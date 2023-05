İkizler burcu kadını nelerden hoşlanır?

İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür. İkizler burcu kadını da Merkür'ün sosyal doğasını arkadaş edinmek ve bağlantılar kurmak için kullanır. İkizler'in Yay ve Koç ile harika bir şekilde geçindiği, Balık ve Oğlak ile ortak bir zemin bulmakta zorlandığı bilinse de ruh eşi eşleşmesinde güneş burcundan daha önemli şeyler vardır.

İkizler burcu kadınının zaafları nelerdir? İkizler burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

İkizler burcu kadını doğuştan meraklıdır. Bu nedenle partnerinde de merak duygusunun olmasına önem gösterir. İkizler kadını tipik olarak her şey hakkında her şeyi öğrenme arzusuyla hareket ederler ve bu, bazen işleri sonuna kadar görmek için mücadele ettikleri anlamına gelir. Meraklı, müdadececi bir yapıya sahip, kararlı erkekler onların zaaflarıdır diyebiliriz. Kararsız bir burç olduğu bilinen ikizler onu heyecanlandıran şeylerde oldukça yaratıcı olabilirler. Yeni şeyler denemekten korkmadıkları için hayatına girecek erkeklerin de yeni şeyler arayışında olması önemlidir.

İkizler burcu kadını nasıl fizikli erkeklerden hoşlanır?

İkizler burcu kadını fiziksel özelliklerden ziyade iletişim yönü kuvvetli erkeklerden hoşlanırlar. Biraz cilveli şakalaşmayı severler ve muhataplarının gerçekten dinlemediğini hissederlerse çekip gidebilirler. Dikkatli ve keskin bakışlara önem gösterirler. Uzun boy ise onlar için oldukça cezbedici olabilir.

İkizler kadınını etkilemek için neler yapmak gerekir? İkizler burcu kadını nasıl etkilenir?

İkizler, katı ve hızlı kuralları olmayan uğraşları sever, bu nedenle resim, dans ve akışa uygun diğer sanatlara yönelmeleri muhtemeldir. Eğer bir ikizler kadını ile birlikte olmak istiyorsanız siz de bu alanlara ilgi duymalısınız. Hayatın sunduğu irili ufaklı şeylerde dahi keyif ararlar bu nedenle onları etkilemenin bir yolu da onlara keyif verecek anlar sunmaktır.

Bir İkizler kadınıyla çıkıyorsanız - veya birlikte olmak istiyorsanız - onu dinleyin. İkizler burcu kadınları, konuşulduklarının dinlenmesi ve önemsenmesi konusunda oldukça hassastır. İkizler değer verdikleri insanlar söz konusu olduğunda oldukça açık sözlü olurlar ve sizin de öyle olmanızı isterler.

İkizler burcu kadınını kendime nasıl aşık edebilirim? İkizler kadını nasıl aşık edilir?

Bu burçta doğan kadınlar merak ve heyecanla hareket ettiklerinden, plansız olan her şeye bayılırlar. Bu nedenle spontane etkinlikler ikizler burcu kadını için harikadır! İkizler kadınları burçların hemen hemen en sosyal olanıdır. Tanıştıkları her insandan öğrenilecek yeni bir şeyler olduğuna inanırlar ve her zaman benzersiz veya ilginç bağlantılar bulmaya çalışırlar. Bu nedenle çok yönlü bir yapıya sahip olmanız oldukça önemlidir. Büyük hayaller kurmanız ve dünyanın sunduğu engin potansiyeli görmeniz için size ilham verecek bir arkadaş veya partner arıyorsanız, bir İkizler kadını tam da ihtiyacınız olan kişidir. Bir İkizler kadını ile geçirilen zamandan, hayatın zorluklarına bir gülümsemeyle nasıl uyum sağlanacağı da dahil olmak üzere öğrenilecek birçok ders vardır. İkizler burcunun seks hayatı ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız: İkizler burcunun seks hayatı nasıldır?

