100 fotoğraf ile 2023'ün akılda kalan olayları

Uluslararası haber ajansı Reuters, 2023 yılının en akılda kalıcı olaylarını fotoğraflarla özetledi. İşte 100 fotoğraf ile 2023'ün akılda kalan olayları...

Yaşam
Giriş: 29 Kasım 2023 15:06
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  • Amerika'nın Wynne kentinde, 62 yaşındaki Ester Johnson-El, Güney ve Orta Batı'yı kasıp kavuran dev bir hortumun ardından yeğeni, torunu ve torununun annesiyle birlikte fırtınayı atlattığı yatak odasının enkazını incelerken...

    Fotoğrafçı: Cheney Orr

    1 / 100

  • Ölümcül depremin ardından yıkılan binaların genel görünümü. Antakya, Türkiye.

    Fotoğrafçı: Nir Elias

    2 / 100

  • Abdulalim Muaini, Hatay'da meydana gelen depremin ardından eşi Esra'nın bedeninin yanında, enkaz altında yatıyor.

    Fotoğrafçı: Ümit Bektaş

    3 / 100

  • Kurtarma ekipleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Diyarbakır'da meydana gelen depremin ardından yıkılan binadan, bir kızı çıkarıyor.

    Fotoğrafçı: Sertaç Kayar

    4 / 100

  • Meksika ile Amerika arasındaki birincil ve ikincil sınır çitleri arasında toplanan göçmenler, işlemlerini beklerken yardım görevlisinden yiyecek bekliyorlar.

    Fotoğrafçı: Mike Blake

    5 / 100

  • Göçmenler Amerika - Meksika sınırını geçip ABD Sınır Devriyesi ajanlarına teslim olduktan sonra kum fırtınası sırasında sınır duvarının yanında duruyor.

    Fotoğrafçı: Jose Luis Gonzalez

    6 / 100

  • Venezuela'lı bir göçmen, Amerika'nın Teksas eyaletindeki Eagle Pass'ta Rio Grande'yi geçtikten sonra tellerin arkasında bekliyor.

    Fotoğrafçı: Brian Snyder

    7 / 100

  • Çin'den gelen göçmenler, Teksas'ta Rio Grande nehri üzerinden Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldıktan sonra çalılıkların arasından çıkıyorlar.

    Reuters/Staff

    8 / 100

  • Pakistan'ın kayıtsız göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarıyı yapmasının ardından, Afgan bir ailenin çocukları aileleriyle birlikte evlerine dönerken yırtık bir çadırdan dışarı bakıyor.

    Fotoğrafçı: Fayaz Aziz

    9 / 100

  • Göçmenler, bir çöplük ve demiryolunun yanındaki El Basurero olarak bilinen bölgede, ABD sınırına doğru yolculuklarına devam etmeye hazırlanırken demiryolu vagonlarının üzerinde yürüyorlar.

    Fotoğrafçı: Gustavo Graf

    10 / 100

  • Fleetwood Batıkları olarak bilinen çürümekte olan balıkçı tekneleri, İngiltere'nin Wyre Nehri kıyısında gelgit sırasında görülmektedir.

    Fotoğrafçı: Lee Smith

    11 / 100

  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü İstikrar Misyonu (MONUSCO) ve Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücü'nün (EACRF) varlığına karşı düzenlenen bir gösteri sırasında 56 sivili öldürmekle suçlanan altı askerin yargılandığı davada, asker mahkeme önünde ifade vermeden önce dinleniyor.

    Fotoğrafçı: Arlette Bashizi

    12 / 100

  • Varapau adlı dev bir Hint Urubu, küçük ölçekli et üretimi ve süs amaçlı dev horozlar yetiştiren Avicultura Gigante'de, 1 yaşındaki horoz ve 9 aylık Gabriel Pereira yan yana...

    Fotoğrafçı: Ueslei Marcelino

    13 / 100

  • teamLab dijital sanat grubunun bir üyesi, Japonya'daki Azabudai Hills kompleksinde yer alan Borderless müzesinin yeniden açılışına hazırlanırken bir enstalasyonda poz veriyor.

