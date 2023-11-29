100 fotoğraf ile 2023'ün akılda kalan olayları

Temsilci Justin Pearson, Temsilci Justin Jones ve Temsilci Gloria Johnson, Tennessee Temsilciler Meclisi'nde eyalet binasında düzenlenen bir silah kontrolü gösterisindeki rolleri nedeniyle iki Demokrat üyenin ihraç edilmesine yönelik oylamanın ardından Tennessee Eyalet Meclis Binası'ndan ayrılıyor.

Fotoğrafçı: Cheney Orr