Günlük burç yorumları: 20 Temmuz 2025 Pazar

20 Temmuz 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Temmuz 2025 00:02
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  • Güneş'in bu sabah Şiron ile yaptığı kare açı, güvensizlikleri ve kırılganlık alanlarını, muhtemelen sarsıcı şekillerde ortaya çıkarabilir. Bugün, kendi isteklerimizi dile getirmekten korkarak, başkalarını memnun etmeye ya da kendimizden şüphe duyduğumuz için başkalarının yönlendirmelerine fazlasıyla kolayca uyabiliriz. Alternatif olarak, kendi bireyselliğimizi kanıtlamak ya da kendimizi ispatlamak için büyük çaba gösterebiliriz; oysa daha sağlıklı bir yaklaşım, insanların veya olayların bizde uyandırdığı kırılganlık duygularını fark etmek olacaktır. İç sesimizden şüphe duyabilir ve bizi kırılgan yönlerimizle yüzleştiren durumlarla karşılaşabiliriz. Bir miktar kararsızlık yaşanabilir. Bu geçiş, yönümüz, inançlarımız ya da amacımız hakkında güvensizlik ve belirsizlikleri tetikleme eğilimindedir. Öte yandan, Jüpiter'in bu akşam Şiron ile yaptığı kintil (yaratıcı beşli) açı, başkalarının mücadelelerine zihnimizi açmamıza yardımcı olur ve kendi bakış açımızı başkalarına açıklamamızı destekler. Deneyimlerimiz aracılığıyla öğrenmeye ve gelişmeye daha istekliyiz. Hem Jüpiter hem de Şiron bir durumu kapsamlı şekilde anlama konusunda güçlüdür ve bu yaratıcı açı sayesinde bütünsel problem çözme özellikle tatmin edici ve başarılı olabilir. Geçmiş deneyimlerden ve hatalardan öğrendiklerimizi içselleştiriyor ve paylaşıyoruz. Bugünkü Boğa burcundaki Ay, uyum odaklı, konfor arayan ve inatçı bir enerji getiriyor. Güneş'in bugün Venüs ile yaptığı paralel açı sayesinde, uyum ve rahatlık arzusu güçlü olabilir ve duygularımızı ifade etme isteğimiz artabilir. Aynı zamanda, ilişkilerimize ve diplomasi becerilerimize daha fazla önem verebiliriz ve bu alanlara daha çok çaba gösterebiliriz. Bugün arzuladığımız şeyleri kovalamaktan çok kendimize çekmeyi, kavga etmektense uzlaşmayı tercih ediyoruz.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Ay bugün boyunca kaynaklar alanınızda ilerliyor, bu da yerleşme veya sakinleşme arzusunu ön plana çıkarabilir. Günün ilk yarısında, kendi yolunuza mı gitmeli yoksa mevcut durumu mu korumalısınız diye içsel bir çekişme yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar biraz huysuz davranıyorsa, onların sorunlarını üzerinize almamaya çalışın. Bugün, küçük de olsa bir amacınız olması gerektiğini hızlıca fark edebilirsiniz. Yeni bir kendini ifade etme yoluna çıkmak, eğer içtenlikle arkasında durmuyorsanız, yapmacık veya isyankâr görünebilir. Gerçekten benimsemek için zamana ihtiyacınız varsa, bu zamanı kendinize tanıyın. Gün ilerledikçe kendinizi ifade etmek daha kolay ve akıcı hale gelir. Şu anda ve gelecekte bir aile ilişkisini önemli ölçüde güçlendirme ya da ev yaşamınızı ve yaşam koşullarınızı iyileştirme fırsatınız olabilir. Sizi gerçekten yansıtan bir yaşam tarzı arayışındasınız ve bunu bulmanız oldukça olası! Yaratıcı konuşmalar, daha umutlu ve anlaşılmış hissetmenize ilham verebilir.