    Fotoğrafçı: Kim Kyung-Hoon

    14 / 100

  • Mandra, Yunanistan'da çıkan orman yangını sırasında bir ağaç yanıyor.

    Fotoğrafçı: Louiza Vradi

    15 / 100

  • İsviçre'nin Brig kenti yakınlarındaki Bitsch'te bir dağın eteklerinde çıkan orman yangınının genel görünümü.

    Fotoğrafçı: Denis Balibouse

    16 / 100

  • İsrail'in Demir Kubbe füzesavar sistemi, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketleri engelliyor.

    Fotoğrafçı: Amir Cohen

    17 / 100

  • Bir adam, İsrail'in güneyindeki Sderot bölgesinde, Gazze Şeridi'nden Hamas'a bağlı silahlı kişilerin gerçekleştirdiği toplu saldırı sonrasında fotoğraf çekiyor.

    Fotoğrafçı: Ammar Awad

    18 / 100

  • Filistinliler, İsrail'in güneyindeki bölgelere sızan Hamaslı silahlı kişiler tarafından öldürülen ve İsrailli olduğunu söyledikleri bir kişiyi taşıyor.

    Fotoğrafçı: Mohammed Fayq Abu Mostafa

    19 / 100

  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli bir kız çocuğunu taşıyan bir adam.

    Fotoğrafçı: Ibraheem Abu Mustafa

    20 / 100

  • Güney Lübnan'da İsrail tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Lübnan vatandaşı ve Reuters video muhabiri Issam Abdallah'ın annesi Fatma Kanso, cenaze töreninde oğlunun naaşının başında yas tutuyor.

    Fotoğrafçı: Zohra Bensemra

    21 / 100

  • İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasında devam eden çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin cenaze törenine katılan bir adam yas tutuyor.

    Fotoğrafçı: Mohammed Salem

    22 / 100

  • 36 yaşındaki Filistinli kadın Inas Abu Maamar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki yeğeni Saly'nin cesedini Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde kucaklıyor.

    Fotoğrafçı: Mohammed Salem

    23 / 100

  • İsrail'in güneyindeki Nova festivaline katıldığı sırada Gazze Şeridi'nden Hamas'a bağlı silahlı kişilerin ölümcül sızması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sagiv Ben Zvi'nin Holon'da düzenlenen cenaze töreninde roket sirenleri çalarken arkadaşları ve ailesi siper aldı.

    Fotoğrafçı: Evelyn Hockstein

    24 / 100

  • İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik sırasında Lübnan'ın güneyinde öldürülen Hizbullah üyesi Mounir Youssef Achour'un oğlu Nazih, Lübnan'ın Chaqra kentinde düzenlenen cenaze töreninde babasının tabutunun üzerine uzanarak yas tutuyor.

    Fotoğrafçı: Zohra Bensemra

    25 / 100

  • Yahudiler, İsrail'den ayrılan ABD vatandaşları ve yakın aile üyeleri için Hayfa'da düzenlenen gemiye binmeden önce eşyalarını taşıyor.

    Fotoğrafçı: Shir Torem

    26 / 100

  • Bir büyükbaba, 6 yaşındaki torunu Arina'ya sarılırken... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki cephe hattı şehri Bakhmut'tan tahliye edilmeden önce vedalaşıyor.

    Fotoğrafçı: Oleksandr Ratushniak

    27 / 100

  • 36 yaşındaki Woldegebrial Abadi, Etiyopya'nın Samre kentindeki, Samre Hastanesi'nde yetersiz beslenen, yeni doğan oğlu Berhanu Woldegebrial'ın ellerini tutuyor.

    Fotoğrafçı: Tiksa Negeri

    28 / 100

  • Iraklı bir Hristiyan, Hamdaniye'deki Büyük Lekesiz Kilise'de bir düğün kutlamasında çıkan ölümcül yangının ardından düzenlenen ayine katılırken ağlıyor.

