Yengeç Dolunay'ında duyguları hafife almayın!

2022 yılının ilk dolunayı, 18 Ocak Salı günü Yengeç burcunda gerçekleşecek. Eski Amerikan yerlileri, kışın en karanlığında, kurtların seslerinin en çok duyulduğu Ocak ayındaki bu ilk dolunaya Kurt Dolunayı derdi. Astrologlar, bu dolunayın Pluto gezegeniyle karşıt açı oluşturarak yoğun duygusal etkilere neden olabileceğini ifade ediyor. Bu birkaç günden en iyi şekilde faydalanabilmek için astrologların önerileri şöyle:

1- Kalbinizin ihtiyaçlarına kulak verin

En son ne zaman durdunuz ve kalbinizin bilgeliğini dinlemek için zaman ayırdınız? Bu dolunay, içeride kilitli kalmış duygularımızın açığa çıkması için ideal. Kendinizi rahat ve özgür hissettiğiniz, yalnız olabildiğiniz bir yer bulup ağlamak, kontrolsüzce gülmek, çığlık atmak gerçekten de çok güçlü etkilere neden olabilir. Gerçeğinizi inkar ediyorsanız, artık kaçamayacaksınız. Mevcut yaşantınız için doğru olabilir veya olmayabilir; yine de derinlerdeki arzularınızı keşfetmek çok özgürleştirici olacaktır. Tetikleyici duygular ortaya çıkabileceğinden, güvendiğiniz şefkatli arkadaşlarınıza yakın olmak iyi gelebilir. Geçici olarak aklınız başınızdan savrulabilir ancak geriye bakıp işlerin nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için uygun bir halde de olabilirsiniz.

2- Köklerinizi güçlendirin

Yengeç burcu ev, aile ve köklerle de ilişkilidir. Bu yılın ilk dolunayında bu konuları gözden geçirmek de iyi gelecektir. Yuvanız için yeterince para ve enerji harcıyor musunuz? Birikim alışkanlıklarınız nasıl? Yengeç dolunayı, sadece ne kadar kazandığımızın değil, kazandığımız parayla ne yaptığımızın da önemini vurgular. Aile ve ev temaları ile para konusunu bir araya getirip, ailenizle finansal yüklerinizi paylaşmayı ve gündelik ortaklıklarla yükünüzü hafifletmeyi planlayabilirsiniz.

3- Annenizi veya önemli bir anne figürünü arayın

Yengeç dolunayı, annemizi ya da hayatımızdaki anneleri onurlandırmak için en uygun zamandır. Bir ziyaret planlayabilir, birlikte dolu dolu vakit geçirmek için zaman ayırabilirsiniz. Birdenbire bir süredir hiç aklınızda olmayan bir akrabanız veya herhangi bir rol modeliniz hakkında düşünmeye başladıysanız da o kişiye mutlaka ulaşın. Bu kişinin size ihtiyacı olabilir, ya da tam da duymanız gereken bilgeliği bu kişiden alabilirsiniz. 2022’nin Yengeç burcundaki ilk dolunayını astrolojik Anneler Günü olarak düşünün. Eğer anneyseniz, kendinizi onurlandırmak için de bir şeyler yapın. Size hayranlık duyan çocuklarla veya ailem dediğiniz kişilerle fazladan zaman geçirin.

4- Ruh halinizi dikkatlice gözlemleyin

Yengeç dolunayı bastırılmış duyguları yüzeye getirirken, dile getirmediğiniz incinmeleri veya kalıcı kırgınlıkları da tetikleyebilir. Kalbinizi mümkün olduğunca açın. Tüm duyguların bulaşıcı olabileceğini de aklınızdan çıkarmayın, duygusal olarak sizi aşağı çeken kişilerden uzak durun ve aynı zamanda kendi duygularınızın başkalarını ne şekilde etkiliyor olabileceğine dair de düşünün.

5- Evinizi düzenleyerek zihninizi toplayın

Ev – yuva kavramlarıyla da yakından ilişkili olan Yengeç dolunayında evinizde farkındalıklı bir gezinti yapın. Üst üste yığılmış eşyalara ve bazı dağınıklıklara zamanla alışırız. Bazen yeni bir gözle evi gözden geçirmek ve temizlemek, zihnimizi de boşaltmamıza ve yenilememize yardımcı olacaktır. Duyularınıza aşırı yüklenmediğiniz sürece sizi iyi ve mutlu hissettiren dekoratif yeniliklere de yer açabilirsiniz.

6- Rollerinizi gözden geçirin

Sevdiğimiz kalıplara kolayca kapılır gideriz. Kendimizi tembel, çok hareketli, konuşkan veya çekingen olarak tanımlar ve bu role kendimizi kaptırırız. Bu dolunay, alışkın olduğumuz bazı kalıpları da yenilemek için ideal. Size hizmet etmeyen her rolünüzden uzaklaşmanız mümkün. Sınırlarınızı, başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerde verdiğiniz ödünleri düşünün ve kalbinizin ihtiyaçlarına göre duruşunuzu güncelleyin.

