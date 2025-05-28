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Oyunlar herkes içindir!

Oyun oynamak herkesin hakkı! Çocuklarla birlikte veya yetişkin olarak oynayabileceğiniz oyunları derledik.

Giriş: 28 Mayıs 2025, Çarşamba 11:00
Güncelleme: 13 Haziran 2026, Cumartesi 00:11
1

Boyama kitapları

Psikologlar beyninizde bazı bölgelerin gevşemesinde renklerin işe yaradığını söylüyor. Seçeceğiniz renkler ve renk kombinasyonları duygularınızı şekillendirmede aktif rol alan beynin bazı bölgelerinde rahatlama sağlıyor.

2

Parmak boyama

Eğer ellerinizin kirlenmesi umrunuzda değilse parmak boyama, kendinizi ifade etmek için harika bir yöntem olabilir.

3

Origami

Japonların geleneksel sanatı olan origami konsantrasyon ve sabrı öğretir. Eğer usulüne uygun bir şekilde yaparsanız büyüleyici sonuçlar elde edebilir, yaptığınız işten gurur duyabilirsiniz.

4

Tebeşirle çizim

Çocukken asfalt üzerine yaptığınız çizimleri hatırlıyor musunuz? Parlak tebeşirler ve hayal gücünüzü yansıtabileceğiniz büyüklükte bir alan... Endişelerinizden uzaklaşmak ve ruhunuzu arındırmak için tebeşirlerin gücünden faydalanabilirsiniz.

5

Kibritten heykeller

Minyatür bir mimari deneyimi daha karmaşık şeyler yerine kibriti kullanabilirsiniz. Bu sayede tüm gereksiz düşüncelerden kendinizi arındırabilirsiniz.

6

Kilden sanat

Eğer polimer kili henüz denemediyseniz bizce hemen denemelisiniz! Dokunuşlarınızla değişen bu harika malzeme sizin gerçekten rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Kendi ellerinizle yarattığınız bu süslemelere aşık olacaksınız.

7

Kum çizimi

Renkli kum tanelerini kullanarak mükemmel desenler yapmaya ne dersiniz? Tibet geleneklerinden gelen bu sanat biraz sabır ve özen gerektiriyor ancak tüm stresinizi alıp götürüyor. 

8

Kağıt oyma

Eğer kalem kullanmak istemiyorsanız makas kullanarak soyut resimler ortaya çıkarabilirsiniz. İlk denemenizden elde ettiğiniz sonuçlar içinize sinmeyebilir ancak siz yine de yılmayın ve ikinci kez deneyin.

9

Kinetik heykeller

Üç boyutlu uygulamaları denemeye ne dersiniz? Burada temel prensip dengeyi kurmaktır. Başlamak için, enkli kağıt, pon pon, ince dallar yeterli. Haydi başlayın!

10

Kağıttan çelenkler

Kağıtları kesin ve birbirine tutkallayın. Kağıttan zincirler oluşturun. Bu oyun ile ilgili en büyük rekor 4549,7 metre zincirindeki 45282 bebek oldu!

11

Kukla tiyatrosu

Kukla tiyatrosu ile ve ünlü bir senaryoyu oynayabilir ya da kendi senaryonuzu yazabilirsiniz. Bu oyun ile sadece siz değil tüm aileniz eğlenecektir.

 

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