2019 gelinlerine özel saç makyaj önerileri

Uzun duvaklı gelinlerde saçların serbest olması, kişinin boyunu kısa göstermemesi açısından daha doğru olacaktır. Duvak ve topuzun bir arada olması, gelinin boyunu daha kısa gösterir. Uzun duvaklı gelinlerin saçları, dağınık ve açık olduğu takdirde daha modern ve güzel bir görünüm kazanacaktır. Buna ek olarak saçlar daha iddialı görüneceği için makyajın daha geri planda ve doğal görünümlü olması gerekiyor. O yüzden uzun duvaklı ve saçını açık bırakan gelinlerin daha sade bir makyaj tercih etmeleri gerekir.