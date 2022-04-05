16 saat yemek yemezseniz ne olur?

İster Ramazan orucu tutuyor olun ister aralıklı oruç diyeti yapın, gün içerisinde aç kalmak sandığınızdan daha sağlıklı olabilir...

16 saat yemek yemezseniz ne olur?
Sağlık
05 Nisan 2022 Salı

Birçok açıdan oruç tutmaya benzeyen ‘Intermitten Fasting’, ‘Aralıklı Oruç’ diyetinin popülerleşmesiyle, bu konuda yapılan araştırma sayısı da arttı. Yapılan son araştırmalar, tıbbi bir hastalığa sahip olmadıkları sürece, 16 saat aç kalmanın uzun vadede sağlığa birçok katkısı olduğunu gösteriyor.


Oruç tutarsanız vücudunuza ne olur?

Başlangıçta vücudunuzun adapte olması biraz zaman alabilir. Bu süreçte;

  • Vücudunuzun glikozdan edindiği enerji kesildiği için açlık ve yorgunluk hissedilir.

  • Enerji sağlamak için vücuttaki yağ depolarından glikozun üretildiği bir süreç olan glukoneogenez başlatılır.

  • Depolanmış glikoz ve yağın kullanıldığı bu süreç kilo kaybına yol açar.

  • Orucun ilk aşamalarında, beyniniz bu şekilde şartlandırılmış olduğundan, olağan öğün saatlerinde aç hissedersiniz.

  • Yavaş yavaş, vücudunuz oruç tutmaya alışır ve açlık seviyeleri azalır.

  • Oruç tuttuktan sonra sağlıklı bir yemek yemek insülin duyarlılığını artırır.

  • İnsülin duyarlılığı yağ kaybına yardımcı olur ve vücudu diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi hastalıklardan korur.

  • Oruç, beyin kaynaklı nörotrofik faktör adı verilen ve beynin strese uyum sağlamasına ve buna dayanmasına yardımcı olan beyindeki belirli proteinleri artırır. Bu proteinler ayrıca beyin hücrelerinin üretimini arttırır ve işlevlerini geliştirir.


  • 16 saatlik oruç sırasında vücudunuz, vücudun eski veya hasarlı hücreleri yok ettiği bir süreç olan otofaji olarak bilinen bir süreçten geçer.

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Otofaji nedir?

Otofaji, kelime olarak kendi kendini yeme anlamına gelir ve uzun süren bir açlık sonrasında oluşan doğal bir süreçtir. Vücut bir nevi, kendi kendini temizleyen bir makine olarak çalışır; ölü ya da hasarlı olan kısımları sindirerek vücuttan uzaklaştırır. Ortaya çıkan moleküller yeni ve sağlıklı hücre üretiminde kullanılır.

  • Otofaji, vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olan hücreleri geri dönüştürür ve hastalıkları azaltır.

  • Cildin sağlığını iyileştirir ve kırışıklıkları, yaşlanmayı ve sivilceleri önler.

  • Bağışıklık sistemini ve hastalıklarla mücadele kapasitesini geliştirir.

  • Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır.

  • Beyin performansını artıran ve hafızayı, ruh halini ve odağı iyileştiren yeni beyin hücrelerinin ve sinir dokusunun oluşumunu artırır.

Referans:

Dr. Sruthi M. MBBS. “What Happens to Your Body When You Fast for 16 Hours?”. Şuradan alındı: https://www.medicinenet.com/what_happens_to_you_when_you_fast_for_16_hours/article.htm (12.21.2021)


Aralıklı oruç beyinde yeni hücre oluşumuna yardımcı oluyor
Aralıklı oruç beyinde yeni hücre oluşumuna yardımcı oluyor

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