    Fotoğrafçı: Ahmed Saad

    29 / 100

  • İbrahim Ait Said, Fas'ın Talat N'Yaaqoub kentinde meydana gelen ölümcül depremde 10 yakınını kaybettikten sonra hasar gören evinin bulunduğu yerde dururken tepki gösteriyor.

    Fotoğrafçı: Hannah McKay

    30 / 100

  • Eski Papa Benedict'in naaşı Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda yatıyor.

    Fotoğrafçı: Kai Pfaffenbach

    31 / 100

  • Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın destekçileri, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ilk sandık çıkış anket sonuçlarının ardından AK Parti'nin İstanbul'daki il başkanlığı önünde...

    Fotoğraçı: Hannah McKay

    32 / 100

  • Kenya'nın çok kurumlu güvenlik ekipleri tarafından el konulan yasadışı hasat edilmiş sandal ağacı, Kenya'nın Nairobi kentindeki Kiambu yolu üzerindeki Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü (DCI) ofislerinde ilaç ve kozmetik üretimi için çıkarılan uçucu yağ ticaretini engellemek için ateşe verilirken...

    Fotoğrafçı: Monicah Mwangi

    33 / 100

  • ABD'nin Washington eyaletinden sınırı geçerek Kanada'nın British Columbia eyaletinin Osoyoos kentinde tahliye emirlerine neden olan Eagle Bluffs Orman Yangını'nın uzun pozlanmış görüntüsü.

    Fotoğrafçı: Jesse Winter

    34 / 100

  • İspanya'nın Bergueda bölgesindeki Cersc köyünde, Katalonya'daki aşırı kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları 1990'dan bu yana en düşük seviyeye inerken bir adam Baells rezervuarının çatlamış zemininde yürüyor.

    Fotoğrafçı: Nacho Doce

    35 / 100

  • Yunanistan'ın Atina kenti yakınlarındaki Sounion Burnu'nda bulunan Poseidon Tapınağı'nın arkasında "Buck Moon" olarak bilinen dolunay yükselirken bir kişi fotoğraf çekiyor.

    Fotoğrafçı: Alkis Konstantinidis

    36 / 100

  • Janmashtami festivali sırasında Radha ve Lord Krishna gibi giyinen Hindu kızlar, Hindu toplumu Dakka, Bangladeş'te Lord Krishna'nın doğum yıldönümünü kutlarken poz veriyor.

    Fotoğrafçı: Mohammad Ponir Hossain

    37 / 100

  • Oscar kazanan Jamie Lee Curtis ve Michelle Yeoh sahne arkasında Brendan Fraser, 95. Akademi Ödülleri'nde Oscar fotoğraf odasında Oscar'ıyla poz verirken.

    Fotoğrafçı: Mike Blake

    38 / 100

  • Lady Gaga, Amerika'da düzenlenen 95. Akademi Ödülleri'nin Oscar töreninde bir fotoğrafçının kırmızı halıya düşmesine tepki gösteriyor.

    Fotoğrafçı: Mario Anzuoni

    39 / 100

  • İflas eden kripto para borsasının çöküşü nedeniyle dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski FTX İcra Kurulu Başkanı Sam Bankman-Fried'e ABD'nin New York kentindeki Manhattan federal mahkemesinin dışında eşlik ediliyor.

    Fotoğrafçı: David Dee Delgado

    40 / 100

  • Bir model, ABD'nin New York kentinde düzenlenen New York Moda Haftası kapsamında Carolina Herrera Sonbahar/Kış 2023 koleksiyon defilesi öncesinde makyaj yaptırdıktan sonra kuliste...

    Fotoğrafçı: Andrew Kelly

    41 / 100

  • ABD Hava Kuvvetleri jetleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Colorado Springs, Colorado, ABD'deki Falcon Stadyumu'nda katıldığı mezuniyet töreni sırasında USAF Akademisi öğrencilerini kutlarken tepelerinde uçuyor.

    Fotoğrafçı: Kevin Mohatt

    42 / 100

  • Çin'e ait olduğundan şüphelenilen casus balon, Güney Carolina'nın Surfside Plajı açıklarında vurulduktan sonra okyanusa sürüklendi.

