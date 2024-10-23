Sosyal medya yokken internette ne yapılır?

Yaşanan terör saldırısı sonrası Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a erişim kısıtlandı. Peki, sosyal medya olmadan internette nasıl vakit geçirilir? İşte internette zaman geçirmenin yolları...

Yaşam
Giriş: 23 Ekim 2024 21:57 Güncelleme: 23 Ekim 2024 21:58
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