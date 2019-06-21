Yoga ve sağlık

Yoganın ruhsal, fiziksel faydaları olduğunu bilmeyen yoktur. Günümüzde popülaritesi artan yoga hem zihinsel hem de fiziksel ve bir uygulamadır. Hindistan’da ortaya çıkan yoga, pozlar ve meditasyon aracılığı ile insan ruhunda ve zihninde sükunete ulaşmaya yardımcı olur. Yoga sindirim sistemini çalıştırdığı için aynı zamanda birçok hastalığın önüne geçer. Yoga fiziksel olarak uygulansa da sağladığı yararlar zihin ve ruha da etki eder. 8 aşamadan geçen yogaya ‘yolculuk’ benzetmesi yapılmaktadır.

Yoganın aşamaları:

Yama: Yoga yolculuğunun ilk adımı olan ve geri çekilme olarak bilinen yama, zarar vermemek, çalmamak, doğruluk gibi ahlaki disipline işaret eder.

Niyama: Niyama ikinci basamaktır. Saf olmak, şükretmek, okuma gibi disiplinleri içine alır.

Asana: Yoga duruşu ya da pozu anlamına gelen Asana, üçüncü basamağı meydana getirir.

Pranayama: Dördüncü basamak ise nefesle ilgili olandır. Nefes, yogada yaşam enerjisi şeklinde kabul edilir.

Pratyahara: Tecrit olarak da bilinen beşinci yoga basamağı Pratyahara, duyguları veya duyu organlarını geri çekmek anlamına gelir.

Dharana: Yogada bu basamak konsantrasyon ve odaklanma ile ilişkilendirilir.

Dhyana: Yoga yolculuğunda yedinci basamak olan Dhyana meditasyon olarak da adlandırılan bir aşamadır.

Samadhi: Yoganın bu basamağı olarak adlandırılan aydınlanma adımına Samadhi adı veriliyor. Bu basamakta meditasyon nesnesi ile bilincin bir olması hedeflenir.

Bedeninizi ve zihninizi kullanarak kendinizi birleştirmenin en basit sürecini yoga ile yaşayabilirsiniz. Yoga hareketlerine başlamadan önce olumsuz düşüncelerden arınarak sadece rahatlamaya odaklanmak çok önemlidir. Yogaya eğer yeni başlayacaksanız her tekniği doğru şekilde yapmak için eğitmenden yardım almanızda fayda vardır.

Yoga yaparken nasıl giyinmeliyiz?

Yoga yaparken rahat kıyafetler tercih etmeliyiz. Dar kalıplı kıyafetlerden kaçınmalıyız. Çünkü dar kıyafetler kan dolaşımımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Aslında bunu gündelik yaşantımızda da devam ettirmeliyiz. Yoga duruşları doğru şekilde yapıldığında herhangi bir incinme ve yaralanma durumları önlenmiş olacaktır. Yogayı erken saatlerde yapmakta fayda vardır. Eğer erken saatler uygun değilse günün diğer saatlerinde de yoga yapmakta sakınca yoktur.

Yoga boş mideyle ya da son yenen yemekten 2-3 saat sonra yapılırsa daha yararlı olur. Gün içinde en az 2-3 litre su içilmesi tavsiye edilir. Su içmek bizi kabızlıktan korumakla beraber düzgün bir sindirim sistemine sahip olmamızı sağlayacaktır. Su içmek bireyleri özellikle çeşitli makat hastalıklarından da korur. Bazı makat hastalıkları az su tüketimine ve hareketsiz yaşama bağlı olarak gelişir. Buna bağlı olarak gelişen hastalıklar arasında anal fissür başta olmak üzere hemoroid vardır.

Anal fissür hastalığı makatta meydana gelen çatlaklara denir. Yani yeterli olarak su içmediğimizde ve spor yapmadığımızda dışkımız katı bir hale gelecek ve dışkılama esnasında makatta çatlaklara yol açacaktır. Aynı şekilde hemoroid hastalığı da kan dolaşımı bozukluğuna ve yeterli sıvı tüketilmemesine bağlı olarak ortaya çıkar.

Yoganın kalp damar sistemi üzerindeki etkisi

Yediğimiz ve içtiğimiz her şey oksijen dolaşım sistemi ile dokulara taşınırlar. Dolaşım sistemi, kalp, kan damarları ve içinde dolaşan kanı ihtiva eder. Karbondioksit ve metobolik artıklar dokulardan uzaklaştırılır. Bu doğrultuda kalp ritmik şekilde kanı pompalarken kan damarlar içinde sürekli iletişim halinde olur.

Yoga birçok hastalığa iyi gelen bir uygulamadır. Damarlardaki kan dolaşımını iyileştiren yoga aynı zamanda kasları da gevşetmemize yardımcı olur. Bağışıklık sistemini iyileştiren bu uygulama toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Vücudun esnekliğini artırır. Sanskritçe'de Ashwini at anlamına gelir ve bağırsakların geçişinden sonra sfinkterlerini daraltan hareketlerle yakından ilişkilidir. Yoga aynı zamanda anal bölgedeki kasların düzenlenmesine yardım eder.

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