    Fotoğrafçı: Randall Hill

    43 / 100

  • Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) ile birlikte her yıl düzenlenen NAVDEX'te bir kişi hava gösterisini izliyor.

    Fotoğrafçı: Amr Alfiky

    44 / 100

  • Britanya Kralı Charles, Londra'daki taç giyme töreninin ardından Buckingham Sarayı'nın balkonunda el sallıyor.

    Fotoğrafçı: Paul Childs

    45 / 100

  • Bolivya'nın La Paz kentinde, Bolivya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yeni müfredata karşı öğretmenler tarafından düzenlenen protesto sırasında polis memurları kalkanlarını kırmızı boyayla kaplayarak nöbet tutuyor.

    Fotoğrafçı: Claudia Morales

    46 / 100

  • Savaş karşıtı protestocular, Başkan Biden'ın İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek ve sınır güvenliğini güçlendirmek için 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik ek fon talebiyle ilgili Senato Tahsisat Komitesi oturumu sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arkasında "kanlı" ellerini kaldırdı.

    Fotoğrafçı: Kevin Lamarque

    47 / 100

  • Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Büyük Jüri'nin kendisi ve 18 müttefiki hakkında eyaletin 2020 seçim sonuçlarını bozma girişimiyle ilgili iddianame hazırlamasının ardından Fulton County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan bir polis kayıt fotoğrafında görülüyor.

    48 / 100

  • ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington kentinde bulunan Brandywine Katolik Kilisesi'ndeki Aziz Joseph ayini için geldi.

    Fotoğrafçı: Julia Nikhinson

    49 / 100

  • Haiti'de çete şiddetinin ortasında okuldan çıkan bir kadın ve bir çocuk polis aracının yanında eğiliyor.

    Fotoğrafçı: Ralph Tedy Erol

    50 / 100

  • Brezilya'nın Brasilia kentinde, anti-demokratik ayaklanmaların ardından Yüksek Mahkeme binasındaki kırık camların arkasında bir Brezilya bayrağı dalgalanıyor.

    Fotoğrafçı: Ricardo Moraes

    51 / 100

  • 4 yaşındaki Anastasia, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı bir dönemde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Bucha'da ünlü sokak sanatçısı Tvboy'un bir eserinin yanında duruyor.

    Fotoğrafçı: Valentyn Ogirenko

    52 / 100

  • Ukraynalı asker, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bakhmut şehri yakınlarındaki bir mevzide Rus birliklerine doğru 2S22 Bohdana kundağı motorlu obüs ateşliyor.

    Fotoğrafçı: Sofiia Gatilova

    53 / 100

  • Anne Valentyna ve kız kardeş Liudmyla, Bakhmut kasabası yakınlarında Rus birlikleriyle girdiği çatışmada öldürülen Ukraynalı dekatloncu ve asker Volodymyr Androshchuk'un naaşının bulunduğu tabutun yanında tepki gösteriyor.

    Fotoğrafçı: Valentyn Ogirenko

    54 / 100

  • Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki Hroza köyünde polis uzmanları çalışırken bir bölge sakini Rus askeri saldırısının gerçekleştiği yerdeki cesetlere bakıyor.

    Fotoğrafçı: Vyacheslav Madiyevskyy

    55 / 100

  • Wagner paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin, grubun Rusya'nın Rostov-on-Don şehrinden çekilmesi sırasında Güney Askeri Bölgesi karargahından ayrılıyor.

    Fotoğrafçı: Alexander Ermochenko

    56 / 100

  • 'Anavatan' anıtı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, Ukrayna'da yırtık bir brandanın arkasından görülüyor. Kiev, bu yılın başlarında Sovyet döneminden kalma anıtın kalkanındaki komünist sembolü Ukrayna ulusal amblemiyle değiştirdi.

    Fotoğrafçı: Thomas Peter

    57 / 100

  • İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail ordusunun düzenlediği bir baskın sırasında Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı.

    Fotorafçı: Raneen Sawafta

    58 / 100

  • Peru'nun başkenti Lima'da Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifası talebiyle düzenlenen ulusal protesto sırasında hükümet karşıtı göstericiler polis memurlarıyla çatıştı.

