Çay içmek ölüm riskini %13 azaltıyor

40 ila 69 yaş aralığındaki kişilerde yapılan araştırmaya göre, her gün en az iki bardak çay içmek ölüm riskini düşürüyor.

Çay içmek ölüm riskini %13 azaltıyor
Sağlık
01 Eylül 2022 13:04 Güncelleme: 01 Eylül 2022 13:04
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Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, her gün iki ya da daha fazla siyah çay içmenin, ölüm riskini yüzde 13'e kadar azaltabileceğini iddia ediyor. Annals of Internal Medicine tarafından yürütülen ve yayınlanan çalışmada, 40 ila 69 yaş aralığı incelendi.


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2006 ile 2010 yılları arasında, 498 bin 043 kişiye anket ile, ‘çay içme alışkanlıkları’ soruldu. Araştırmanın sonuçları, düzenli olarak çay içtiğini söyleyen katılımcıların %89'unun siyah çay tükettiğini ortaya koydu. Hiç çay içmediğini söyleyen insanlarla karşılaştırıldığında, siyah çay içen katılımcıların ölüm riski %9 ila 13 arasında daha düşük çıktı.


Günde en az iki fincan çay tüketimi; kardiyovasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı ve felç nedeniyle daha düşük ölüm riskiyle de bağlantılıydı. Çalışma ayrıca, çok çay tüketiminin, çayın hangi sıcaklıkta olduğuna, içinde ne kadar süt ya da şeker olduğuna ve kişinin kafein alma yeteneğini etkileyen genetik varyasyonlara bakılmaksızın daha düşük bir ölüm riski ile ilişkili olduğunu kaydetti.


Bulgular, çayın sağlıklı bir beslenme parçası olabileceğini öne sürse de, her bir fincan çayın porsiyon büyüklüğü ve içindeki kafein gücü değerlendirilmediği için çalışmanın bazı sınırlamaları vardı. Çalışmanın araştırmacılarından Ulusal Kanser Enstitüsü'nde Epidemiyolog olan Maki Inoue-Choi: “Çay tüketimi ile kardiyovasküler ölüm arasındaki ilişki, çay tüketimi ile tüm nedenlere bağlı ölümler arasındaki ilişkiyi yönlendiriyor olabilir” açıklamasında bulundu.


Düzenli siyah çay tüketiminin, orta yaşlı, çoğunlukla yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık ölümlerinde 10 yıllık bir sürede bir azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor.



Kaynak: Amber Raiken. "New study says drinking two cups of black tea a day can lower mortality risk by 13 per cent". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/life-style/black-tea-mortality-risk-study-b2157058.html. (31.08.2022)


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