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Ay bugün boyunca burcunuzda ilerliyor, bu da hem hassasiyetinizi hem de cesaretinizi güçlendiriyor. Yine de, yerine getiremediğiniz bazı şeyler konusunda biraz suçluluk hissedebilirsiniz. Büyük kararlar almak bugün çok da kolay gelmeyebilir. Güneş ile Şiron arasındaki kare açı, kendinizi geri planda kalmış ya da fark edilmemiş hissedebileceğinizi gösteriyor. Bu dönemde güvensizlikler sorun yaratabilir, ancak onlardan öğrenmek de mümkün ve tamamen buna değer. Belki de birinin içini dökmesi gerekiyordur. Ancak gün ilerledikçe zihninizi esnetmek ve daha geniş bir bakış açısıyla düşünmek çok daha kolay hale gelir. Ayrıntılardan ziyade planlara ve fikirlere odaklanmak şu anda size daha iyi gelir. Bugünkü geçişler iş birliği ve uyumu destekliyor ve siz de bunu tamamen destekleyebilirsiniz.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü Güneş-Şiron karesi, bir arkadaş, grup ya da finansal konularla ilgili güvensizlikleri tetikleyebilir. Günün ilk yarısında sadakat eksikliği ya da genel bir güvensizlik hissi hâkim olabilir ve bu da gündeminizi öne sürmek ya da ilişkileri onarmaya çalışmak için pek de uygun bir zaman olmayabilir. Sırf huzuru korumak adına birinin planlarına uymaya çalışırken, iç sesinizi göz ardı etmemeye dikkat edin. Bir şey canınızı acıtıyorsa ya da duygusal bir yara yeniden açılıyorsa, açık fikirli olun ve bu durumu kendinizi tanımak adına bir fırsat olarak görün. Günün ilerleyen saatlerindeki geçişler bu anlamda yardımcı olacaktır. Kişisel girişimlerinizde geleneksel ve yenilikçi yöntemleri benzersiz biçimde birleştirmenin yollarını buluyorsunuz. Para kazandırabilecek fikirleriniz şu anda altın değerinde olabilir. Ayrıca kendinizi tutkulu ve arzulu hissedebilirsiniz.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün günün ilk yarısında kariyer, aile, ebeveynler ya da diğer sorumlulukların talepleri kendilerini fazlasıyla hissettirebilir. Büyük kararlar almak için en uygun zaman olmayabilir, ancak değerli bağlantılar kurmak ve savunmasızlıklardan öğrenmek için iyi bir konumdasınız. Beklentilere ve kısıtlamalara karşı oldukça hassas olabilirsiniz, ancak şu anda harekete geçmek için yeterli özgüveni hissetmeyebilirsiniz. Her şeyi içinize atmak zorunda değilsiniz; bu sadece içsel bir huzursuzluk yaratır. Ancak tamamen kendi benimsediğiniz bir plan oluşana kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Bir kişi ya da durum bir yaranıza dokunuyorsa, bu aslında bir şeylerin gelişmeye açık olduğunun işaretidir. Yine de başkalarının ne düşündüğüne odaklanmak yerine, sırf kendiniz için nasıl gelişebileceğinizi düşünün. Günün ilerleyen saatlerinde harika fırsatlar ortaya çıkabilir ve destekleyici duygusal bir ortam moralinizi yükseltebilir. Sorumluluk ve bağımsızlığı yaratıcı biçimde birleştirmenin yollarını buluyorsunuz.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUSevgili Aslan, Ay tüm gün güneş onuncu evinizde ilerliyor ve bir amacınızın ya da hedefinizin olması, basit bile olsa, moralinizi yükseltebilir. Ancak günün ilk yarısında etkili olan Güneş-Şiron karesi, geçmişten gelen küçük hayal kırıklıkları ya da çözümlenmemiş sorunların dikkatinizi çekmesine neden olabilir. Bir inanca, fikre, yöne ya da ilişkiye olan güveninizle ilgili bir sorgulama içinde olabilirsiniz. Bir noktaya kadar analiz yapmak faydalı olabilir, ancak fazlası aşırı düşünmeye yol açar. Başkalarının fikirlerini kişisel algılamamaya çalışın ve şu an tetiklenen savunmasızlık duygularınızdan öğrenmeye niyetli olun; bu oldukça öğretici ve ödüllendirici olabilir. Bu geçiş sizi hayal kırıklıklarına odaklamaya meylettirse de, gün ilerledikçe hem yeni deneyimlere duyduğunuz ihtiyacı hem de geri çekilip yenilenme isteğinizi tatmin etmenin yollarını buluyorsunuz. Bu, dinlendirici bir yolculuk ya da sizi tazeleyen yeni bir etkinlik olabilir. Arkadaşlıklar güçlenebilir ve gelişebilir. Biriyle aranızda gizli ya da duygusal bir anlayış, güçlü bir bağ oluşturabilir.