    Fotoğrafçı: Angela Ponce

    59 / 100

  • Çevik kuvvet polisleri, Kenya'nın Nairobi kentindeki Mathare yerleşim biriminde hükümetin vergi zamlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteride Azimio La Umoja (Birlik Deklarasyonu) Tek Kenya İttifakı'ndan Kenya'nın muhalefet lideri Raila Odinga'nın destekçilerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atıyor.

    Fotoğrafçı: John Muchucha

    60 / 100

  • Fransa'nın batısında tarımsal sulama için yeni su depolama altyapısı inşaat sahasındaki "havzalara" karşı "Bassines Non Merci" kolektifi tarafından düzenlenen gösteri sırasında jandarma mensupları Sainte-Soline, Fransa'da koşuyor.

    Fotoğrafçı: Yves Herman

    61 / 100

  • İtalya'nın Crotone kentinde bir göçmen gemi kazasında ölenler için düzenlenen cenaze töreni sırasında bir yas tutucu tabutların yanında yas tutuyor.

    Fotoğrafçı: Remo Casilli

    62 / 100

  • 6 yaşındaki Mehmet Doğru, İskenderun'da meydana gelen depremin ardından ailesinin taşındığı Çankaya mezarlığında açık bir tabutun içinde oynuyor.

    Fotoğrafçı: Susana Vera

    63 / 100

  • 30 yaşındaki Maria Concepcion Rodriguez, Guatemala'nın Baja Verapaz bölgesindeki El Aguacate köyündeki evinde öğle yemeği yerken sırtında bebeği, diğer çocukları 12 yaşındaki Joaquin, 10 yaşındaki Claudia, 3 yaşındaki Wilmer, 5 yaşındaki Juan Carlos ve 7 yaşındaki Anibal ile birlikte poz veriyor.

    Fotoğrafçı: Pilar Olivares

    64 / 100

  • Önlük giyen kızlar, Filipinler'in Manila kentindeki Tondo'da Kutsal Haç'ı kutlayan yıllık bir Filipin Katolik geleneği olan Santacruzan geçit törenine katılıyor.

    Fotoğrafçı: Eloisa Lopez

    65 / 100

  • Fas'ın Asni kenti yakınlarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Oiakrim ailesinin hasar gören evinin çatlak duvarında Fas Kralı 6. Muhammed'in bir resmi asılı.

    Fotoğrafçı: Nacho Doce

    66 / 100

  • Sudan'ın Darfur bölgesindeki Murnei'deki çatışmalardan kaçan Sudanlı bir aile, Çad'ın Adre kentinde Sudan ve Çad arasındaki sınırı geçtikten sonra UNHCR tarafından kayıt altına alınmayı beklerken eşyalarının yanında oturuyor.

    Fotoğrafçı: Zohra Bensemra

    67 / 100

  • Sudan'ın Darfur bölgesindeki Geneina'daki çatışmalardan kaçan 20 yaşındaki Sudanlı Amani Abdullah, derme çatma barınaklardan Çad'ın Adre kentinin eteklerindeki Ourang'daki bir mülteci kampına yerleştirildikten sonra ailenin geri kalanıyla yeniden bir araya gelirken, kendisine göre Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından evlerinde öldürülen kocasının yasını tutuyor.

    Fotoğrafçı: Zohra Bensemra

    68 / 100

  • Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sel suları altında kaybolan Metamorfosi köyündeki yıkık kiliseden bir görünüm.

    Fotoğrafçı: Louisa Gouliamaki

    69 / 100

  • ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki sahil kasabası San Clemente'de sağanak yağmurun yol açtığı tahribatın ardından bir arka bahçe havuzu uçurumun kenarında asılı kaldı.

    Fotoğrafçı: Mike Blake

    70 / 100

  • ABD, Kaliforniya, Corcoran'da günlerce süren şiddetli yağmurun ardından sel suları bölge sakinlerini sular altında bıraktıktan sonra Tulare göl yatağı suyla doldu.

