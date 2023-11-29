100 fotoğraf ile 2023'ün akılda kalan olayları

Amerika'n\u0131n Wynne kentinde, 62 ya\u015f\u0131ndaki Ester Johnson-El, G\u00fcney ve Orta Bat\u0131'y\u0131 kas\u0131p kavuran dev bir hortumun ard\u0131ndan ye\u011feni, torunu ve torununun annesiyle birlikte f\u0131rt\u0131nay\u0131 atlatt\u0131\u011f\u0131 yatak odas\u0131n\u0131n enkaz\u0131n\u0131 incelerken...\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Cheney Orr. \u00d6l\u00fcmc\u00fcl depremin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131lan binalar\u0131n genel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc. Antakya, T\u00fcrkiye. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Nir Elias. Abdulalim Muaini, Hatay'da meydana gelen depremin ard\u0131ndan e\u015fi Esra'n\u0131n bedeninin yan\u0131nda, enkaz alt\u0131nda yat\u0131yor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: \u00dcmit Bekta\u015f. Kurtarma ekipleri, 6 \u015eubat 2023 tarihinde Diyarbak\u0131r'da meydana gelen depremin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131lan binadan, bir k\u0131z\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Serta\u00e7 Kayar. Meksika ile Amerika aras\u0131ndaki birincil ve ikincil s\u0131n\u0131r \u00e7itleri aras\u0131nda toplanan g\u00f6\u00e7menler, i\u015flemlerini beklerken yard\u0131m g\u00f6revlisinden yiyecek bekliyorlar.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mike Blake. G\u00f6\u00e7menler Amerika - Meksika s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 ge\u00e7ip ABD S\u0131n\u0131r Devriyesi ajanlar\u0131na teslim olduktan sonra kum f\u0131rt\u0131nas\u0131 s\u0131ras\u0131nda s\u0131n\u0131r duvar\u0131n\u0131n yan\u0131nda duruyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Jose Luis Gonzalez. Venezuela'l\u0131 bir g\u00f6\u00e7men, Amerika'n\u0131n Teksas eyaletindeki Eagle Pass'ta Rio Grande'yi ge\u00e7tikten sonra tellerin arkas\u0131nda bekliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Brian Snyder. \u00c7in'den gelen g\u00f6\u00e7menler, Teksas'ta Rio Grande nehri \u00fczerinden Meksika'dan Amerika Birle\u015fik Devletleri'ne ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra \u00e7al\u0131l\u0131klar\u0131n aras\u0131ndan \u00e7\u0131k\u0131yorlar.\nReuters\/Staff. Pakistan'\u0131n kay\u0131ts\u0131z g\u00f6\u00e7menlere \u00fclkeyi terk etmeleri i\u00e7in son uyar\u0131y\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Afgan bir ailenin \u00e7ocuklar\u0131 aileleriyle birlikte evlerine d\u00f6nerken y\u0131rt\u0131k bir \u00e7ad\u0131rdan d\u0131\u015far\u0131 bak\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Fayaz Aziz. G\u00f6\u00e7menler, bir \u00e7\u00f6pl\u00fck ve demiryolunun yan\u0131ndaki El Basurero olarak bilinen b\u00f6lgede, ABD s\u0131n\u0131r\u0131na do\u011fru yolculuklar\u0131na devam etmeye haz\u0131rlan\u0131rken demiryolu vagonlar\u0131n\u0131n \u00fczerinde y\u00fcr\u00fcyorlar.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Gustavo Graf. Fleetwood Bat\u0131klar\u0131 olarak bilinen \u00e7\u00fcr\u00fcmekte olan bal\u0131k\u00e7\u0131 tekneleri, \u0130ngiltere'nin Wyre Nehri k\u0131y\u0131s\u0131nda gelgit s\u0131ras\u0131nda g\u00f6r\u00fclmektedir. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Lee Smith. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birle\u015fmi\u015f Milletler \u00d6rg\u00fct\u00fc \u0130stikrar Misyonu (MONUSCO) ve Do\u011fu Afrika Toplulu\u011fu B\u00f6lgesel G\u00fcc\u00fc'n\u00fcn (EACRF) varl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 d\u00fczenlenen bir g\u00f6steri s\u0131ras\u0131nda 56 sivili \u00f6ld\u00fcrmekle su\u00e7lanan alt\u0131 askerin yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada, asker mahkeme \u00f6n\u00fcnde ifade vermeden \u00f6nce dinleniyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Arlette Bashizi. Varapau adl\u0131 dev bir Hint Urubu, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00f6l\u00e7ekli et \u00fcretimi ve s\u00fcs ama\u00e7l\u0131 dev horozlar yeti\u015ftiren Avicultura Gigante'de, 1 ya\u015f\u0131ndaki horoz ve 9 ayl\u0131k Gabriel Pereira yan yana...