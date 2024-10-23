Sosyal medya yokken internette ne yapılır?

Online kurslar ve e\u011fitimler\nUdemy, Online Garaj, BTK Akademi Online E\u011fitim Platformu, Halk E\u011fitimi Merkezleri Bili\u015fim A\u011f\u0131 gibi platformlarda ilginizi \u00e7eken konularda e\u011fitim alabilir, yeni beceriler \u00f6\u011frenebilirsiniz.. Haber ve i\u00e7erik \u00fcreten sitelerini takip etme ve blog yazma\n\u0130lgi alan\u0131n\u0131za y\u00f6nelik bloglar okuyabilir, i\u00e7erik \u00fcreten siteleri takip edebilir ya da kendi blogunuzu a\u00e7arak yaz\u0131lar payla\u015fabilirsiniz.. Podcast ve sesli kitaplar \nPodcastler ve sesli kitaplarla hem e\u011flenebilir hem de yeni bilgiler edinebilirsiniz.. Yemek tarifi siteleri\nYeni tarifler \u00f6\u011frenmek ve yemek pi\u015firme konusunda kendinizi geli\u015ftirmek i\u00e7in yemek bloglar\u0131na g\u00f6z atabilirsiniz.. Belgesel ve e\u011fitim videolar\u0131\nDizi film platformlar\u0131nda belgeseller izleyerek bilgi da\u011farc\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 geni\u015fletebilirsiniz.. Oyunlar\nStrateji, bulmaca veya hikaye tabanl\u0131 oyunlar oynayarak e\u011flenebilirsiniz.. E-kitaplar\nKindle, Google Play Books gibi platformlardan e-kitaplar indirip okuyabilirsiniz.. Online m\u00fcze turlar\u0131\nBir\u00e7ok m\u00fcze, online olarak sanal turlar sunuyor. D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndaki m\u00fczeleri gezebilirsiniz.. Tart\u0131\u015fma platformlar\u0131\nEk\u015fi s\u00f6zl\u00fck, Onedio gibi platformlarda ilgi duydu\u011funuz konular \u00fczerine tart\u0131\u015fmalara kat\u0131labilir, farkl\u0131 bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131lar\u0131 edinebilirsiniz.. Hobi siteleri\n\u00d6rg\u00fc, el i\u015fi, foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131k gibi hobileriniz varsa bu konular \u00fczerine bir\u00e7ok site bulabilirsiniz..
YORUMLAR