    Fotoğrafçı: David Swanson

    71 / 100

  • Bir sörfçü, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas kentinde gün batımında sörf yaparken tahtasından atlıyor.

    Fotoğrafçı: Mike Blake

    72 / 100

  • Jüri Vincent Holian, İrlanda'nın County Galway köyü Roundstone'da düzenlenen Roundstone Connemara Pony Show'daki kısrak sınıfını izliyor.

    Fotoğrafçı: Clodagh Kilcoyne

    73 / 100

  • İtalya'nın Crotone kenti yakınlarındaki Steccato di Cutro'da ölümcül göçmen gemi enkazından bir tekne parçası ve bir giysi parçası görülüyor.

    Fotoğrafçı: Remo Casilli

    74 / 100

  • Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nden bir araştırmacı Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki Tefe kentinde yüksek sıcaklık ve kuraklıktan etkilenen Solimoes nehrinin Tefe gölü atığından ölü yunusları çıkarıyor.

    Fotoğrafçı: Bruno Kelly

    75 / 100

  • Manuel Flores, Bolivya'nın Cojata Adası'nda, Latin Amerika'nın en büyük tatlı su havzası olan Titicaca Gölü'nün rekor düşük seviyelere doğru ilerlerken seviyesinin düştüğünü gösteren kuru bir alanda yürüyor.

    Fotoğrafçı: Claudia Morales

    76 / 100

  • Afganistan'ın Herat kentinin Zinda Jan ilçesinde meydana gelen son depremin ardından Afgan erkekler çadır taşıyor.

    Fotoğrafçı: Ali Khara

    77 / 100

  • Yunanistan'ın Larissa kentinde Daniel Fırtınası'nın ardından sular altında kalan bir bölgede yaşayan halk bir ekskavatörle tahliye ediliyor.

    Fotoğrafçı: Elias Marcou

    78 / 100

  • İrlandalı merhum şarkıcı Sinead O'Connor'ın tabutunu taşıyan cenaze arabası, cenaze töreni sırasında eski evinin yakınından geçerken, hayranları Bray, İrlanda'da son vedalarını etmek için sokakta sıraya girdiler.

    Fotoğrafçı: Clodagh Kilcoyne

    79 / 100

  • Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına yapılan itirazın değerlendirileceği duruşma öncesinde sanıkların tutulduğu bölümde duruyor.

    Fotoğrafçı: Evgenia Novozhenina

    80 / 100

  • Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin batısında yer alan Fleurof'taki gayriresmi bir yerleşim yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cesetlerinin Adli Tıp Patoloji Hizmetleri (görülmüyor) tarafından kaldırılmasına tanık olan bölge sakinleri tepki gösteriyor.

    Fotoğrafçı: Shiraaz Mohamed

    81 / 100

  • Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliği sırasında gözlüklerini tutuyor.

    Fotoğrafçı: Ueslei Marcelino

    82 / 100

  • Pakistan'ın Sanghar bölgesindeki Sarhari kasabasında bir trenin raydan çıkmasının ardından bir kurtarma görevlisi kazazedeleri arıyor.

    Fotoğrafçı: Yasir Rajput

    83 / 100

  • Fransa Bisiklet Turu'nun Libourne'dan Limoges'a uzanan 8. etabında pelotonun genel görünümü.

    Fotoğrafçı: Stephane Mahe

    84 / 100

  • Çin'in Hong Kong kentinde bir bina yanarken görülüyor.

    Fotoğrafçı: Tyrone Siu

    85 / 100

  • Öğretmen Tarna Andrews, Avustralya'nın Areyonga kentinde, Yerlilerin sorunlarıyla ilgili ülke çapında yapılacak referandum öncesinde yerel okul bahçesinde oturuyor.

    Fotoğrafçı: Jaimi Joy

    86 / 100

  • Fransa'nın başkenti Paris'te, Nanterre'de trafik çevirmesi sırasında bir Fransız polisi tarafından öldürülen 17 yaşındaki genç Nahel'in ölümünün ardından düzenlenen protestoların beşinci gününde Fransız çevik kuvvet polisleri devrilmiş bir aracın yanında yürüyor.