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay tüm gün ruh ve inanç alanınızda ilerliyor, bu da sizi moral olarak yükseltebilir. Ancak günün ilk bölümünde, özgüven eksikliği kararlarınızı ve etkileşimlerinizi baltalayabilir, özellikle de her şeyi otomatik pilotta yapıyorsanız. Yine de, geçici bir özgüven eksikliği size yardımcı olabilir. Örneğin, bu zamanı kendinizle ve ihtiyaçlarınızla daha iyi temas kurmak için kullanmayı seçebilirsiniz. Bir ilişki ya da destek. maddi ya da başka türden, konusunda duygularınızla ilgili kafanız karışmış olabilir. Sınırlar aşılmış olabilir ve bunları ne zaman, nasıl açıklayıp açıklamamanız gerektiğini bilmek zor olabilir. Cesur bir adım atmadan önce planınızın gerçekten arkasında durabileceğiniz bir şey olup olmadığından emin olana dek beklemeyi tercih edebilirsiniz. Gün ilerledikçe, bir arkadaşla aranızda rahat bir samimiyet oluşabilir ya da bir ilişkiye farklı bir açıdan bakabilirsiniz. İş birliği bugün kendiliğinden gelişiyor.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Ay bugün tüm gün yakın ilişkiler ve içsel derinlikler alanınızda ilerliyor, bu da daha derin duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı anlama isteğinizi artırıyor. Günün ilk yarısında, Güneş ile Şiron arasındaki kare açı nedeniyle performansınız, sorumluluklarınız ya da yakın ilişkilerinizle ilgili bazı güvensizliklerle yüzleşebilirsiniz. Başkalarını memnun etmek için kendinizi fazla zorlamaktan kaçının; bunun yerine, karşılıklı anlayışla hareket etmek, sonradan oluşabilecek kırgınlıkları önlemenin en sağlıklı yoludur. Neyse ki, bu durum size ilgilenmeniz gereken zayıf noktaları veya hassasiyetleri fark etme fırsatı sunabilir. Bir partnerle kendinizi daha etkili bir şekilde ifade etme gerekliliğini fark edebilirsiniz. Gün ilerledikçe işler daha da kolaylaşır ve bir iş ya da yaşam hedefiniz konusunda birinden destek alabilirsiniz, bu da size kendinizi iyi hissettirebilir. Cazibeniz bugün güçlü; insanlar söylediklerinize özellikle ilgi gösterebilir.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Ay bugün tüm gün ortaklık alanınızda ilerliyor, bu da ilişkilerinizin ve birlikte olma ihtiyacınızın daha çok farkına varmanızı sağlıyor. Günün ilk yarısında, başkalarının sizin hassas noktalarınıza dokunması oldukça kolay olabilir; ancak bu durum, hayatınızdaki kırılgan bir alanı güçlendirmek için gerekli adımları atmanıza da vesile olabilir. Güneş ile Şiron arasındaki kare açı, bugün insanları memnun ya da idare etmeye fazlaca meyilli olabileceğinizi gösteriyor. Bu konuda aşırıya kaçmamaya çalışın; çünkü istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Maddi anlamda da bir sıkışıklık hissedebilirsiniz. Ancak tüm bunlar ya da ruh hâliniz sizi harekete geçmeye itebilir. Gün ilerledikçe, iş ile macerayı ya da öğrenme ile paylaşımı birleştirmenin yaratıcı ve akıllıca yollarını keşfedebilirsiniz. Başkalarıyla sorunları çözmek arındırıcı ve tatmin edici olabilir.