\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ueslei Marcelino. teamLab dijital sanat grubunun bir \u00fcyesi, Japonya'daki Azabudai Hills kompleksinde yer alan Borderless m\u00fczesinin yeniden a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na haz\u0131rlan\u0131rken bir enstalasyonda poz veriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Kim Kyung-Hoon. Mandra, Yunanistan'da \u00e7\u0131kan orman yang\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131nda bir a\u011fa\u00e7 yan\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Louiza Vradi. \u0130svi\u00e7re'nin Brig kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki Bitsch'te bir da\u011f\u0131n eteklerinde \u00e7\u0131kan orman yang\u0131n\u0131n\u0131n genel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Denis Balibouse. \u0130srail'in Demir Kubbe f\u00fczesavar sistemi, Gazze \u015eeridi'nden f\u0131rlat\u0131lan roketleri engelliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Amir Cohen. Bir adam, \u0130srail'in g\u00fcneyindeki Sderot b\u00f6lgesinde, Gazze \u015eeridi'nden Hamas'a ba\u011fl\u0131 silahl\u0131 ki\u015filerin ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplu sald\u0131r\u0131 sonras\u0131nda foto\u011fraf \u00e7ekiyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ammar Awad. Filistinliler, \u0130srail'in g\u00fcneyindeki b\u00f6lgelere s\u0131zan Hamasl\u0131 silahl\u0131 ki\u015filer taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ve \u0130srailli oldu\u011funu s\u00f6yledikleri bir ki\u015fiyi ta\u015f\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mohammed Fayq Abu Mostafa. \u0130srail'in Gazze \u015eeridi'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus'ta bir eve d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131da yaralanan Filistinli bir k\u0131z \u00e7ocu\u011funu ta\u015f\u0131yan bir adam. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ibraheem Abu Mustafa. G\u00fcney L\u00fcbnan'da \u0130srail taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden L\u00fcbnan vatanda\u015f\u0131 ve Reuters video muhabiri Issam Abdallah'\u0131n annesi Fatma Kanso, cenaze t\u00f6reninde o\u011flunun naa\u015f\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda yas tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Zohra Bensemra. \u0130srail ile Filistinli \u0130slamc\u0131 grup Hamas aras\u0131nda devam eden \u00e7at\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda Gazze \u015eeridi'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus'ta \u0130srail sald\u0131r\u0131lar\u0131nda \u00f6len Filistinlilerin cenaze t\u00f6renine kat\u0131lan bir adam yas tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mohammed Salem. 36 ya\u015f\u0131ndaki Filistinli kad\u0131n Inas Abu Maamar, \u0130srail sald\u0131r\u0131s\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 5 ya\u015f\u0131ndaki ye\u011feni Saly'nin cesedini Gazze \u015eeridi'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nas\u0131r Hastanesi'nde kucakl\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mohammed Salem. \u0130srail'in g\u00fcneyindeki Nova festivaline kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Gazze \u015eeridi'nden Hamas'a ba\u011fl\u0131 silahl\u0131 ki\u015filerin \u00f6l\u00fcmc\u00fcl s\u0131zmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden 24 ya\u015f\u0131ndaki Sagiv Ben Zvi'nin Holon'da d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reninde roket sirenleri \u00e7alarken arkada\u015flar\u0131 ve ailesi siper ald\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Evelyn Hockstein. \u0130srail ve Hizbullah aras\u0131ndaki gerginlik s\u0131ras\u0131nda L\u00fcbnan'\u0131n g\u00fcneyinde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Hizbullah \u00fcyesi Mounir Youssef Achour'un o\u011flu Nazih, L\u00fcbnan'\u0131n Chaqra kentinde d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reninde babas\u0131n\u0131n tabutunun \u00fczerine uzanarak yas tutuyor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Zohra Bensemra. Yahudiler, \u0130srail'den ayr\u0131lan ABD vatanda\u015flar\u0131 ve yak\u0131n aile \u00fcyeleri i\u00e7in Hayfa'da d\u00fczenlenen gemiye binmeden \u00f6nce e\u015fyalar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Shir Torem. Bir b\u00fcy\u00fckbaba, 6 ya\u015f\u0131ndaki torunu Arina'ya sar\u0131l\u0131rken... Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda Ukrayna'n\u0131n Donetsk b\u00f6lgesindeki cephe hatt\u0131 \u015fehri Bakhmut'tan tahliye edilmeden \u00f6nce vedala\u015f\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Oleksandr Ratushniak. 36 ya\u015f\u0131ndaki Woldegebrial Abadi, Etiyopya'n\u0131n Samre kentindeki, Samre Hastanesi'nde yetersiz beslenen, yeni do\u011fan o\u011flu Berhanu Woldegebrial'\u0131n ellerini tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Tiksa Negeri. Irakl\u0131 bir Hristiyan, Hamdaniye'deki B\u00fcy\u00fck Lekesiz Kilise'de bir d\u00fc\u011f\u00fcn kutlamas\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00f6l\u00fcmc\u00fcl yang\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenlenen ayine kat\u0131l\u0131rken a\u011fl\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ahmed Saad. \u0130brahim Ait Said, Fas'\u0131n Talat N'Yaaqoub kentinde meydana gelen \u00f6l\u00fcmc\u00fcl depremde 10 yak\u0131n\u0131n\u0131 kaybettikten sonra hasar g\u00f6ren evinin bulundu\u011fu yerde dururken tepki g\u00f6steriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Hannah McKay. Eski Papa Benedict'in naa\u015f\u0131 Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikas\u0131'nda yat\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Kai Pfaffenbach. T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n destek\u00e7ileri, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminin ikinci turunun ilk sand\u0131k \u00e7\u0131k\u0131\u015f anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan AK Parti'nin \u0130stanbul'daki il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcnde...\nFoto\u011fra\u00e7\u0131: Hannah McKay. Kenya'n\u0131n \u00e7ok kurumlu g\u00fcvenlik ekipleri taraf\u0131ndan el konulan yasad\u0131\u015f\u0131 hasat edilmi\u015f sandal a\u011fac\u0131, Kenya'n\u0131n Nairobi kentindeki Kiambu yolu \u00fczerindeki Ceza Soru\u015fturmalar\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (DCI) ofislerinde ila\u00e7 ve kozmetik \u00fcretimi i\u00e7in \u00e7\u0131kar\u0131lan u\u00e7ucu ya\u011f ticaretini engellemek i\u00e7in ate\u015fe verilirken...\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Monicah Mwangi. ABD'nin Washington eyaletinden s\u0131n\u0131r\u0131 ge\u00e7erek Kanada'n\u0131n British Columbia eyaletinin Osoyoos kentinde tahliye emirlerine neden olan Eagle Bluffs Orman Yang\u0131n\u0131'n\u0131n uzun pozlanm\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Jesse Winter. \u0130spanya'n\u0131n Bergueda b\u00f6lgesindeki Cersc k\u00f6y\u00fcnde, Katalonya'daki a\u015f\u0131r\u0131 kurakl\u0131k nedeniyle i\u00e7me suyu kaynaklar\u0131 1990'dan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye inerken bir adam Baells rezervuar\u0131n\u0131n \u00e7atlam\u0131\u015f zemininde y\u00fcr\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Nacho Doce. Yunanistan'\u0131n Atina kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki Sounion Burnu'nda bulunan Poseidon Tap\u0131na\u011f\u0131'n\u0131n arkas\u0131nda "Buck Moon" olarak bilinen dolunay y\u00fckselirken bir ki\u015fi foto\u011fraf \u00e7ekiyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Alkis Konstantinidis. Janmashtami festivali s\u0131ras\u0131nda Radha ve Lord Krishna gibi giyinen Hindu k\u0131zlar, Hindu toplumu Dakka, Banglade\u015f'te Lord Krishna'n\u0131n do\u011fum y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc kutlarken poz veriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mohammad Ponir Hossain. Oscar kazanan Jamie Lee Curtis ve Michelle Yeoh sahne arkas\u0131nda Brendan Fraser, 95. Akademi \u00d6d\u00fclleri'nde Oscar foto\u011fraf odas\u0131nda Oscar'\u0131yla poz verirken.