \u0130nci, 12 Eyl\u00fcl'de evlendiler.. Hac\u0131 Sabanc\u0131-Nazl\u0131 Kay\u0131\nGe\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n ekim ay\u0131nda Arzu-\u00d6mer Sabanc\u0131 \u00e7iftinin yal\u0131s\u0131nda nikahlar\u0131 yap\u0131lan \u00e7iftin 25 Haziran g\u00fcn\u00fcnde \u00c7\u0131ra\u011fan Saray\u0131'nda d\u00fc\u011f\u00fcnleri ger\u00e7ekle\u015fti.. Seda Sayan-\u00c7a\u011flar \u00d6kten\nSeda Sayan ve \u00c7a\u011flar \u00d6kten 24 Nisan g\u00fcn\u00fc Be\u015fikta\u015f'ta bir otelde evlendiler.. Selahattin Pa\u015fal\u0131-Lara T\u00fcmer\n\u00dcnl\u00fc oyuncu ve i\u00e7erik \u00fcreticisi Lara T\u00fcmer, g\u00fczel birlikteliklerinin ard\u0131ndan 16 Nisan g\u00fcn\u00fc Bodrum'da evlendiler.. Berk Oktay-Y\u0131ld\u0131z \u00c7a\u011fr\u0131 Atiksoy\nOyuncu olan Y\u0131ld\u0131z \u00c7a\u011fr\u0131 Atiksoy ve Berk Oktay, yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ll\u0131k birlikteliklerinin ard\u0131ndan 10 Eyl\u00fcl'de d\u00fcnyaevine girdiler.. \u00d6zge G\u00fcrel-Serkan \u00c7ayo\u011flu\nYakla\u015f\u0131k 7 y\u0131ll\u0131k birlikteliklerinin ard\u0131ndan 15 Temmuz tarihinde evlenen \u00e7iftin nikahlar\u0131 Almanya'da ger\u00e7ekle\u015fti.. Mustafa Sandal-Melis S\u00fct\u015furup\nRoma'da nikah masas\u0131na oturan Mustafa Sandal ve Melis S\u00fct\u015furup 11 Haziran'da ise mutluluklar\u0131n\u0131 Marmaris'te sevdikleriyle payla\u015ft\u0131lar.. Petek Din\u00e7\u00f6z-Nida B\u00fcy\u00fckbayraktar\n16 A\u011fustos'ta gen\u00e7lik a\u015fk\u0131 Nida B\u00fcy\u00fckbayraktar ile nikah masas\u0131na oturan Petek Din\u00e7\u00f6z, Be\u015fikta\u015f'ta bir otelde evlendi.\n . G\u00f6k\u00e7e Bahad\u0131r-Emir Ersoy\n\u0130zmir'de d\u00fczenlenen bir t\u00f6renle d\u00fcnyaevine giren \u00e7ift, 25 \u015eubat'ta evlendiler.. Merve Bolu\u011fur-Mert Ayd\u0131n\n3 Ekim'de oyuncu Merve Bolu\u011fur ve e\u015fi Mert Ayd\u0131n, Fuat Pa\u015fa Yal\u0131s\u0131'nda evlendi.. Orhan Pamuk-Asl\u0131 Akyava\u015f\nNobel \u00f6d\u00fcll\u00fc yazar Orhan Pamuk, uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu sa\u011fl\u0131k turizmi alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Asl\u0131 Akyava\u015f ile 6 Nisan tarihinde Beyo\u011flu Belediyesi Nikah Dairesi'nde evlendiler.. Dila Tarkan-Da\u011fhan Do\u011fruer\n\u0130\u00e7erik \u00fcreticisi Dila Tarkan, 25 Mart tarihinde i\u015f insan\u0131 Da\u011fhan Do\u011fruer ile Atina'da evlendiler.. Ebru \u015eahin-Cedi Osman\nOyuncu Ebru \u015eahin ve basketbolcu Cedi Osman, Kuzey Makedonya'da 1 Temmuz tarihinde evlendiler.. Demet Evgar-Levent Babata\u015f\nOyuncu Demet Evgar ve i\u015fletmeci Levent Babata\u015f, 6 y\u0131ll\u0131k birlikteliklerinin ard\u0131ndan 17 Mart'ta aile aras\u0131nda sade bir t\u00f6renle evlendiler..
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