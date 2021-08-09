1 yaşındaki bebeklere özel hediye önerileri

Yeğeniniz, kuzeniniz, arkadaşınızın biriciği... İlk yaşını kutlayan bebekler için gelişimlerine uygun 12 hediye fikirlerine göz atın!

Anne - Baba
09 Ağustos 2021 Pazartesi

  • Bu yaşlarda çıngıraklara olan ilgi kaybolurken, küçük parçalar içermesi veya yeteri kadar ilgi çekememesi sebebiyle her oyuncak da geçer not alamıyor. Problem çözme becerisi geliştiren ve kendiliğinden bir şey yapmaktansa çocuğu harekete geçmeye teşvik eden oyuncaklar uzmanlar tarafından öneriliyor.

    İlk doğum gününden ikincisine kadar çocuklar, konuşmak ve yürümek adına ilk adımlarını atıyor ve gittikçe daha fazla bağımsızlık elde ediyorlar. Bu dönemde onlara istediği gibi kullanma izni veren oyuncaklar ilgilerini çekiyor. Bir oyuncak ne kadar az şey yaparsa, çocuğa o kadar özgür alan bırakıyor. Hem bu sebeple hem de potansiyel tehlikelerden kaçınmak adına bu yaşlarda pille hareket eden oyuncaklar pek tavsiye edilmiyor.

    Bu kadar çok dikkat edilmesi gereken şey varken ne alacağınıza kara vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. İşte tam da bu yüzden gelişimlerine uygun hediye fikirlerini sizin için derledik.

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  • Bloklar, legolar, kutular...

    Üst üste koymak, sonra devirmek, toparlamak bu yaştaki çocukları uzun bir süre oyalayabiliyor.

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  • Yürüyüş destekçileri

    Emekleyen, ayakta durmaya veya yürümeye başlayan çocuklar farklı şekillerde iterek, tutunarak bu oyuncakları kullanabilir ve dengelerini eğlenceli bir şekilde geliştirebilirler.

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  • Oyun abaküsleri

    Bir ucundan öbür ucuna çekmek bırakmak, ses çıkartmak gibi şeyler yaptırabildikleri bu oyuncaklar parmaklarını kullanmaya itip ince motor becerilerini güçlendiriyor.

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  • Top havuzu

    Yeterli alanı tanıyabilecek olanlar için böyle bir havuz fikri, çocukların içinde uzun süre zaman geçirebileceği güvenli bir ortam kurmak için harika.

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  • Oyuncak enstrümanlar

    Evde küçük bir virtüöze hayır diyebilir misiniz? Basarak ince motor becerilerini, duydukları seslerle kulağını ve farklı hareketlerden farklı bir ses gelmesiyle neden sonuç ilişkilerini güçlendirebilen bu oyuncaklar bebeğin erken yaşta sanatla haşır neşir olmasını sağlıyor.

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  • Emekleme tüneli

    Kısa da olsa bir eğlenceli bir tünel, bebeği emeklemeye teşvik edebilir.

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  • Yap boz

    Tahtadan, mıknatıstan birçok çeşidi olan yapbozlar, boyutları uygun ve ilgi çekici olursa çocukların tak çıkar becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Renkleri, şekilleri hayvanları ve birçok şeyi tanımasını sağlayabilir.

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  • Oyuncak saat

    Akrebi ve yelkovanı kovalarken ince motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, sayıları tanımaları, zaman konseptini anlayabilmeleri için sevimli bir saat oldukça faydalı olabilir. Aynı zamanda yemek ve uyku vakitlerine uyum sağlaması için işe yarayabilir.

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  • Aktivite masası/tahtası

    Birçok oyuncağın kombinasyonu olarak yapılabilen bu masalar veya tahtalar birçok beceriyi geliştirirken çocuğa ait bir alan tanımlıyor.

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  • Dokulu toplar

    Farklı dokularıyla hem duyusal uyarımı ve gelişimi destekleyip hem de atıp tutma ile el göz koordinasyonunu ve zamanla oyun kurmayı öğretir.

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  • Oyun çadırı

    Çocuğun kendi kendine zaman geçirmesini desteklemek ve bunu güvenli bir alanda eğlenerek yapmasını istiyorsanız oyun çadırları size tam da bunu sağlıyor.

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  • Kumaş kitaplar

    Genellikle keçeden ve özelleştirilerek üretilen bu kitapları isterseniz oldukça güvenli materyallerle cırt cırtlarla açılan kapılardan, kangurunun kesesine konulan yavrulara kadar, oldukça eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

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