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mike Blake. Lady Gaga, Amerika'da d\u00fczenlenen 95. Akademi \u00d6d\u00fclleri'nin Oscar t\u00f6reninde bir foto\u011fraf\u00e7\u0131n\u0131n k\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131ya d\u00fc\u015fmesine tepki g\u00f6steriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mario Anzuoni. \u0130flas eden kripto para borsas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f\u00fc nedeniyle doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k su\u00e7lamalar\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olan eski FTX \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Sam Bankman-Fried'e ABD'nin New York kentindeki Manhattan federal mahkemesinin d\u0131\u015f\u0131nda e\u015flik ediliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: David Dee Delgado. Bir model, ABD'nin New York kentinde d\u00fczenlenen New York Moda Haftas\u0131 kapsam\u0131nda Carolina Herrera Sonbahar\/K\u0131\u015f 2023 koleksiyon defilesi \u00f6ncesinde makyaj yapt\u0131rd\u0131ktan sonra kuliste...\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Andrew Kelly. ABD Hava Kuvvetleri jetleri, ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden'\u0131n Colorado Springs, Colorado, ABD'deki Falcon Stadyumu'nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mezuniyet t\u00f6reni s\u0131ras\u0131nda USAF Akademisi \u00f6\u011frencilerini kutlarken tepelerinde u\u00e7uyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Kevin Mohatt. \u00c7in'e ait oldu\u011fundan \u015f\u00fcphelenilen casus balon, G\u00fcney Carolina'n\u0131n Surfside Plaj\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda vurulduktan sonra okyanusa s\u00fcr\u00fcklendi. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Randall Hill. Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde Uluslararas\u0131 Savunma Fuar\u0131 ve Konferans\u0131 (IDEX) ile birlikte her y\u0131l d\u00fczenlenen NAVDEX'te bir ki\u015fi hava g\u00f6sterisini izliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Amr Alfiky. Britanya Kral\u0131 Charles, Londra'daki ta\u00e7 giyme t\u00f6reninin ard\u0131ndan Buckingham Saray\u0131'n\u0131n balkonunda el sall\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Paul Childs. Bolivya'n\u0131n La Paz kentinde, Bolivya E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan belirlenen yeni m\u00fcfredata kar\u015f\u0131 \u00f6\u011fretmenler taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen protesto s\u0131ras\u0131nda polis memurlar\u0131 kalkanlar\u0131n\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 boyayla kaplayarak n\u00f6bet tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Claudia Morales. Sava\u015f kar\u015f\u0131t\u0131 protestocular, Ba\u015fkan Biden'\u0131n \u0130srail ve Ukrayna'y\u0131 desteklemek ve s\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011fini g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in 106 milyar dolarl\u0131k ulusal g\u00fcvenlik ek fon talebiyle ilgili Senato Tahsisat Komitesi oturumu s\u0131ras\u0131nda ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Antony Blinken'\u0131n arkas\u0131nda "kanl\u0131" ellerini kald\u0131rd\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Kevin Lamarque. Eski ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde B\u00fcy\u00fck J\u00fcri'nin kendisi ve 18 m\u00fcttefiki hakk\u0131nda eyaletin 2020 se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 bozma giri\u015fimiyle ilgili iddianame haz\u0131rlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Fulton County \u015eerif Ofisi taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan bir polis kay\u0131t foto\u011fraf\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.. ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington kentinde bulunan Brandywine Katolik Kilisesi'ndeki Aziz Joseph ayini i\u00e7in geldi.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Julia Nikhinson. Haiti'de \u00e7ete \u015fiddetinin ortas\u0131nda okuldan \u00e7\u0131kan bir kad\u0131n ve bir \u00e7ocuk polis arac\u0131n\u0131n yan\u0131nda e\u011filiyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ralph Tedy Erol. Brezilya'n\u0131n Brasilia kentinde, anti-demokratik ayaklanmalar\u0131n ard\u0131ndan Y\u00fcksek Mahkeme binas\u0131ndaki k\u0131r\u0131k camlar\u0131n arkas\u0131nda bir Brezilya bayra\u011f\u0131 dalgalan\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ricardo Moraes. 