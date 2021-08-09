1 yaşındaki bebeklere özel hediye önerileri

Bu yaşlarda çıngıraklara olan ilgi kaybolurken, küçük parçalar içermesi veya yeteri kadar ilgi çekememesi sebebiyle her oyuncak da geçer not alamıyor. Problem çözme becerisi geliştiren ve kendiliğinden bir şey yapmaktansa çocuğu harekete geçmeye teşvik eden oyuncaklar uzmanlar tarafından öneriliyor.

İlk doğum gününden ikincisine kadar çocuklar, konuşmak ve yürümek adına ilk adımlarını atıyor ve gittikçe daha fazla bağımsızlık elde ediyorlar. Bu dönemde onlara istediği gibi kullanma izni veren oyuncaklar ilgilerini çekiyor. Bir oyuncak ne kadar az şey yaparsa, çocuğa o kadar özgür alan bırakıyor. Hem bu sebeple hem de potansiyel tehlikelerden kaçınmak adına bu yaşlarda pille hareket eden oyuncaklar pek tavsiye edilmiyor.

Bu kadar çok dikkat edilmesi gereken şey varken ne alacağınıza kara vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. İşte tam da bu yüzden gelişimlerine uygun hediye fikirlerini sizin için derledik.