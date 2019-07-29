2019 gelinlerine özel saç makyaj önerileri

Estetik ve Güzellik Danışmanı, Estetisyen Burçin Göksu 2019 gelinlerine özel saç ve makyaj önerilerinde bulundu...

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    Estetik ve Güzellik Danışmanı Burçin Göksu gelinlere duvak tercihlerinden saç ve makyaj seçine kadar birçok konuda önerilerde bulundu. İşte bu yılın gelinlerinin dikkat etmesi gereken noktalar...

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    Uzun duvaklı gelinlerde saçların serbest olması, kişinin boyunu kısa göstermemesi açısından daha doğru olacaktır. Duvak ve topuzun bir arada olması, gelinin boyunu daha kısa gösterir. Uzun duvaklı gelinlerin saçları, dağınık ve açık olduğu takdirde daha modern ve güzel bir görünüm kazanacaktır. Buna ek olarak saçlar daha iddialı görüneceği için makyajın daha geri planda ve doğal görünümlü olması gerekiyor. O yüzden uzun duvaklı ve saçını açık bırakan gelinlerin daha sade bir makyaj tercih etmeleri gerekir.

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    Eğer kısa saçlıysanız veya tercihinizi topuzdan yana kullanacaksanız ten renginize uygun daha belirgin bir makyaj tercih edebilirsiniz. Genelde kısa saç ve gelinlik ile çok uyumlu olmadığı için, küçük ve tatlı dokunuşlarla bir topuz yapılabilir. Gelinin ten rengine göre, sade bir makyaj ile daha güzel bir görünüm sağlanabilir.

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