4 ya\u015f\u0131ndaki Anastasia, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'in d\u0131\u015f\u0131ndaki Bucha'da \u00fcnl\u00fc sokak sanat\u00e7\u0131s\u0131 Tvboy'un bir eserinin yan\u0131nda duruyor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Valentyn Ogirenko. Ukraynal\u0131 asker, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda, Ukrayna'n\u0131n Donetsk b\u00f6lgesindeki Bakhmut \u015fehri yak\u0131nlar\u0131ndaki bir mevzide Rus birliklerine do\u011fru 2S22 Bohdana kunda\u011f\u0131 motorlu ob\u00fcs ate\u015fliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Sofiia Gatilova. Anne Valentyna ve k\u0131z karde\u015f Liudmyla, Bakhmut kasabas\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda Rus birlikleriyle girdi\u011fi \u00e7at\u0131\u015fmada \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Ukraynal\u0131 dekatloncu ve asker Volodymyr Androshchuk'un naa\u015f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu tabutun yan\u0131nda tepki g\u00f6steriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Valentyn Ogirenko. Ukrayna'n\u0131n Kharkiv b\u00f6lgesindeki Hroza k\u00f6y\u00fcnde polis uzmanlar\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bir b\u00f6lge sakini Rus askeri sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi yerdeki cesetlere bak\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Vyacheslav Madiyevskyy. Wagner paral\u0131 asker \u015fefi Yevgeny Prigozhin, grubun Rusya'n\u0131n Rostov-on-Don \u015fehrinden \u00e7ekilmesi s\u0131ras\u0131nda G\u00fcney Askeri B\u00f6lgesi karargah\u0131ndan ayr\u0131l\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Alexander Ermochenko. 'Anavatan' an\u0131t\u0131, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131r\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda, Ukrayna'da y\u0131rt\u0131k bir brandan\u0131n arkas\u0131ndan g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Kiev, bu y\u0131l\u0131n ba\u015flar\u0131nda Sovyet d\u00f6neminden kalma an\u0131t\u0131n kalkan\u0131ndaki kom\u00fcnist sembol\u00fc Ukrayna ulusal amblemiyle de\u011fi\u015ftirdi. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Thomas Peter. \u0130srail i\u015fgali alt\u0131ndaki Bat\u0131 \u015eeria'n\u0131n Cenin kentinde \u0130srail ordusunun d\u00fczenledi\u011fi bir bask\u0131n s\u0131ras\u0131nda Filistinliler \u0130srail askerleriyle \u00e7at\u0131\u015ft\u0131.\nFotoraf\u00e7\u0131: Raneen Sawafta. Peru'nun ba\u015fkenti Lima'da Peru Devlet Ba\u015fkan\u0131 Dina Boluarte'nin istifas\u0131 talebiyle d\u00fczenlenen ulusal protesto s\u0131ras\u0131nda h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6stericiler polis memurlar\u0131yla \u00e7at\u0131\u015ft\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Angela Ponce. \u00c7evik kuvvet polisleri, Kenya'n\u0131n Nairobi kentindeki Mathare yerle\u015fim biriminde h\u00fck\u00fcmetin vergi zamlar\u0131n\u0131 protesto etmek amac\u0131yla d\u00fczenlenen h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6steride Azimio La Umoja (Birlik Deklarasyonu) Tek Kenya \u0130ttifak\u0131'ndan Kenya'n\u0131n muhalefet lideri Raila Odinga'n\u0131n destek\u00e7ilerini da\u011f\u0131tmak i\u00e7in g\u00f6z ya\u015fart\u0131c\u0131 gaz bombas\u0131 at\u0131yor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: John Muchucha. Fransa'n\u0131n bat\u0131s\u0131nda tar\u0131msal sulama i\u00e7in yeni su depolama altyap\u0131s\u0131 in\u015faat sahas\u0131ndaki "havzalara" kar\u015f\u0131 "Bassines Non Merci" kolektifi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen g\u00f6steri s\u0131ras\u0131nda jandarma mensuplar\u0131 Sainte-Soline, Fransa'da ko\u015fuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Yves Herman. \u0130talya'n\u0131n Crotone kentinde bir g\u00f6\u00e7men gemi kazas\u0131nda \u00f6lenler i\u00e7in d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reni s\u0131ras\u0131nda bir yas tutucu tabutlar\u0131n yan\u0131nda yas tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Remo Casilli. 