Yirmili yaşlar için 20 tavsiye

Sevgilinizden yeni ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman, d\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcn\u00fczde b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, \u00fczg\u00fcn oldu\u011funuzda veya hayat\u0131n\u0131z kaotik oldu\u011funda ba\u015fka biriyle fl\u00f6rt etmeyin. \u00d6nce ya\u015fam\u0131n\u0131z\u0131 bir d\u00fczene koyun. . Ucuz dopamin pe\u015finde ko\u015fmay\u0131 b\u0131rak\u0131n. Keyif almak elbette \u00f6nemlidir ancak her zaman \u00f6ncelik de\u011fildir. Size keyif veren aktiviteler konusunda se\u00e7ici olun. Zaman\u0131 hesaps\u0131zca t\u00fcketmeyin. . Sabahlar\u0131 du\u015f alma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 edinin. Bunu yapam\u0131yorsan\u0131z bile ak\u015fam yata\u011fa kirli girmeyin. . G\u00fcnde 1 saatinizi bir \u015feyler okumak, yazmak ve anlad\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 i\u00e7selle\u015ftirmekle ge\u00e7irin. 1 saat boyunca sosyal medyadan uzak durun ve kendi entelekt\u00fcel birikiminizi in\u015fa etmeye vakit ay\u0131r\u0131n. . Zor bir durumun i\u00e7ine d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde hi\u00e7bir zaman ge\u00e7meyece\u011fini zannetmeyin. Yeniden ba\u015flaman\u0131n her zaman bir yolu vard\u0131r. Asla umutsuzlu\u011fa kap\u0131lmay\u0131n. Hala nefes al\u0131yorsan\u0131z hayat da vard\u0131r. . G\u00fcnl\u00fck beslenmenizde protein, taze meyve, sebze ve iki litre su olup olmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olun. Dengeli beslenmek 30'lardan itibaren faydalanaca\u011f\u0131n\u0131z bir yat\u0131r\u0131md\u0131r. . Spor i\u00e7in basit bir rutin belirleyin. B\u00fcy\u00fck hedefler i\u00e7in bir sonraki Pazartesi'yi beklemek yerine basit birka\u00e7 hareketi g\u00fcn i\u00e7inde mutlaka uygulay\u0131n. \u00d6rne\u011fin g\u00fcnde 200 pushup ve 100 squat yap\u0131n. Sa\u011fl\u0131k durumunuza ve enerjinize kalm\u0131\u015f! . Sporla, m\u00fczikle veya herhangi bir sanat dal\u0131yla u\u011fra\u015f\u0131yor olabilirsiniz. \u00d6yleyse \u015fansl\u0131s\u0131n\u0131z! Hayat\u0131n\u0131zda hi\u00e7bir hobi yoksa se\u00e7enekleri g\u00f6zden ge\u00e7irin ve size ileride para kazand\u0131racak t\u00fcrde bir hobi edinin. . \u0130yi bir hayat s\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f insanlarla vakit ge\u00e7irin. \u00c7evreniz dedikodu, \u015fik\u00e2yet veya k\u0131skan\u00e7l\u0131kla \u00f6r\u00fcl\u00fc olmas\u0131n. . Dengeli bir ya\u015fam s\u00fcrmeye bak\u0131n. Ge\u00e7im veya bar\u0131nma s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekiyor, ya\u015fam\u0131n temel sorunlar\u0131yla m\u00fccadele ediyor olabilirsiniz. B\u00f6yle zamanlarda bile durumun ge\u00e7ici oldu\u011funu unutmay\u0131n ve kendinize k\u0131sa da olsa e\u011flenme molalar\u0131 yarat\u0131n. Enerjinizi toplaman\u0131n yollar\u0131n\u0131 en iyi siz bilirsiniz! . Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131n k\u0131ymetini bilin. Sadece ortama ayak uydurmak i\u00e7in zararl\u0131 \u015feylere bula\u015fmay\u0131n. Edinece\u011finiz al\u0131\u015fkanl\u0131klar gelece\u011finizi belirler. . Sizin i\u00e7in bug\u00fcn \u00fcz\u00fcnt\u00fc kayna\u011f\u0131 olan insanlar\u0131n ve konular\u0131n 5 y\u0131l \u00f6nce de hayat\u0131n\u0131zda olup olmayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irin. 5 sene sonra nas\u0131l bir insan olmak istiyorsunuz, nerede ve kimlerle olman\u0131z sizin i\u00e7in daha faydal\u0131 olur? Bu sorular\u0131 kendinize sorarak \u015fimdiki zaman\u0131n\u0131z\u0131 de\u011ferlendirin. . Sab\u0131rl\u0131 olun. Kimse ba\u015far\u0131 merdivenlerinin tepesine bir anda \u00e7\u0131kmaz. Elbette ki en iyisini hak ediyorsunuz ancak en iyisine kavu\u015fmak i\u00e7in sizin neyi en iyi \u015fekilde yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z da \u00f6nemli bir fakt\u00f6rd\u00fcr. Hayal etti\u011finiz \u015feyler i\u00e7in emek vermeniz gerekti\u011fini unutmay\u0131n. . Hayat\u0131n\u0131z\u0131n sorumlulu\u011funu y\u00fczde y\u00fcz al\u0131n ve ko\u015fullar\u0131 veya insanlar\u0131 su\u00e7lamay\u0131n. . Mezun olduysan\u0131z ve bir meslek edindiyseniz bile farkl\u0131 i\u015fler yapma \u015fans\u0131n\u0131z her zaman vard\u0131r. Mevcut i\u015finizi en iyi \u015fekilde yap\u0131n ve kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z deneyimlerin de\u011ferini bilin. Edinece\u011finiz tecr\u00fcbeler ileride istedi\u011finiz i\u015fi yapmak i\u00e7in bir basamak olacak. . Internet'i vaktinizi \u00f6ld\u00fcrecek bir yer de\u011fil bir gelir kayna\u011f\u0131 olarak kullan\u0131n. \u0130nternetten para kazanman\u0131n sonsuz yolu var. . Ailenize vakit ay\u0131r\u0131n. Sevgiliniz veya arkada\u015flar\u0131n\u0131z hayat\u0131n\u0131z\u0131n \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kaplasa da ailenize her zaman ihtiyac\u0131n\u0131z olacak. . \u0130nsanlarla ileti\u015fiminizde a\u00e7\u0131k ve net olun. S\u00f6ylenemeyen s\u00f6zlerin pi\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gelece\u011fe ta\u015f\u0131may\u0131n. \u00d6z\u00fcr dileme, te\u015fekk\u00fcr etme, gerekti\u011fi zaman s\u0131n\u0131r koyma konusunda kendinizi geli\u015ftirin. Bunlar sizin g\u00fcc\u00fcn\u00fcz olacak. . Bir rutin belirleyin. Ak\u015fam 23:00'te yat\u0131p saat 7:00'de uyanman\u0131n b\u00fcy\u00fcs\u00fcn\u00fc ke\u015ffedin. Arada s\u0131rada de\u011fi\u015fiklikler elbette ki olacakt\u0131r. Ancak rutinleri olan bir insan\u0131n daha d\u00fczenli, tutarl\u0131 ve gelece\u011fini \u015fekillendirme g\u00fcc\u00fcne sahip oldu\u011funu akl\u0131n\u0131zda tutun. . Tek bir ki\u015fi veya i\u00e7inde bulundu\u011funuz grup i\u00e7in gelece\u011finizi feda etmeyin. Bir \u015fey i\u00e7in harekete ge\u00e7erken "Bu benim i\u015fime yar\u0131yor mu?" sorusunu daima sorun. .
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