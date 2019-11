İkizlerim 2 aylık!

2 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"İki aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? İki aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? İki aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" 2 aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz büyüyor, günler zor geçiyor ama haftalar aylar hızla geçiyor. İki aylık bebeklerinizle artık iletişiminiz daha kuvvetli, her geçen gün birbirinize daha çok alışıyorsunuz ve daha çok karşılık alıyorsunuz. Her şeyin yolunda gidip gitmediğini merak ediyorsunuz. Bu konuda sizi doktorunuz her ay rutin kontrollerde en iyi şekilde bilgilendirecektir. Ay içinde aklınıza takılanların notlarını tuttuysanız, yanıtlarını almak daha kolay olacak. Her bebek için için farklı sorularınız olabilir, bebekleriniz için ayrı notlar tutmayı unutmayın.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebeklerinizin nasıl beslendiği, uyku düzeni ve genel gelişimi incelenir.

Beslenme, uyuma, gelişme konusunda bir sonraki ay neler yapılabileceği aktarılır.

Bebeklerin ağırlığı, boyu, kafa çevresi ölçülür, doğumdan itibaren gelişim grafiğine işaretlenir.

Kafalarını dik tutup tutamadıkları, el kullanımları, görme ve işitme becerileri ile ilgili gelişimsel testler yapılır.

Genellikle kalça çıkığı ultrasonu bu ayda istenir.

Gerekiyorsa D vitamini konusunda öneriler alınabilir.

Aşılama seansları yapılır.

Bebeğe yapılan aşıların yan etkileri neler olabilir, doktorunuzu ne zaman aramalısınız gibi konularda bilgi verilir.

Takip edilen bir sorun varsa kontrol edilir.

2 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Bebekleriniz bilinçli olarak gülmeye ve sizin gülümsemenize karşılık vermeye başlar.

Hareket eden bir cismi gözleriyle takip edebilirler ve bir önceki aya göre daha iyi odaklanırlar.

Artık çıngıraklar, renkli şeyler daha çok ilgilerini çeker, elleriyle kavrayabilir ve dokularına farklı tepkiler verebilirler.

Artık daha çok dinlerler ve dinledikleri sesleri ayırt edebilmeye başlarlar. Örneğin annelerinin sesine farklı babalarının sesine farklı tepkiler verebilirler.

Bazı bebekler 2 aylık bebek gelişimi döneminde başını kontrol edebilir ve dik tutabilir.

Karınlarının üzerindeyken başlarını 45 derece yukarı kaldırabilirler.

2 aylık bebek gelişiminin önemli bir noktası da ellerin keşfidir. Bu dönemde bebekleriniz ellerini keşfedecek ve onları dikkatle incelemeye başlayacaktır.

Bebekleriniz bu saydıklarımızdan birini yada birkaçını yapamıyor olabilir yada biri yapıyor diğeri yapamıyor olabilir. İkiz bebekler erken doğmaları sebebiyle doğum sonrası aydaşlarını yakalamak için biraz zamana ihtiyaç duyabilirler. Bebeklerinizin gelişimini “düzeltilmiş yaşını” hesaplayarak izlemek her zaman daha doğru olacaktır.

2 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

BCG/Verem Aşısı

DABT-IPV-Hib/5’li Karma Aşı 1. Doz

KPA Pnomökök Aşısı 1. Doz



Rotavirüs aşısı (İshal aşısı) 1. Doz (Not: Bazı doktorlar bu aşıya 3. ayda başlayıp 3.-5.-7. Aylarda tekrar yapabilir, ilk doz 14 hafta 6 günden daha geçe kaldıysa aşı yapılamaz.)

2 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz hala gece gündüz ayrımını yapamazlar ve gün içinde 15-17 saat kadar uyurlar. Ancak siz ileriye dönük bir yatırım olarak bebeklerinize akşam rutini yaparsanız bu süreci atlatmanız daha kolay ve daha hızlı olabilir. Akşam saatlerinde banyo ve ninniyle uykuya hazırlar ve gece emzirmelerini mümkün olduğunca ışık açmadan ve sessizce yaparsanız, bez değiştirme işlemini loş ışıkta ve hızlı ama yumuşakça yaparsanız gece uykularını uzatmanız mümkün olabilir.

2 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebeklerinizi 40 günden sonra artık uyandırıp emzirmenize ya da beslemenize gerek yoktur. Uykularını bölmeyin, acıktıkları zaman uyanacaklardır.

2 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Basit cümlelerle gün içerisinde yaptıklarınızı bebeklerinize anlatmak dil gelişimi için de, işitsel fonksiyonlar için de katkı sağlar.

Bebeklerinizin gülümsemelerini yakalayıp, onlara karşılık vermeniz onları neşelendirir ve aranızdaki iletişimi kuvvetlendirir.

Farklı dokulardaki kumaşlara dokunmalarını sağlayarak dokunsal algılarını geliştirmek için iyi bir zamandasınız.

Elleriyle kavrama kabiliyetlerini geliştirmek için onlara çıngırak vb. oyuncaklar tutturabilirsiniz.

Sadece kucaklıyor olmanız bile bebeğinizin gelişimine büyük katkı sağlar.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

