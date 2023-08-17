Yirmili yaşlar için 20 tavsiye

Yirmili yaşlarını geride bırakanların 20'lerindeki genç yetişkinlere bazı tavsiyeleri var!

Yaşam
Giriş: 17 Ağustos 2023 15:10 Güncelleme: 17 Ağustos 2023 15:40
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  • Sevgilinizden yeni ayrıldığınız zaman, dış görünüşünüzde büyük bir değişiklik yaptığınızda, üzgün olduğunuzda veya hayatınız kaotik olduğunda başka biriyle flört etmeyin. Önce yaşamınızı bir düzene koyun.

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  • Ucuz dopamin peşinde koşmayı bırakın. Keyif almak elbette önemlidir ancak her zaman öncelik değildir. Size keyif veren aktiviteler konusunda seçici olun. Zamanı hesapsızca tüketmeyin.

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  • Sabahları duş alma alışkanlığı edinin. Bunu yapamıyorsanız bile akşam yatağa kirli girmeyin.

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  • Günde 1 saatinizi bir şeyler okumak, yazmak ve anladıklarınızı içselleştirmekle geçirin. 1 saat boyunca sosyal medyadan uzak durun ve kendi entelektüel birikiminizi inşa etmeye vakit ayırın.

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  • Zor bir durumun içine düştüğünüzde hiçbir zaman geçmeyeceğini zannetmeyin. Yeniden başlamanın her zaman bir yolu vardır. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Hala nefes alıyorsanız hayat da vardır.

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  • Günlük beslenmenizde protein, taze meyve, sebze ve iki litre su olup olmadığından emin olun. Dengeli beslenmek 30'lardan itibaren faydalanacağınız bir yatırımdır.

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  • Spor için basit bir rutin belirleyin. Büyük hedefler için bir sonraki Pazartesi'yi beklemek yerine basit birkaç hareketi gün içinde mutlaka uygulayın. Örneğin günde 200 pushup ve 100 squat yapın. Sağlık durumunuza ve enerjinize kalmış!

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  • Sporla, müzikle veya herhangi bir sanat dalıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Öyleyse şanslısınız! Hayatınızda hiçbir hobi yoksa seçenekleri gözden geçirin ve size ileride para kazandıracak türde bir hobi edinin.

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  • İyi bir hayat sürmeye odaklanmış insanlarla vakit geçirin. Çevreniz dedikodu, şikâyet veya kıskançlıkla örülü olmasın.

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  • Dengeli bir yaşam sürmeye bakın. Geçim veya barınma sıkıntısı çekiyor, yaşamın temel sorunlarıyla mücadele ediyor olabilirsiniz. Böyle zamanlarda bile durumun geçici olduğunu unutmayın ve kendinize kısa da olsa eğlenme molaları yaratın. Enerjinizi toplamanın yollarını en iyi siz bilirsiniz!

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  • Sağlığınızın kıymetini bilin. Sadece ortama ayak uydurmak için zararlı şeylere bulaşmayın. Edineceğiniz alışkanlıklar geleceğinizi belirler.

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  • Sizin için bugün üzüntü kaynağı olan insanların ve konuların 5 yıl önce de hayatınızda olup olmayacağını gözden geçirin. 5 sene sonra nasıl bir insan olmak istiyorsunuz, nerede ve kimlerle olmanız sizin için daha faydalı olur? Bu soruları kendinize sorarak şimdiki zamanınızı değerlendirin.

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  • Sabırlı olun. Kimse başarı merdivenlerinin tepesine bir anda çıkmaz. Elbette ki en iyisini hak ediyorsunuz ancak en iyisine kavuşmak için sizin neyi en iyi şekilde yaptığınız da önemli bir faktördür. Hayal ettiğiniz şeyler için emek vermeniz gerektiğini unutmayın.

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  • Hayatınızın sorumluluğunu yüzde yüz alın ve koşulları veya insanları suçlamayın.

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  • Mezun olduysanız ve bir meslek edindiyseniz bile farklı işler yapma şansınız her zaman vardır. Mevcut işinizi en iyi şekilde yapın ve kazandığınız deneyimlerin değerini bilin. Edineceğiniz tecrübeler ileride istediğiniz işi yapmak için bir basamak olacak.

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  • Internet'i vaktinizi öldürecek bir yer değil bir gelir kaynağı olarak kullanın. İnternetten para kazanmanın sonsuz yolu var.

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  • Ailenize vakit ayırın. Sevgiliniz veya arkadaşlarınız hayatınızın önemli bir kısmını kaplasa da ailenize her zaman ihtiyacınız olacak.

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  • İnsanlarla iletişiminizde açık ve net olun. Söylenemeyen sözlerin pişmanlığını geleceğe taşımayın. Özür dileme, teşekkür etme, gerektiği zaman sınır koyma konusunda kendinizi geliştirin. Bunlar sizin gücünüz olacak.

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  • Bir rutin belirleyin. Akşam 23:00'te yatıp saat 7:00'de uyanmanın büyüsünü keşfedin. Arada sırada değişiklikler elbette ki olacaktır. Ancak rutinleri olan bir insanın daha düzenli, tutarlı ve geleceğini şekillendirme gücüne sahip olduğunu aklınızda tutun.

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  • Tek bir kişi veya içinde bulunduğunuz grup için geleceğinizi feda etmeyin. Bir şey için harekete geçerken "Bu benim işime yarıyor mu?" sorusunu daima sorun.

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