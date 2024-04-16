Yelek kombinleme rehberi

\u0130lk olarak \u00e7izgili yelekleri \u00e7ok sevdi\u011fimizi s\u00f6ylemek istiyoruz. \u00d6zellikle lacivert renkteki kotla yap\u0131lan kombinlere olduk\u00e7a yak\u0131\u015ft\u0131\u0131ryoruz. \u0130\u00e7ine isterseniz g\u00f6mlek isterseniz de ti\u015f\u00f6rt giyin. A\u00e7\u0131k renk kotlarla veya ayn\u0131 tondaki lacivert kotlarla olduk\u00e7a yak\u0131\u015facakt\u0131r.. Son d\u00f6nemlerin bir di\u011fer favori par\u00e7alar\u0131ndan olan kot uzun ve y\u0131rtma\u00e7l\u0131 etekler yeleklerle \u00e7ok iyi uyum sa\u011fl\u0131yor. \u0130ki pop\u00fcler par\u00e7ay\u0131 bir arada de\u011ferlendirip trend bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz. S\u0131cak havalar\u0131n gelmesiyle birlikte genelde bu tarz eteklerin alt\u0131na giyilen \u00e7izmelerden do\u011fruca yaza uyarlay\u0131p sandaletlerle tercih edebilirsiniz.. Biraz daha klasik bir kombin i\u00e7in siyah k\u00fc\u00e7\u00fck etekler ve g\u00f6mleklerden faydalanabilirsiniz. Hem tatl\u0131 hem de haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm i\u00e7in uygun par\u00e7alarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.. Pileli etekler ve saten etekler yelek g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc biraz daha klasikle\u015ftiriyor. Yeme\u011fe giderken veya i\u015f yerinizde g\u00f6rseldeki gibi a\u00e7\u0131k renkli bir kombin yap\u0131p \u015f\u0131k bir etekle birle\u015ftirerek olduk\u00e7a zarif ve \u015f\u0131k g\u00f6r\u00fcnebilirsiniz.. G\u00f6mlek giymek istemedi\u011finiz ama tak\u0131m kombinler yapmak istedi\u011finizde beyaz ti\u015f\u00f6rtlerin kurtar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan faydalanabilirsiniz. Bu tarz tak\u0131mlar\u0131 bol aksesuar ve tak\u0131 ile zenginle\u015ftirebilirsiniz.. Son olarak g\u00fcnl\u00fck kombinlerinizde tercih edece\u011finiz rahat ipli keten pantolonlarla da yelekler rahatl\u0131kla e\u015flik edebilecektir. Hatta ayn\u0131 kuma\u015ftan bir yelekle tercih etmeniz kombininizi olduk\u00e7a uyumlu g\u00f6sterecektir. S\u0131cak g\u00fcnlerde i\u00e7ine ti\u015f\u00f6rt giymeden keten-keten bir kombin yapabilirsiniz..
Facebook Yorumları