    Fotoğrafçı: Juan Medina

    87 / 100

  • Santa Cruz valisi ve sağcı muhalefet lideri Luis Fernando Camacho'nun 2019'da darbe yaptığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde başlayan protestolar devam ederken çevik kuvvet polisleri göstericilerle çatışıyor.

    Fotoğrafçı: Agustin Marcarian

    88 / 100

  • İngiltere'den Alex Greenwood, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 sırasında Danimarka'dan Janni Thomsen ile mücadele ediyor.

    Fotoğrafçı: Carl Recine

    89 / 100

  • Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bulunan Salangpur'daki bir tapınakta renk festivali Holi'yi kutlayan Hindu adanmışlar, renklere bulanmış bir adanmışı havaya fırlatıyor.

    Fotoğrafçı: Amit Dave

    90 / 100

  • Roosevelt Adası Tramvayı Doğu Nehri'ni geçerken, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan pus ve duman New York, Queens Borough'daki Manhattan silüetini örterken insanlar koruyucu maskeler takıyor.

    Fotoğrafçı: Shannon Stapleton

    91 / 100

  • Usho olarak bilinen karabatak balıkçılığı ustası 48 yaşındaki Youichiro Adachi (solda), Japonya'nın Seki bölgesindeki Oze'de bulunan Nagara Nehri'nde karabatak balıkçılığı ya da ukai için hazırlanırken karabatakların boyunlarına ve vücutlarına bağlanan tasmaları tutuyor.

    Fotoğafçı: Kim Kyung-Hoon

    92 / 100

  • İnsanlar Çin'in Şanghay kentinde bir voguing "balosunda" toplanıyor.

    Fotoğrafçı: Aly Song

    93 / 100

  • Hindu adanmışlar, Bangladeş'in Narayanganj kentinde Rakher Upabash'ı gözlemlerken bir Hindu azizi olan Lokenath Brahmachari'ye dua ederek kandillerle birlikte bir tapınağın zemininde oturuyorlar.

    Fotoğrafçı: Mohammad Ponir Hossain

    94 / 100

  • Polis, Taipei Belediye Başkanı Chiang Wan-an'ın Tayvan'ın Taipei kentindeki 228 Barış Anıtı Parkında 228 olayı olarak bilinen ve şiddetle bastırılan hükümet karşıtı ayaklanmanın 76. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşma sırasında içeri giren protestocuları uzaklaştırdı.

    Fotoğrafçı: Ann Wang

    95 / 100

  • West Point, New York, ABD'deki Michie Stadyumu'nda düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi (USMA) 2023 mezuniyet töreninin sonunda mezun olan bir Harbiyeli havaya fırlatılan bir şapkanın isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

    Fotoğrafçı: Eduardo Munoz

    96 / 100

  • Yunanistan açıklarında tekneleri alabora olduktan sonra diğer mülteci ve göçmenlerle birlikte kurtarılan 18 yaşındaki Suriyeli Muhammed, Hollanda'dan kendisini karşılamaya gelen kardeşi Fadi ile Yunanistan'ın Kalamata limanında bir araya gelirken ağlıyor.

    Fotoğrafçı: Stelios Misinas

    97 / 100

  • Temsilci Justin Pearson, Temsilci Justin Jones ve Temsilci Gloria Johnson, Tennessee Temsilciler Meclisi'nde eyalet binasında düzenlenen bir silah kontrolü gösterisindeki rolleri nedeniyle iki Demokrat üyenin ihraç edilmesine yönelik oylamanın ardından Tennessee Eyalet Meclis Binası'ndan ayrılıyor.

    Fotoğrafçı: Cheney Orr

    98 / 100

  • Bangkok, Tayland'daki Wat Saket Tapınağı ya da Altın Dağ'ın arkasında güneş batıyor.

    Fotoğrafçı: Athit Perawongmetha

    99 / 100

  • Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kadın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk kar yağışı sırasında karla kaplı bir parkta yürüyor.

    Fotoğrafçı: Valentyn Ogirenko

    100 / 100

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