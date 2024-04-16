Yelek kombinleme rehberi

Son dönemlerin bir diğer favori parçalarından olan kot uzun ve yırtmaçlı etekler yeleklerle çok iyi uyum sağlıyor. İki popüler parçayı bir arada değerlendirip trend bir görünüm elde edebilirsiniz. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte genelde bu tarz eteklerin altına giyilen çizmelerden doğruca yaza uyarlayıp sandaletlerle tercih edebilirsiniz.