Günlük burç yorumları: 20 Temmuz 2025 Pazar

Güneş'in bu sabah Şiron ile yaptığı kare açı, güvensizlikleri ve kırılganlık alanlarını, muhtemelen sarsıcı şekillerde ortaya çıkarabilir. Bugün, kendi isteklerimizi dile getirmekten korkarak, başkalarını memnun etmeye ya da kendimizden şüphe duyduğumuz için başkalarının yönlendirmelerine fazlasıyla kolayca uyabiliriz. Alternatif olarak, kendi bireyselliğimizi kanıtlamak ya da kendimizi ispatlamak için büyük çaba gösterebiliriz; oysa daha sağlıklı bir yaklaşım, insanların veya olayların bizde uyandırdığı kırılganlık duygularını fark etmek olacaktır. İç sesimizden şüphe duyabilir ve bizi kırılgan yönlerimizle yüzleştiren durumlarla karşılaşabiliriz. Bir miktar kararsızlık yaşanabilir. Bu geçiş, yönümüz, inançlarımız ya da amacımız hakkında güvensizlik ve belirsizlikleri tetikleme eğilimindedir. Öte yandan, Jüpiter'in bu akşam Şiron ile yaptığı kintil (yaratıcı beşli) açı, başkalarının mücadelelerine zihnimizi açmamıza yardımcı olur ve kendi bakış açımızı başkalarına açıklamamızı destekler. Deneyimlerimiz aracılığıyla öğrenmeye ve gelişmeye daha istekliyiz. Hem Jüpiter hem de Şiron bir durumu kapsamlı şekilde anlama konusunda güçlüdür ve bu yaratıcı açı sayesinde bütünsel problem çözme özellikle tatmin edici ve başarılı olabilir. Geçmiş deneyimlerden ve hatalardan öğrendiklerimizi içselleştiriyor ve paylaşıyoruz. Bugünkü Boğa burcundaki Ay, uyum odaklı, konfor arayan ve inatçı bir enerji getiriyor. Güneş'in bugün Venüs ile yaptığı paralel açı sayesinde, uyum ve rahatlık arzusu güçlü olabilir ve duygularımızı ifade etme isteğimiz artabilir. Aynı zamanda, ilişkilerimize ve diplomasi becerilerimize daha fazla önem verebiliriz ve bu alanlara daha çok çaba gösterebiliriz. Bugün arzuladığımız şeyleri kovalamaktan çok kendimize çekmeyi, kavga etmektense uzlaşmayı tercih ediyoruz.