6 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Do\u011fru, \u0130skenderun'da meydana gelen depremin ard\u0131ndan ailesinin ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00c7ankaya mezarl\u0131\u011f\u0131nda a\u00e7\u0131k bir tabutun i\u00e7inde oynuyor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Susana Vera. 30 ya\u015f\u0131ndaki Maria Concepcion Rodriguez, Guatemala'n\u0131n Baja Verapaz b\u00f6lgesindeki El Aguacate k\u00f6y\u00fcndeki evinde \u00f6\u011fle yeme\u011fi yerken s\u0131rt\u0131nda bebe\u011fi, di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131 12 ya\u015f\u0131ndaki Joaquin, 10 ya\u015f\u0131ndaki Claudia, 3 ya\u015f\u0131ndaki Wilmer, 5 ya\u015f\u0131ndaki Juan Carlos ve 7 ya\u015f\u0131ndaki Anibal ile birlikte poz veriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Pilar Olivares. \u00d6nl\u00fck giyen k\u0131zlar, Filipinler'in Manila kentindeki Tondo'da Kutsal Ha\u00e7'\u0131 kutlayan y\u0131ll\u0131k bir Filipin Katolik gelene\u011fi olan Santacruzan ge\u00e7it t\u00f6renine kat\u0131l\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Eloisa Lopez. Fas'\u0131n Asni kenti yak\u0131nlar\u0131nda meydana gelen 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan Oiakrim ailesinin hasar g\u00f6ren evinin \u00e7atlak duvar\u0131nda Fas Kral\u0131 6. Muhammed'in bir resmi as\u0131l\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Nacho Doce. Sudan'\u0131n Darfur b\u00f6lgesindeki Murnei'deki \u00e7at\u0131\u015fmalardan ka\u00e7an Sudanl\u0131 bir aile, \u00c7ad'\u0131n Adre kentinde Sudan ve \u00c7ad aras\u0131ndaki s\u0131n\u0131r\u0131 ge\u00e7tikten sonra UNHCR taraf\u0131ndan kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nmay\u0131 beklerken e\u015fyalar\u0131n\u0131n yan\u0131nda oturuyor. \nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Zohra Bensemra. Sudan'\u0131n Darfur b\u00f6lgesindeki Geneina'daki \u00e7at\u0131\u015fmalardan ka\u00e7an 20 ya\u015f\u0131ndaki Sudanl\u0131 Amani Abdullah, derme \u00e7atma bar\u0131naklardan \u00c7ad'\u0131n Adre kentinin eteklerindeki Ourang'daki bir m\u00fclteci kamp\u0131na yerle\u015ftirildikten sonra ailenin geri kalan\u0131yla yeniden bir araya gelirken, kendisine g\u00f6re H\u0131zl\u0131 Destek G\u00fc\u00e7leri (RSF) taraf\u0131ndan evlerinde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen kocas\u0131n\u0131n yas\u0131n\u0131 tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Zohra Bensemra. Yunanistan'da Daniel F\u0131rt\u0131nas\u0131'n\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sel sular\u0131 alt\u0131nda kaybolan Metamorfosi k\u00f6y\u00fcndeki y\u0131k\u0131k kiliseden bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Louisa Gouliamaki. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki sahil kasabas\u0131 San Clemente'de sa\u011fanak ya\u011fmurun yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 tahribat\u0131n ard\u0131ndan bir arka bah\u00e7e havuzu u\u00e7urumun kenar\u0131nda as\u0131l\u0131 kald\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mike Blake. ABD, Kaliforniya, Corcoran'da g\u00fcnlerce s\u00fcren \u015fiddetli ya\u011fmurun ard\u0131ndan sel sular\u0131 b\u00f6lge sakinlerini sular alt\u0131nda b\u0131rakt\u0131ktan sonra Tulare g\u00f6l yata\u011f\u0131 suyla doldu.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: David Swanson. Bir s\u00f6rf\u00e7\u00fc, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas kentinde g\u00fcn bat\u0131m\u0131nda s\u00f6rf yaparken tahtas\u0131ndan atl\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mike Blake. J\u00fcri Vincent Holian, \u0130rlanda'n\u0131n County Galway k\u00f6y\u00fc Roundstone'da d\u00fczenlenen Roundstone Connemara Pony Show'daki k\u0131srak s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131 izliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Clodagh Kilcoyne. \u0130talya'n\u0131n Crotone kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki Steccato di Cutro'da \u00f6l\u00fcmc\u00fcl g\u00f6\u00e7men gemi enkaz\u0131ndan bir tekne par\u00e7as\u0131 ve bir giysi par\u00e7as\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Remo Casilli. Mamiraua S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Kalk\u0131nma Enstit\u00fcs\u00fc'nden bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Brezilya'n\u0131n Amazonas eyaletindeki Tefe kentinde y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131k ve kurakl\u0131ktan etkilenen Solimoes nehrinin Tefe g\u00f6l\u00fc at\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6l\u00fc