Yirmili yaşlar için 20 tavsiye

Sizin için bugün üzüntü kaynağı olan insanların ve konuların 5 yıl önce de hayatınızda olup olmayacağını gözden geçirin. 5 sene sonra nasıl bir insan olmak istiyorsunuz, nerede ve kimlerle olmanız sizin için daha faydalı olur? Bu soruları kendinize sorarak şimdiki zamanınızı değerlendirin.