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMUSevgili Yay, Güneş bugün yakınlık alanınızda Şiron ile sert bir açı yapıyor, bu da başkalarını memnun ettiğimizi düşündüğümüz her şeye kolayca uyum sağlama eğilimi yaratabilir. Ancak bu yaklaşım ileride sorunlara yol açabilir. Günün ilk yarısında bu açı etkisindeyken bazı küçük rahatsızlıklar yaşamanız gerekebilir; ama bu, sizi bir eşikten geçmeye zorlayabilir. Duygusal bağlar biraz kafa karıştırıcı olabilir ve güvensizlikler su yüzüne çıkabilir. İdeal olarak, bu tür şüpheler sizi harekete geçmeye, sorunları çözmeye ve bir durgunluktan çıkmaya motive eder. Hayatınızdaki çıkmaz yolları fark edip kendinize karşı dürüst olarak güçlenmeye niyet edin. Üzerinizdeki baskıyı ya da dikkati biraz geri çekmek sizin için oldukça uygun ve faydalı olabilir. Gün ilerledikçe, eğlence ve yakınlığı yaratıcı biçimde birleştirmenin yollarını buluyorsunuz. Uzun zamandır hissetmediğiniz bir konuda yeniden umutlanabilirsiniz.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, günün ilk yarısında Güneş-Şiron karesi etkisiyle, ev ve aileyle ilgili sorunları açık ve dürüst şekilde çözmek en iyisi olacak. Ancak yüzeysel çözümlere başvurma cazibesi olabilir; yine de işin köküne inmek ve sorunları derinlemesine ele almak daha faydalıdır. Bir partneriniz sizi veya sınırlarınızı zorlayabilir. Ne zaman kendinizi bu durumda hissettiğinizi fark edip, sınırlara aşılmadan müdahale etmek önemli. Hassas bir noktayı aşmak, bugün etkili olan yaratıcı Jüpiter-Şiron geçişinin güzel enerjisini daha iyi takdir etmenizi sağlar. Duygularınızdaki belirsizlik sizi savunmasız bırakabilir; bu yüzden değişim yapmaya ve bu duygularla büyümeye niyet etmek en iyisi. Gün ilerledikçe, ortaklık ve aile konuları hoş ve yaratıcı şekillerde birleşir, bu da size güç verir. Özellikle iyi ilişkiler kurmak sizi mutlu eder ve gururlandırır.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Ay, tüm gün aileniz ve evinizle ilgili evrede kalıyor ve size tanıdıklık ve konfor ihtiyacınızı harekete geçiriyor. Günün ilk yarısında Güneş-Şiron karesi etkisiyle, barışı korumak için birini hoşnut etmeye çalışmak yerine, nazikçe dürüst olmak daha iyi olur; aksi takdirde bu durum size zarar verebilir. Bu transit aşırı hassasiyete yol açabilir ve konuşmalar için zamanlama kötü olabilir. Resmi görüşme, sunum ya da tartışmaları erteleyebilirseniz, bu en iyisi olacaktır. Sosyal durumlarda güvensizlikler ortaya çıkabilir, ancak ikinci bakışta kusurlarda bile güzellik bulmanız mümkün. Gün ilerledikçe enerjiler sizin lehinize çalışır. Mükemmel bir proje veya uğraş bulmak için güçlü bir motivasyonunuz olacak. Yaratıcı yazı ya da ifade biçimleri iyileştirici ve canlandırıcı olabilir.

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  • 20 TEMMUZ 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Güneş, günün ilk yarısında Kova burcunda bulunan Şiron ile kare açı yaparak, güvensizlikleri ve hassas noktaları ortaya çıkarıyor. Duyarlılığınız bazı etkileşimleri zorlaştırabilir, ancak bunun nedenini keşfetmek faydalı olabilir! Arkadaşlarınızdan ve partnerinizden karışık sinyaller alabilirsiniz. Bir risk almayı düşünebilirsiniz, ancak iç sesiniz şu an ileri gitmek için doğru zaman olmadığını söylüyor olabilir. Detayları daha fazla düşünmek ve gerçek özgüven geldiğinde adım atmak en iyisi. Bugün kolayca tetiklenen hassas alanlarınız hakkında öğrenmeye odaklanın. Gün ilerledikçe etkileşimler çok daha kolay ve hatta yaratıcı hale gelir. İçinizde bolca umut olabilir ve aile meseleleri sizi motive edebilir. Zor durumları yumuşatma beceriniz ön plandadır. Konuşmalar, önceki günlerin eksik kalan detaylarını tamamlamaya yardımcı olur.

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