yunuslar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Bruno Kelly. Manuel Flores, Bolivya'n\u0131n Cojata Adas\u0131'nda, Latin Amerika'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck tatl\u0131 su havzas\u0131 olan Titicaca G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn rekor d\u00fc\u015f\u00fck seviyelere do\u011fru ilerlerken seviyesinin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6steren kuru bir alanda y\u00fcr\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Claudia Morales. Afganistan'\u0131n Herat kentinin Zinda Jan il\u00e7esinde meydana gelen son depremin ard\u0131ndan Afgan erkekler \u00e7ad\u0131r ta\u015f\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ali Khara. Yunanistan'\u0131n Larissa kentinde Daniel F\u0131rt\u0131nas\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan sular alt\u0131nda kalan bir b\u00f6lgede ya\u015fayan halk bir ekskavat\u00f6rle tahliye ediliyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Elias Marcou. \u0130rlandal\u0131 merhum \u015fark\u0131c\u0131 Sinead O'Connor'\u0131n tabutunu ta\u015f\u0131yan cenaze arabas\u0131, cenaze t\u00f6reni s\u0131ras\u0131nda eski evinin yak\u0131n\u0131ndan ge\u00e7erken, hayranlar\u0131 Bray, \u0130rlanda'da son vedalar\u0131n\u0131 etmek i\u00e7in sokakta s\u0131raya girdiler.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Clodagh Kilcoyne. Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'n\u0131n ba\u015fkenti Moskova'da casusluk su\u00e7lamas\u0131yla tutuklu yarg\u0131lanmas\u0131na yap\u0131lan itiraz\u0131n de\u011ferlendirilece\u011fi duru\u015fma \u00f6ncesinde san\u0131klar\u0131n tutuldu\u011fu b\u00f6l\u00fcmde duruyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Evgenia Novozhenina. G\u00fcney Afrika'n\u0131n Johannesburg kentinin bat\u0131s\u0131nda yer alan Fleurof'taki gayriresmi bir yerle\u015fim yerinde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden iki \u00e7ocu\u011fun cesetlerinin Adli T\u0131p Patoloji Hizmetleri (g\u00f6r\u00fclm\u00fcyor) taraf\u0131ndan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na tan\u0131k olan b\u00f6lge sakinleri tepki g\u00f6steriyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Shiraaz Mohamed. Brezilya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'n\u0131n ba\u015fkenti Brasilia'daki Planalto Saray\u0131'nda d\u00fczenlenen D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc etkinli\u011fi s\u0131ras\u0131nda g\u00f6zl\u00fcklerini tutuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ueslei Marcelino. Pakistan'\u0131n Sanghar b\u00f6lgesindeki Sarhari kasabas\u0131nda bir trenin raydan \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir kurtarma g\u00f6revlisi kazazedeleri ar\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Yasir Rajput. Fransa Bisiklet Turu'nun Libourne'dan Limoges'a uzanan 8. etab\u0131nda pelotonun genel g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Stephane Mahe. \u00c7in'in Hong Kong kentinde bir bina yanarken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Tyrone Siu. \u00d6\u011fretmen Tarna Andrews, Avustralya'n\u0131n Areyonga kentinde, Yerlilerin sorunlar\u0131yla ilgili \u00fclke \u00e7ap\u0131nda yap\u0131lacak referandum \u00f6ncesinde yerel okul bah\u00e7esinde oturuyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Jaimi Joy. Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te, Nanterre'de trafik \u00e7evirmesi s\u0131ras\u0131nda bir Frans\u0131z polisi taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen 17 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 Nahel'in \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan d\u00fczenlenen protestolar\u0131n be\u015finci g\u00fcn\u00fcnde Frans\u0131z \u00e7evik kuvvet polisleri devrilmi\u015f bir arac\u0131n yan\u0131nda y\u00fcr\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Juan Medina. Santa Cruz valisi ve sa\u011fc\u0131 muhalefet lideri Luis Fernando Camacho'nun 2019'da darbe yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla tutuklanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bolivya'n\u0131n Santa Cruz de la Sierra kentinde ba\u015flayan protestolar devam ederken \u00e7evik