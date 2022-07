Kullanılan poşet çay ile neler yapılır?

Kendinize bir fincan çay koyduğunuzda poşeti çöp olmak zorunda değil. Çay, basitçe bir bitkinin kurutulmuş halidir ve içindeki organik madde, birçok potansiyel barındırır. İşte bunlardan bazıları!

1- Halı kokusuna birebir

Halı ve kilimler zaman zaman kokuya neden olacak şeylere maruz kalabilir. Bunun önüne geçmek için çay poşetlerini kullandıktan sonra kurutun, ardından açın ve içindekileri halınıza serpin. Bir süre bekledikten sonra süpürün.

2- Yüzünüzü gençleştirin

Kullanılmış çay poşetlerinin içeriğini kullanarak bir peeling yapabilirsiniz. Yapmanız gereken kullanılmış çay yapraklarını bir kaseye koymak. Ardından bir çay kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze hafifçe uygulayın. Beş dakika bekletin, sonra durulayın ve canlanmış, parlayan bir cildin keyfini çıkarın!

3- Şişik gözlere çare

Kullanılmış çay poşetleri şiş gözleri normale döndürme konusunda harikadır. İki çay poşetini buzdolabına koyun ve birkaç dakika soğumaya bırakın. Ardından, arkanıza yaslanın ve her iki gözünüze birer çay poşeti ile yaklaşık beş dakika rahatlayın.

4- Güneş yanıklarını rahatlatır

Göz bakımında olduğu gibi, iki poşet çayı ılık suda ıslatın ve ardından buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra çay poşetlerini doğrudan güneş yanığı olan bölgeye koyun ve birkaç dakika bekleyin. Ayrıca çay sıvısına bir bez batırabilir ve bunun yerine uygulayabilirsiniz.

5- Pilava lezzet katın

Bir çay poşeti sayesinde pilâvlarınıza fazladan lezzet ekleyebilirsiniz. Lezzetin demlenmesine izin vermek için poşeti bir veya iki dakika kaynar su kabına koyun. Ardından, seçtiğiniz tahılı normal şekilde pişirmek için çayla demlenmiş suyu kullanın. Örneğin yasemin pirincini demlemek için yasemin çayı kullanabilirsiniz.

6- Duş keyfini taçlandırın

Çay poşetleri de işe yararken, koku için pahalı banyo tuzlarına kim ihtiyaç duyar? Bir sonraki banyonuza bir çift çay poşeti koyun ve nefis rahatlatıcı bir aromanın tadını çıkarın. Papatya, nane veya yasemin çayları bunun için özellikle iyi olacaktır.

7- Saçınızı temizleyin

Ne sıklıkta şampuanlarsanız şampuanlayın, saçta bazı ürünleri zamanla birikir. Saçları temizlemek için üç veya dört çay poşetini bir bardak ılık suya batırın. Şampuanlayın ve normal şekilde şekillendirin, ardından çay suyunu başınıza dökerek bitirin. Durulamayın.

8- Oda kokusu yapın

Oda spreyleri pahalı olabilir ayrıca kimyasal içerikleriyle pek de taze koktukları söylenemez. Kullanılmış çay poşetlerini kurutun. Ardından, en sevdiğiniz kokuya birkaç damla esans yağı ekleyin. Bunları, şifonyer çekmeceleri, dolaplar veya çamaşır odası gibi herhangi bir yere yerleştirin ve tamamen doğal koku bombalarınız olacak.

9- Bitkiler için gübre

Çay yaprakları organik maddeden başka bir şey değildir, bu yüzden onları bahçecilik için kullanmak çok işe yarayabilir. Bunları bu amaç için kullanmanın birkaç yolu vardır. Kullanılmış torbayı yırtıp yaprakları toprakla karıştırabilir ya da kompost yığınınıza ekleyebilirsiniz. Gül çalıları veya eğrelti otları gibi asit seven bitkilerin etrafındaki toprağa çay eklemek en iyisidir. Bunun nedeni, çaydaki tanik asidin toprağın pH'ını düşürme ve asitliğini artırma eğiliminde olmasıdır, bu da nötr ila alkali topraklarda iyi performans gösteren bitkiler için bir sorun teşkil edebilir. Çay yaprakları ekstra gübre olarak toprağa eklenebilir. Bu durumda genellikle biyolojik olarak parçalanamayan çay poşetini çıkardığınızdan emin olun.

10- Eldeki kokulardan kurtulun

Bir dahaki sefere soğan, sigara, deniz ürünleri vb. kokularını elinizden arındıramadığınızda çay poşetlerinden faydalanabilirsiniz. Onları bir kalıp sabunla aynı şekilde kullanın. Çay yaprakları bu kokuları anında yok edecek!

11- Kötü kokuyu önleyin

Çöp kutusu gibi bazı yerler koku üretebilir. Bir çay poşetini yırtarak ve kuru yaprakları çöp kutusuna yayarak bu kokuyu azaltabilirsiniz. Genellikle koku gidermeye ihtiyaç duyan bir başka yer de buzdolabıdır. Bunu yapmak için, kokuları etkili bir şekilde emebilecekleri buzdolabının göze çarpmayan bir alanındaki bir kaseye birkaç torba koyun. Torbaları birkaç günde bir değiştirin ve çok daha güzel kokulu bir dolabın keyfini çıkarın.

12- Tencere ve tavaları temizleyin.

Çay, yağı parçalayabilen tanik asit içerir. Çay poşetlerini üzerinde gezdirmek biraz zaman ve sabırla, bulaşıkları temizlemeyi çok daha kolay hale getirmelidir

13- Camları temizleyin

Pencerelerin ve aynaların gerçekten parlamasını sağlamak için kullanılmış bir çay poşetini ıslatmanız yeterlidir. Cam yüzeyi ovmak için kullanın, ardından bir kağıt havluyla devam edin. Ayrıca demlenmiş çayın bir kısmını boş bir sprey şişesine dökebilir ve cam temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

14- Etleri marine edin

Birkaç çay poşeti yardımıyla tavuk veya hindiyi kolayca marine edebilirsiniz. Sadece bir bardak su, iki kullanılmış çay poşeti ve eti bir torbaya koyun. Gece boyunca marine etmeye bırakın, sonra pişirin ve lezzetli bir etin tadını çıkarın.

15- Çimleri düzeltin

Yer yer kelleşen çimleriniz varsa görünümü güzelleştirmek için, kullanılmış çay poşetlerinin içine tohum yerleştirin ve ekin. Torba, tohumları yerinde tutacaktır. Bunu elbette yalnızca biyolojik olarak parçalanabilen, plastik olmayan çay poşetleri kullanarak yapmalısınız.

Referans: Alia Hoyt. “Don't Toss That Used Tea Bag! Here Are 15 Great Uses for It”. Şuradan alındı: https://home.howstuffworks.com/green-living/used-tea-bag-uses.htm (26.01.2022).