Yengeç Dolunay'ında duyguları hafife almayın!

18 Ocak’ta gerçekleşecek olan yeni yılın ilk dolunayı, duygularımızı harekete geçirecek.

Yengeç Dolunay'ında duyguları hafife almayın!
Astroloji
17 Ocak 2022 Pazartesi

2022 yılının ilk dolunayı, 18 Ocak Salı günü Yengeç burcunda gerçekleşecek. Eski Amerikan yerlileri, kışın en karanlığında, kurtların seslerinin en çok duyulduğu Ocak ayındaki bu ilk dolunaya Kurt Dolunayı derdi. Astrologlar, bu dolunayın Pluto gezegeniyle karşıt açı oluşturarak yoğun duygusal etkilere neden olabileceğini ifade ediyor. Bu birkaç günden en iyi şekilde faydalanabilmek için astrologların önerileri şöyle:


1- Kalbinizin ihtiyaçlarına kulak verin

En son ne zaman durdunuz ve kalbinizin bilgeliğini dinlemek için zaman ayırdınız? Bu dolunay, içeride kilitli kalmış duygularımızın açığa çıkması için ideal. Kendinizi rahat ve özgür hissettiğiniz, yalnız olabildiğiniz bir yer bulup ağlamak, kontrolsüzce gülmek, çığlık atmak gerçekten de çok güçlü etkilere neden olabilir. Gerçeğinizi inkar ediyorsanız, artık kaçamayacaksınız. Mevcut yaşantınız için doğru olabilir veya olmayabilir; yine de derinlerdeki arzularınızı keşfetmek çok özgürleştirici olacaktır. Tetikleyici duygular ortaya çıkabileceğinden, güvendiğiniz şefkatli arkadaşlarınıza yakın olmak iyi gelebilir. Geçici olarak aklınız başınızdan savrulabilir ancak geriye bakıp işlerin nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için uygun bir halde de olabilirsiniz.


2- Köklerinizi güçlendirin

Yengeç burcu ev, aile ve köklerle de ilişkilidir. Bu yılın ilk dolunayında bu konuları gözden geçirmek de iyi gelecektir. Yuvanız için yeterince para ve enerji harcıyor musunuz? Birikim alışkanlıklarınız nasıl? Yengeç dolunayı, sadece ne kadar kazandığımızın değil, kazandığımız parayla ne yaptığımızın da önemini vurgular. Aile ve ev temaları ile para konusunu bir araya getirip, ailenizle finansal yüklerinizi paylaşmayı ve gündelik ortaklıklarla yükünüzü hafifletmeyi planlayabilirsiniz.


Astrologların 2022 yılına dair yorumları
Astrologların 2022 yılına dair yorumları


3- Annenizi veya önemli bir anne figürünü arayın

Yengeç dolunayı, annemizi ya da hayatımızdaki anneleri onurlandırmak için en uygun zamandır. Bir ziyaret planlayabilir, birlikte dolu dolu vakit geçirmek için zaman ayırabilirsiniz. Birdenbire bir süredir hiç aklınızda olmayan bir akrabanız veya herhangi bir rol modeliniz hakkında düşünmeye başladıysanız da o kişiye mutlaka ulaşın. Bu kişinin size ihtiyacı olabilir, ya da tam da duymanız gereken bilgeliği bu kişiden alabilirsiniz. 2022’nin Yengeç burcundaki ilk dolunayını astrolojik Anneler Günü olarak düşünün. Eğer anneyseniz, kendinizi onurlandırmak için de bir şeyler yapın. Size hayranlık duyan çocuklarla veya ailem dediğiniz kişilerle fazladan zaman geçirin.


4- Ruh halinizi dikkatlice gözlemleyin

Yengeç dolunayı bastırılmış duyguları yüzeye getirirken, dile getirmediğiniz incinmeleri veya kalıcı kırgınlıkları da tetikleyebilir. Kalbinizi mümkün olduğunca açın. Tüm duyguların bulaşıcı olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın, duygusal olarak sizi aşağı çeken kişilerden uzak durun ve aynı zamanda kendi duygularınızın başkalarını ne şekilde etkiliyor olabileceğine dair de düşünün.


5- Evinizi düzenleyerek zihninizi toplayın

Ev – yuva kavramlarıyla da yakından ilişkili olan Yengeç dolunayında evinizde farkındalıklı bir gezinti yapın. Üst üste yığılmış eşyalara ve bazı dağınıklıklara zamanla alışırız. Bazen yeni bir gözle evi gözden geçirmek ve temizlemek, zihnimizi de boşaltmamıza ve yenilememize yardımcı olacaktır. Duyularınıza aşırı yüklenmediğiniz sürece sizi iyi ve mutlu hissettiren dekoratif yeniliklere de yer açabilirsiniz.


6- Rollerinizi gözden geçirin

Sevdiğimiz kalıplara kolayca kapılır gideriz. Kendimizi tembel, çok hareketli, konuşkan veya çekingen olarak tanımlar ve bu role kendimizi kaptırırız. Bu dolunay, alışkın olduğumuz bazı kalıpları da yenilemek için ideal. Size hizmet etmeyen her rolünüzden uzaklaşmanız mümkün. Sınırlarınızı, başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerde verdiğiniz ödünleri düşünün ve kalbinizin ihtiyaçlarına göre duruşunuzu güncelleyin.


Referanslar:

The AstroTwins. "How To Find Emotional Clarity Under The First Full Moon Of 2022". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/january-2022-full-moon (16.01.2022).


Ocak ayı nasıl geçecek?
Ocak ayı nasıl geçecek? Korhan Kılınçkaya, 2022 Ocak ayı...
2022 Ay Takvimi 2022 yılında ayın halleri ve tar...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.