kuvvet polisleri g\u00f6stericilerle \u00e7at\u0131\u015f\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Agustin Marcarian. \u0130ngiltere'den Alex Greenwood, Avustralya'n\u0131n Sidney kentinde d\u00fczenlenen FIFA Kad\u0131nlar D\u00fcnya Kupas\u0131 Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 s\u0131ras\u0131nda Danimarka'dan Janni Thomsen ile m\u00fccadele ediyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Carl Recine. Hindistan'\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki Gujarat eyaletinde bulunan Salangpur'daki bir tap\u0131nakta renk festivali Holi'yi kutlayan Hindu adanm\u0131\u015flar, renklere bulanm\u0131\u015f bir adanm\u0131\u015f\u0131 havaya f\u0131rlat\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Amit Dave. Roosevelt Adas\u0131 Tramvay\u0131 Do\u011fu Nehri'ni ge\u00e7erken, Kanada'daki orman yang\u0131nlar\u0131ndan kaynaklanan pus ve duman New York, Queens Borough'daki Manhattan sil\u00fcetini \u00f6rterken insanlar koruyucu maskeler tak\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Shannon Stapleton. Usho olarak bilinen karabatak bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ustas\u0131 48 ya\u015f\u0131ndaki Youichiro Adachi (solda), Japonya'n\u0131n Seki b\u00f6lgesindeki Oze'de bulunan Nagara Nehri'nde karabatak bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya da ukai i\u00e7in haz\u0131rlan\u0131rken karabataklar\u0131n boyunlar\u0131na ve v\u00fccutlar\u0131na ba\u011flanan tasmalar\u0131 tutuyor.\nFoto\u011faf\u00e7\u0131: Kim Kyung-Hoon. \u0130nsanlar \u00c7in'in \u015eanghay kentinde bir voguing "balosunda" toplan\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Aly Song. Hindu adanm\u0131\u015flar, Banglade\u015f'in Narayanganj kentinde Rakher Upabash'\u0131 g\u00f6zlemlerken bir Hindu azizi olan Lokenath Brahmachari'ye dua ederek kandillerle birlikte bir tap\u0131na\u011f\u0131n zemininde oturuyorlar.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Mohammad Ponir Hossain. Polis, Taipei Belediye Ba\u015fkan\u0131 Chiang Wan-an'\u0131n Tayvan'\u0131n Taipei kentindeki 228 Bar\u0131\u015f An\u0131t\u0131 Park\u0131nda 228 olay\u0131 olarak bilinen ve \u015fiddetle bast\u0131r\u0131lan h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 ayaklanman\u0131n 76. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc m\u00fcnasebetiyle d\u00fczenlenen t\u00f6rende yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fma s\u0131ras\u0131nda i\u00e7eri giren protestocular\u0131 uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Ann Wang. West Point, New York, ABD'deki Michie Stadyumu'nda d\u00fczenlenen Amerika Birle\u015fik Devletleri Askeri Akademisi (USMA) 2023 mezuniyet t\u00f6reninin sonunda mezun olan bir Harbiyeli havaya f\u0131rlat\u0131lan bir \u015fapkan\u0131n isabet etmesi sonucu kanlar i\u00e7inde kald\u0131.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Eduardo Munoz. Yunanistan a\u00e7\u0131klar\u0131nda tekneleri alabora olduktan sonra di\u011fer m\u00fclteci ve g\u00f6\u00e7menlerle birlikte kurtar\u0131lan 18 ya\u015f\u0131ndaki Suriyeli Muhammed, Hollanda'dan kendisini kar\u015f\u0131lamaya gelen karde\u015fi Fadi ile Yunanistan'\u0131n Kalamata liman\u0131nda bir araya gelirken a\u011fl\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Stelios Misinas. Temsilci Justin Pearson, Temsilci Justin Jones ve Temsilci Gloria Johnson, Tennessee Temsilciler Meclisi'nde eyalet binas\u0131nda d\u00fczenlenen bir silah kontrol\u00fc g\u00f6sterisindeki rolleri nedeniyle iki Demokrat \u00fcyenin ihra\u00e7 edilmesine y\u00f6nelik oylaman\u0131n ard\u0131ndan Tennessee Eyalet Meclis Binas\u0131'ndan ayr\u0131l\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Cheney Orr. Bangkok, Tayland'daki Wat Saket Tap\u0131na\u011f\u0131 ya da Alt\u0131n Da\u011f'\u0131n arkas\u0131nda g\u00fcne\u015f bat\u0131yor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Athit Perawongmetha. Ukrayna'n\u0131n ba\u015fkenti Kiev'de bir kad\u0131n, Rusya'n\u0131n Ukrayna'ya sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda karla kapl\u0131 bir parkta y\u00fcr\u00fcyor.\nFoto\u011fraf\u00e7\u0131: Valentyn Ogirenko.
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